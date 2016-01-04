Star Wars Battlefront 12 milyon kopyayı geçti





Sinema tarafında rekora koşan ve yapımcılarının yüzünü güldüren Star Wars, oyun tarafında da beklentileri aşmış durumda. Star Wars Battlefront, oyuncuların yüzünü güldüremese de toplamda 12 milyondan fazla kopya satarak dağıtımcısı Electronic Arts'ın yüzünü güldürüyor.





Analizlere göre; Kasım ayında PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulan Star Wars Battlefront, toplamda 12 milyondan fazla kopya satarak beklentileri aştı. Firma Mart ayı sonuna kadar 13 milyon adet satış rakamı bekliyordu. Beta sürecinde de katılım sayısı EA'nın beklentilerinin üzerindeydi.





Satışa sunulduğu ay 6 milyon adet satan oyun, Aralık ayında ise 6 milyon kopya daha sattı. İvme korunursa Mart ayı sonunda 20 milyon rakamının çok rahat aşılacağı tahmin ediliyor. Oyunun ortalama satış rakamı düşünüldüğünde şimdiye kadar yaklaşık olarak 660 milyon dolarlık bir gelir elde edildiği ifade ediliyor.





Eylül ayında Dice stüdyosu tarafından duyurulan Star Wars Battlefront, sonbahar döneminde beta sürecine başlamış Kasım ayında da satışa sunulmuştu. Bununla birlikte en fazla satışın Star Wars: Güç Uyanıyor filminin vizyona girmesinden hemen önceki dönemde olduğu belirtiliyor.

http://wccftech.com/star-wars-battlefront-already-close-to-13-million-copies-sold-through-according-analyst/