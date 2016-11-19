Star Wars: Battlefront için Rogue One ve VR ek paketleri geliyor

Star Wars evreninde geçen bağımsız hikayeler anlatacak antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story, aralık ayında sinemaseverler ile buluşacak. Merakla beklenen Rogue One'ın çıkışı ile birlikte Star Wars: Battlefront da yeni içeriklere kavuşacak. 2015 yılında çıkan ve o günden beri yayınlanan içerik paketleri ile yenilenen Star Wars: Battlefront için hem bir Rogue One ek paketi, hem de bir sanal gerçeklik (VR) eklentisi yayınlanacak.

PlayStation VR'a özel olarak hazırlanan "X-Wing VR Mission", 6 Aralık'ta yayınlanacak. Rogue One: A Star Wars Story'den uyarlanan bu sanal gerçeklik deneyimi, Star Wars: Battlefront'un PS4 versiyonuna ve PlayStation VR'a sahip olan kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. PSVR sahipleri bu içerik sayesinde sanal gerçeklik ortamında X-Wing kullanabilecekler.

PlayStation VR kullanmayan PS4 sahipleri ise Rogue One: Scarif ek paketi sayesinde yeni Star Wars filmine ait içeriklere erişebilecekler. Star Wars: Battlefront için yayınlanan dördüncü ve son ek paket olan Scarif de 6 Aralık'ta yayınlanacak. Bu yeni ek paket ile birlikte oyuna dört yeni harita ve iki yeni kahraman (Jyn Erso ve Orson Krennic) eklenecek.

16 Aralık'ta vizyona girecek olan Rogue One: A Star Wars Story; ilk üçlemede karşımıza çıkan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen direniş ekibinin maceralarını anlatacak. Filmin hikayesi, ikinci üçlemenin son filmi olan Sith'in İntikamı ile orijinal üçlemenin ilk filmi arasındaki sürede geçiyor.

http://mashable.com/2016/11/17/star-wars-battlefront-rogue-one-dlc-release-date/?utm_cid=hp-n-1#.81A75jHeuq5