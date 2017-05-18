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Star Trek: Discovery'nin ilk fragmanı yayınlandı

Bu yıl yayınlanmaya başlayacak yeni Star Trek dizisi Star Trek: Discovery'nin ilk fragmanı yayınlandı. Dizi, yayınlanan bu ilk fragmanı ile serinin hayranlarını etkilemeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Son yıllarda sinema filmleri ile izleyicilerin karşısına çıkan seri, bu sonbaharda başlayacak Star Trek: Discovery ile bir kez daha küçük ekrana dönecek. CBS tarafından hazırlanan yeni Star Trek dizisi için meraklı bekleyiş sürerken, diziden ilk fragman yayınlandı.
Star Trek: Discovery, Amerikan televizyon kanalı CBS'in yeni kurduğu dijital platformu CBS All Access'te yayınlanacak. Bu sonbaharda yayınlanmaya başlayacak dizinin ilk sezonu 15 bölümden oluşacak. Discovery'nin ilk sezonu Hannibal ve American Gods gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Bryan Fuller ve Star Trek filmlerinin senaristi olan Alex Kurtzman öncülüğünde hazırlandı.
Star Trek: Discovery, orijinal Star Trek dizisinin 10 yıl öncesinde geçecek ve Enterprise (Atılgan) yerine Discovery adlı farklı bir uzay gemisindeki mürettebatın maceralarını anlatacak. Eski Star Trek dizilerinin aksine Discovery'nin ana karakteri bir uzay gemisi kaptanı değil, geminin ikinci subayı olacak.
Bu subayı The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Sonequa Martin-Green canlandıracak. Dizinin başrollerinde Martin-Green'e Michelle Yeoh, Jason Isaacs, Doug Jones, Shazad Latif ve James Frain eşlik edecek.

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ceo-tr 2 yıl en beğenilen
Atılgansız ve spock sız bir star trek pek cazip gelmedi. ama değişik olabilir.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Star Trek: Discovery, orijinal Star Trek dizisinin 10 yıl öncesinde geçecek ve Enterprise (Atılgan) yerine Discovery adlı farklı bir uzay gemisindeki mürettebatın maceralarını anlatacak. Eski Star Trek dizilerinin aksine Discovery'nin ana karakteri bir uzay gemisi kaptanı değil, geminin ikinci subayı olacak.

Bu subayı The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Sonequa Martin-Green canlandıracak. Dizinin başrollerinde Martin-Green'e Michelle Yeoh, Jason Isaacs, Doug Jones, Shazad Latif ve James Frain eşlik edecek.
izlenir
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DH Misafiri 2 yıl
Atılgansız Star Trek'mi olurmuş?
Klingonlular bile klingonluya benzemiyor. Bu dizi pek tutmaz.
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Lionel Fusco 2 yıl DH Misafiri
10 yıl öncesini anlatıyor.
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hanox 2 yıl
oh güzelmiş , kapaktaki el işareti de sıradan bir işaret değil.kabala ayinlerde kullanılıyor.
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10ff 2 yıl
star tırrek.
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kobra90 2 yıl
karakterler çok kasıntı duruyor battlestar galactica havası aldım o diziyide sevmezdim bunuda sevmiyecem gibi :D o yüzden sonuna kadar "stargate" :D olmadı star wars :D
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ceo-tr 2 yıl en beğenilen
Atılgansız ve spock sız bir star trek pek cazip gelmedi. ama değişik olabilir.
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tahir40 2 yıl ceo-tr
ceo-tr
Atılgansız ve spock sız bir star trek pek cazip gelmedi. ama değişik olabilir.

Çocukluğum Star Trek the new Generation ile geçti. Bence orjinal seriden daha kalitelidir. Cpt. Jean Luc Picard candır gerisi heyecandır :)
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