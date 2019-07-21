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Star Trek: Picard dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

San Diego Comic-Con'da yeni Star Trek dizisi Star Trek: Picard'ın ilk fragmanı yayınlandı. Patrick Stewart'ın Jean Luc Picard karakteriyle geri döndüğü dizi oldukça etkileyici görünüyor.
35 dk. (Son Güncelleme: 30 dk.)
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Hasan Aygünoğlu
Editör
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Star Trek serisinin sevilen karakteri Jean Luc Picard geri dönüyor. Patrick Stewart'ın başrolünde yer aldığı Star Trek: Picard dizisinin ilk fragmanı bugün paylaşıldı. Dizinin ilk görüntüleri özellikle de Star Trek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.


Star Trek: Picard, 1987-1994 yılları arasında yayınlanan Star Trek: The Next Generation dizisinden tam 20 yıl sonrasında geçiyor. Ünlü karakterimiz Jean Luc Picard'ın, uzun bir süredir emekli hayatı yaşadığını ancak yine de geçmişini bir türlü geride bırakamadığını görüyoruz. Gizemli bir kadının ortaya çıkmasıyla beraber Picard uzun yıllar sonra tekrar kendini aksiyonun içinde buluyor.

Star Trek: Picard'ta ayrıca eski dizilerin bazı karakterleri de geri dönecek. Fragmanda görünen karakterler arasında Commander William Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis), Data (Brent Spiner) ve Seven of Nine (Jeri Ryan) yer alıyor.

CBS tarafından hazırlanan Star Trek: Picard, 2020'nin ilk aylarında başlayacak. 

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Intruder 14 dk.
Data'yı tekrar görmek beni çok mutlu etti TNG'yi tamamen bitiremedim ama devam ediyorum.
Pek umutlu değilim umarım güzel olur.
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