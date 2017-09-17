Star Trek: Discovery 25 Eylül'de başlıyor

Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Son yıllarda sinema filmleri ile izleyicilerin karşısına çıkan seri, Star Trek: Discovery ile bir kez daha televizyon ekranlarına geri dönüyor. CBS ve Netflix ortaklığında hazırlanan yeni Star Trek dizisi, önümüzdeki hafta izleyiciler ile buluşacak.

ABD'de CBS All Access üzerinden yayınlanacak dizi, diğer ülkelerde Netflix tarafından yayınlanacak. Star Trek: Discovery'nin ilk iki bölümü Türkiye'de dünya ile aynı gün, yani 25 Eylül'de Netflix tarafından yayınlanacak. Dizinin geri kalan bölümleri haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek.

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Dizinin 15 bölümden oluşan ilk sezonunun iki parça halinde yayınlanacak. Sezonun ilk 8 bölümü 25 Eylül - 5 Kasım arasında yayınlanırken, sezonun geri kalan 7 bölümü ise Ocak 2018 de yayınlanmaya başlayacak.

Star Trek: Discovery, orijinal Star Trek dizisinin 10 yıl öncesinde geçecek ve Enterprise (Atılgan) yerine Discovery adlı farklı bir uzay gemisindeki mürettebatın maceralarını anlatacak. Eski Star Trek dizilerinin aksine Discovery'nin ana karakteri bir uzay gemisi kaptanı değil, geminin ikinci subayı olacak. Bu subayı The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Sonequa Martin-Green canlandıracak

Başrollerinde Martin-Green'e Michelle Yeoh, Jason Isaacs, Doug Jones, Shazad Latif ve James Frain'in eşlik edeceği Star Trek: Discovery'nin ilk sezonu Hannibal ve American Gods gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Bryan Fuller ve Star Trek filmlerinin senaristi olan Alex Kurtzman öncülüğünde hazırlandı.