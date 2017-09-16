Game of Thrones finali için birden fazla son hazırlanıyor

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones'un 7. sezonunu kısa bir süre önce yayınlayan HBO, bu sezon boyunca sızıntılarla ve siber saldırılarla uğraşmak zorunda kaldı. HBO'yu hackleyen siber suçlular dizinin henüz yayınlanmamış 7. ve 8. sezonlarına ait senaryolarını sızdırırken, kanalın çalıştığı şirketlerden birinin hatası sonucu bölümlerden bir kısmı da yayınlanmadan önce internete düştü.

Dizinin hazırlık aşamasındaki 8. sezonunda benzer sorunlar yaşamak istemeyen HBO, şimdiden çeşitli önlemler almaya başladı. Aynı zamanda son sezon da olan 8. sezonda sızıntıların etkisini azaltmak isteyen kanal, bu yüzden dizinin finali için birden fazla son hazırlıyor.

6 bölümden oluşacak son sezonun finali için birden fazla son çekilecek. Bu sayede neredeyse hiç kimse hangisinin gerçek son olduğunu bilmeyecek. Olası bir hacklenme veya setten görüntülerin sızması durumunda bu belirsizlik finalin önceden ortaya çıkmasının önüne geçecek.

Henüz HBO cephesinden resmi bir açıklama gelmese de Game of Thrones'un son sezonunun önümüzdeki yılın son aylarında yayınlanması bekleniyor.

http://deadline.com/2017/09/game-of-thrones-filming-multiple-season-8-endings-throw-off-hackers-leaks-1202169597/