Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Game of Thrones finali için birden fazla son hazırlanıyor

Game of Thrones'un 7. sezonunda sızıntılarla boğuşan HBO, son sezonda benzer sorunlar yaşamamak için harekete geçti. Dizinin finali için birden fazla son hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,7b
1
25
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones'un 7. sezonunu kısa bir süre önce yayınlayan HBO, bu sezon boyunca sızıntılarla ve siber saldırılarla uğraşmak zorunda kaldı. HBO'yu hackleyen siber suçlular dizinin henüz yayınlanmamış 7. ve 8. sezonlarına ait senaryolarını sızdırırken, kanalın çalıştığı şirketlerden birinin hatası sonucu bölümlerden bir kısmı da yayınlanmadan önce internete düştü.
Dizinin hazırlık aşamasındaki 8. sezonunda benzer sorunlar yaşamak istemeyen HBO, şimdiden çeşitli önlemler almaya başladı. Aynı zamanda son sezon da olan 8. sezonda sızıntıların etkisini azaltmak isteyen kanal, bu yüzden dizinin finali için birden fazla son hazırlıyor.
6 bölümden oluşacak son sezonun finali için birden fazla son çekilecek. Bu sayede neredeyse hiç kimse hangisinin gerçek son olduğunu bilmeyecek. Olası bir hacklenme veya setten görüntülerin sızması durumunda bu belirsizlik finalin önceden ortaya çıkmasının önüne geçecek.
Henüz HBO cephesinden resmi bir açıklama gelmese de Game of Thrones'un son sezonunun önümüzdeki yılın son aylarında yayınlanması bekleniyor. 

http://deadline.com/2017/09/game-of-thrones-filming-multiple-season-8-endings-throw-off-hackers-leaks-1202169597/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
şu dizide tek imanlı kişi var o da gece kralı, ne para ne kadın adamın tek derdi sıfır insan :D belkide en iyisi budur.
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLordRealx 2 yıl
Kim ne derse desin tarihin en iyi dizilerinden biridir öyle de kalacaktır.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bydoctore 2 yıl
Birden fazla son hazırlanacakmış. Biri sızdırılırsa diğerine son diyeceklermiş. Ya bütün sonlar sızarsa ne yapacaklar merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 yıl
Bir kaç tane son olsa da fark etmez, hepsi kabulümüz. Daha zevkli olur, umarım çekildikten sonra 1 tane asıl son ve alternatif sonlar da en kötü blu-ray setinde falan olur. Onlar için de kazanç bu tabii ama hangisini istersem de onunla bırakırım. Aklıma kelebek etkisi filmi geldi. Onun da 4 tane falan alternatif sonu vardı blu-ray versiyonunda ya da Titanic'te bile bir alternatif kısım bulunuyordu kolye ile ilgili. Ki çok güzeldi. Bir de Rogue One'ın şu alternatif versiyonunu birileri bulup sızdırsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 2 yıl
hiç izlememiş biri olarak tek temennim en yakın zamanda bitmesi.zira heryerde bir diziden bu kadar çokca bahsedilmesi gerçekten rahatsız edici.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 2 yıl atilasat
atilasat

hiç izlememiş biri olarak tek temennim en yakın zamanda bitmesi.zira heryerde bir diziden bu kadar çokca bahsedilmesi gerçekten rahatsız edici.

Ben olsam madem bu kadar bahsediliyor ben de bi göz atayım derdim. Ama fantastik film sevmiyorsan tabi yapacak bişey yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leonardo DiCaprio. 2 yıl
GoT bile eleştiriliyor hey yavrum be :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
ne sağdınız be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLordRealx 2 yıl
Kim ne derse desin tarihin en iyi dizilerinden biridir öyle de kalacaktır.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Awendel 2 yıl
Sırf popüler oldugu icin diziye mok atanlar çok coolsunuz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 2 yıl
İki ayrı final yaparlarsa ikisi de kalitesiz olur bana göre. Bütün olanaklarını tek bir adam akıllı final yapmak icin kullansınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 2 yıl
Farklı olmaya çalışmak adına dizi hakkında "çok kötü" yorumları yapanlar, kusura bakmayın komik duruma düşüyorsunuz :) Bir şeye çoğunluğun iyi ya da kötü demesi önemli değil. Bir şey iyiyse iyidir. Bu dizi gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 2 yıl
hayatımda gördüğüm en overrated dizi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4728 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve
7 etiket daha Game of Thrones hbo Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Forza Motorsport 7'nin ilk gün yaması 50 GB 2 yıl DS önümüzdeki yıl tamamen elektrikli bir SUV tanıtacak 2 yıl The Pirate Bay'in kullanıcıların CPU'ları üzerinden dijital para ürettiği ortaya çıktı 2 yıl Bitcoin nereye gidiyor? | Canlı Yayın'da Soru-Cevap eşliğinde konuşuyoruz 2 yıl Karayollarında dev hamle: "Akıllı Sürücü Uyarı Sistemleri" ile primde indirim 2 yıl Dünyanın yapay zekaya yönelik ilk PCIe hızlandırıcısı duyuruldu 2 yıl Samsung marka telefon alana 50 TL'lik hediye çeki! 2 yıl GoPro Hero6 sızdırıldı 2 yıl Alzheimerı 10 yıl önceden tespit eden yapay zeka 2 yıl 1400 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen ışığı neredeyse hiç yansıtmıyor "Simsiyah Dünya" 2 yıl Apple A11 Bionic yonga seti üç yılda geliştirildi 2 yıl Star Trek: Discovery 25 Eylül'de başlıyor 2 yıl Tek bir iğneyle çocukluk aşıları yapılabilir 2 yıl Instagram ses tercihinizi uygulamayı kapatana kadar aklında tutacak 2 yıl BTK'dan Mavi Balina oyunu uyarısı 2 yıl Afrika'ya özel elektrikli otomobil:aCar 2 yıl 32 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper işlemcisi ihtimali doğdu 2 yıl PAL-V'nin uçan arabası dünya turuna çıkacak 2 yıl Steelseries ve Targus oyuncu sırt çantası geliştirdi 2 yıl Canlı | Samsung T5 SSD inceleme "Daha hızlısı yok" [Yayın özeti] 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Game of Thrones finali için birden fazla son hazırlanıyor Sonraki Birleşmiş Milletler internet raporunu paylaştı: 3.9 milyar insanın internet erişimi yok 2 yıl Ülkemizdeki mültecilere ücretsiz kod eğitimi verilecek 2 yıl Corsair’den hız canavarı Vengeance DDR4 bellekler 2 yıl Gmail'in Android uygulamasına şifre değiştirme özelliği geldi 2 yıl Çinli bitcoin borsalarından peş peşe açıklamalar: Bitcoin ticaretini sonlandırıyorlar 2 yıl iPhone’u hızlı şarj etmek için 330 TL’lik aksesuar almanız gerekiyor 2 yıl Çinli teknoloji devi, Spotify'ı satın almaya çalışmış 2 yıl Parrot Mambo FPV ile kuş bakışı uçuş deneyimi 2 yıl Milyarlarca Bluetooth’lu cihaz tehlikede 2 yıl Equifax saldırısında İngiltere'deki 400.000 müşteriye ait veriler sızdırıldı 2 yıl HP yazıcılarda üçüncü taraf kartuşlara yine yasak 2 yıl 20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası" 2 yıl Nike otomatik satın alma botlarına savaş açtı 2 yıl MediaMarkt’ta okula dönüş fırsatları 2 yıl Chrome otomatik oynatılan videoları durduracak 2 yıl İnsan beyni ilk kez internete bağlandı 2 yıl Windows 10’un gizlilik ayarları geliştirilecek 2 yıl Toyota'nın uçan otomobil hayaline bir adım kaldı 2 yıl Face ID fırsata dönüştü: iPhone X için yüz maskesi satılıyor 2 yıl Amazon'un meşhur patentini artık diğer şirketler de kullanabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim