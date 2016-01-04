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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Star Wars Battlefront 12 milyon kopyayı geçti

Kasım ayında oyuncuların beğenisine sunulan Star Wars Battlefront, ulaştığı satış rakamları ile Electronic Arts'ın beklentilerini hayli hayli geride bırakmış durumda.
3 yıl
3,6b
1
16
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Star Wars Battlefront 12 milyon kopyayı geçti


Sinema tarafında rekora koşan ve yapımcılarının yüzünü güldüren Star Wars, oyun tarafında da beklentileri aşmış durumda. Star Wars Battlefront, oyuncuların yüzünü güldüremese de toplamda 12 milyondan fazla kopya satarak dağıtımcısı Electronic Arts'ın yüzünü güldürüyor. 

Analizlere göre; Kasım ayında PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulan Star Wars Battlefront, toplamda 12 milyondan fazla kopya satarak beklentileri aştı. Firma Mart ayı sonuna kadar 13 milyon adet satış rakamı bekliyordu. Beta sürecinde de katılım sayısı EA'nın beklentilerinin üzerindeydi. 

Satışa sunulduğu ay 6 milyon adet satan oyun, Aralık ayında ise 6 milyon kopya daha sattı. İvme korunursa Mart ayı sonunda 20 milyon rakamının çok rahat aşılacağı tahmin ediliyor. Oyunun ortalama satış rakamı düşünüldüğünde şimdiye kadar yaklaşık olarak 660 milyon dolarlık bir gelir elde edildiği ifade ediliyor. 

Eylül ayında Dice stüdyosu tarafından duyurulan Star Wars Battlefront, sonbahar döneminde beta sürecine başlamış Kasım ayında da satışa sunulmuştu. Bununla birlikte en fazla satışın Star Wars: Güç Uyanıyor filminin vizyona girmesinden hemen önceki dönemde olduğu belirtiliyor.  

http://wccftech.com/star-wars-battlefront-already-close-to-13-million-copies-sold-through-according-analyst/ Yorum Yaz
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enemywalker 3 yıl en beğenilen
Blasterreal
12 Milyon mu lan olm o kada s.l.k mı var dünya çapında

12Milyon akılsız bir akıllı siz
Yanıtla +13
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Mihrali Bey 3 yıl
Bu oyun 2 ayda 12m sattıysa BF5 22m satar. Hadi çıkar şunu be DICE.
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Umutcan 3 yıl
ounomaus

Umutcan

Silah eklentisi sistemi, silah mekanikleri vs. olmadığı için ilgimi çekmedi açıkcası. Hali hazırda daha iyi olan Bf4 varken gereksiz gördüm season passa vs. o kadar para vermeyi. Dice artık hardline, battlefront vs. bırakıp Bf5 veya Bad Company 3 üzerine çalışsın çok beklettiler bu sefer.


ama dlc konusunda haklısınız fiyat aşırı çok
tabi ya bas parayı al paketi nedirya eklenti vs resmen para tuzağı
yetenek 00000++++ parayı veren düdüğü çalıyor
2 saat bekle bağlanmak için üstelik 10 usd diye sürü ile hileci geliyor
kalsın arkadaş battlefield 4 ile iyi bir ders aldık
oyun içi silah paketi olan oyunları satmaları aşırı çakallık oyun 10 euro silah paketleri 17-25-40-3-5 euro gidiyor

Bf4'te hilecilerin en büyük sebebi EA'in oyunu oynamak için origin üzerinden 168 saat ücretsiz trial vermesi. Adamlar banlanınca key kaybetme korkusu yok,
dolayısıyla giriyor oynuyor hilesini yapıyor banlanıyor yine hesap açıp geliyor. Kullanıcılara yüklü paraya sattığın oyunun neden "online" trialini verirsin ki, versen bile neden trial
serverlar yerine live serverlarda oynatırsın... EA'in işgüzarlığı tamamen. Oyunun kendi forumlarında çok yazıldı çizildi bir halt çıkmadı.
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AMERICAN 3 yıl
Çok iyi rakam
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Das Boot 3 yıl
Bakıyorum da ergenler çamur atıyor. Biri de popüler kültür demiş. Yuh ulan ilk film ile son film arasında 39 yıl var. Bunun popülerliği mi olur? Be cahil adam. Şuan seriye 3. nesil yetişti. Biz ona efsane diyoruz.
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dere.beyi 3 yıl
RUSÇA DAN İNGİLİZCEYE nasıl çevirebiliriz bunu ?
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guffy 3 yıl
javaprof
Ginga Bishounen Bilmediğin halde saldırıyorsan bilseydin ne yapardın kim bilir? O senin saçmalık dediğin Jedi Knight serisi SW tarihinin en iyi oyunlarıdır. Zevk renk meselesi tamamen.
youtube.com/... sen olsan bu oyundan sonra gidip şu alttaki oyunu oynarmıydın? youtube.com/...

Linkini koyduğun iki oyunu oynamış biri olarak söylüyorum sıralamayı yanlış anlamışsın. "Jedi Academy" daha önce çıktı ve grafik motoru da oldukça eskimiş bir motordu. "Warrior Within" ise daha iyi şartlarda yazılmış bir oyun. Ki buna rağmen bir bütün olarak bakarsak "Jedi Academy" her türlü daha zevkli bir oyundur. Ama işte mevzu zevkler olunca görecelik kavramı işin içine girer ve bu tür fikir ayrılıklarına sebep olur. Ancak değişmeyecek bir gerçek vardır ki "Jedi Academy" "Warrior Within"den daha eski bir oyundur :)
Konuya geri dönersek 12 milyonluk satış rakamını hak etmeyen bir oyun orası kesin. javaprof un kriterlerine göre aslında 12 milyon az bile. Sahip olduğu grafiklere bakarak çok daha fazlası olmalıydı der insan ama oyunun yetersizliklerini(Harita, takım dengesizlikleri vs) örtemez. Fazla vakit harcamadan bu eksikleri kapatırlarsa çok başarılı bir oyun olabilir.
1 Yanıt Yanıtla
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javaprof 3 yıl guffy
guffy

javaprof

Ginga Bishounen Bilmediğin halde saldırıyorsan bilseydin ne yapardın kim bilir? O senin saçmalık dediğin Jedi Knight serisi SW tarihinin en iyi oyunlarıdır. Zevk renk meselesi tamamen.
youtube.com/... sen olsan bu oyundan sonra gidip şu alttaki oyunu oynarmıydın? youtube.com/...


Linkini koyduğun iki oyunu oynamış biri olarak söylüyorum sıralamayı yanlış anlamışsın. "Jedi Academy" daha önce çıktı ve grafik motoru da oldukça eskimiş bir motordu. "Warrior Within" ise daha iyi şartlarda yazılmış bir oyun. Ki buna rağmen bir bütün olarak bakarsak "Jedi Academy" her türlü daha zevkli bir oyundur. Ama işte mevzu zevkler olunca görecelik kavramı işin içine girer ve bu tür fikir ayrılıklarına sebep olur. Ancak değişmeyecek bir gerçek vardır ki "Jedi Academy" "Warrior Within"den daha eski bir oyundur :)
Konuya geri dönersek 12 milyonluk satış rakamını hak etmeyen bir oyun orası kesin. javaprof un kriterlerine göre aslında 12 milyon az bile. Sahip olduğu grafiklere bakarak çok daha fazlası olmalıydı der insan ama oyunun yetersizliklerini(Harita, takım dengesizlikleri vs) örtemez. Fazla vakit harcamadan bu eksikleri kapatırlarsa çok başarılı bir oyun olabilir.

ben zaten grafiklerle ilgili bişey demedim pokemon firered oyunu devil may cry 3 ve pop2 en sevdiğim 3 oyun bunların grafiklerinin iyi olduğunu sanmam steamde ryse son of rome var 2 gün önce aldım pop 2 nin verdiği yarı tadı vermedi ayrıca harry potter,lotr star wars gibi filmden oyun yapılan oyunlardan nefret ederim yada one piece naruto gibi animeden oyun yapılanlardan da nefret ederim star wars ın bir sürü hayranı var oyunu oynamadan metacritic de 10 veriyorlar bu yüzden metacriticde 86 mı ne almış userda bu skor warrior withinden iyi ama ben oynamam da izlemem de o hangi oyundu bilmiyorum kadının elinde hiç bir şey yokken başlıyor ilerde dere falan var içine giriyor nereye gideceğin falan belirsiz silahında yok bu hangi oyunun başlıngıcıydı star wars ta biliyor musun baş ta kadın var.
içinde jedi geçiyordu.
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ounomaus 3 yıl
Umutcan
Silah eklentisi sistemi, silah mekanikleri vs. olmadığı için ilgimi çekmedi açıkcası. Hali hazırda daha iyi olan Bf4 varken gereksiz gördüm season passa vs. o kadar para vermeyi. Dice artık hardline, battlefront vs. bırakıp Bf5 veya Bad Company 3 üzerine çalışsın çok beklettiler bu sefer.

ama dlc konusunda haklısınız fiyat aşırı çok
tabi ya bas parayı al paketi nedirya eklenti vs resmen para tuzağı
yetenek 00000++++ parayı veren düdüğü çalıyor
2 saat bekle bağlanmak için üstelik 10 usd diye sürü ile hileci geliyor
kalsın arkadaş battlefield 4 ile iyi bir ders aldık
oyun içi silah paketi olan oyunları satmaları aşırı çakallık oyun 10 euro silah paketleri 17-25-40-3-5 euro gidiyor
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
O kadar cok Star Wars reklami yapildiki Battlefield ile alakasi olmayan adam bile "vardir bi keramet alalim bakalim" demistir muhtemelen.
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javaprof 3 yıl
yuav şu saçmalığın ne bir oyununu oynadım ne filmini izledim küçükken bi tane oyun vardı pc mde jedi knıght mıydı neydi bi tane oyun vardı cd alacak paramda yoktu açıp açıp ne boktan oyun lan bu diyodum şimdi onu steam de gördüm.millet ne olduğunu bilmeden saldırıyor işte buna popüler kültür denir.
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Ginga Bishounen 3 yıl javaprof
Bilmediğin halde saldırıyorsan bilseydin ne yapardın kim bilir? O senin saçmalık dediğin Jedi Knight serisi SW tarihinin en iyi oyunlarıdır. Zevk renk meselesi tamamen.
1 Yanıt Yanıtla +1
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enemywalker 3 yıl en beğenilen
Blasterreal
12 Milyon mu lan olm o kada s.l.k mı var dünya çapında

12Milyon akılsız bir akıllı siz
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Blasterreal 3 yıl
12 Milyon mu lan olm o kada s.l.k mı var dünya çapında
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