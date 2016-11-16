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Marvel dizilerine bir yenisi daha ekleniyor: The Inhumans

Marvel, televizyon dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Çizgi roman devinin sevilen serileri arasında yer alan Inhumans'tan uyarlanacak yeni televizyon dizisi 2017'de yayınlanmaya başlanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
9
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bir yandan sinematik evrenini inşa etmeye devam eden Marvel, bir yandan da daha az bilinen çizgi roman serilerini televizyona uyarlıyor. Bugüne kadar; Agents of S.H.I.E.L.D, Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist dizilerini çeken Marvel, şimdi de Inhumans dizisi için çalışmalara başladı.
Her biri kendine has özel güçlere sahip, yarı uzaylı (Kree) yarı insan Inhuman'ların hikayesini anlatan The Inhumans, daha önce Marvel sinematik evreninin üçüncü fazında yer alacak bir sinema filmi olarak planlanmıştı. Ne var ki Marvel'in planları zamanla değişti ve 2018 yılında vizyona girmesi planlanan The Inhumans filmi ertelendi.
Inhumans filmi hakkında bir süredir sessizliğini koruyan Marvel, nihayet sessizliğini bozdu ve Inhumans'ın bir televizyon dizisi olarak yayınlanacağını duyurdu. Marvel'in de sahibi olan Disney'in televizyon kanallarından biri olan ABC'nin hazırlayacağı dizi, 2017 sonbaharında yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca dizinin ilk iki bölümü, dizi televizyonda yayınlanmaya başlamadan önce iki hafta boyunca IMAX salonlarında gösterilecek.
ABC'nin çekeceği bu yeni dizi bir süredir gündemde olan Inhumans filmiyle aynı olmayacak ve hikaye televizyona uygun şekilde sıfırdan yazılacak. The Inhumans dizisini hazırlayacak yaratıcı ekip hakkında ise şimdilik bir açıklama yapılmış değil.
Özellikle son yıllarda Marvel çizgi romanlarındaki etkinliğini arttıran Inhumanlar (Inhumans'ın bu yükselişinde film hakları 20th Century Fox'ta bulunan X-Men'in arka plana atılmasının payı büyük), ABC'nin bir diğer Marvel dizisi olan Agents of S.H.I.E.L.D.'da önemli bir rol oynuyor, ancak bu dizideki Inhumanlar çizgi roman serisinin ana karakterlerinden herhangi birini içermiyor.

http://deadline.com/2016/11/the-inhumans-marvel-tv-series-abc-imax-2017-1201854503/ Yorum Yaz
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Ed Wood 3 yıl en beğenilen
Film sektörüne dayadılar klişeyi şimdi sıra dizilere geldi.
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MALTHAEL 3 yıl
Agents of SHIELD kadar güzel olmasını hatta daha iyi olmasını umut ediyorum ancak AoS'nin çıtası epey yüksek . İlk sezonla son sezon arasında ki gelişim ve karakter gelişimi net bir şekilde gözüküyor . İzlerken keyif alıyorsunuz , ben çoğu diziyi izlerken durdururum işlerimi halleder tekrar kaldığım yerden devam ederim . Ama bu dizide durdurmak istemiyorum çünkü akıp gidiyor .
Yeni dizidende bunu bekliyorum bununda ilacı Cast ten geçiyor .Sadece cast ilede olmuyor senaryonun da çok iyi işlenmesi ve yazılması gerekiyor . İnsanlar karakterleri canlandıran oyunculara ısınamaz ise pek izlemiyorlar . Agent Carter dizisi mesela çok iyiydi bence ancak Peggy karakterini beğenmemişler , buda dizinin izlenmemesine ve dolayısıyla raytinginin düşmesine neden oldu ve yayından kalktı ...
Umarım MARVEL dersine iyi çalıştır ve eksiklerini iyi analiz etmiştir . Ben açıkçası umutluyum umarım izlememle bitmesi bir olan , yahu ne zaman bitti dediğim bir yapımla daha karşımıza çıkarlar .
Agents of SHIELD kadar güzel olmasını hatta daha iyi olmasını umut ediyorum ancak AoS'nin çıtası epey yüksek . İlk sezonla son sezon arasında ki gelişim ve kara...
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Barış Manço 2 yıl
Diğer dizilerini izlemedim ama belki ilgimi çeker.
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DeanWinchester. 2 yıl
Daredevil harika, luke cage diziside güzel ama inşallah bu dizi daredevil kadar güzel olur
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BoRriZ 3 yıl
Marvel sever olarak; J.Jones ve L.Cage dizilerini beğenemedim. bu 2 dizi çok ağır işleniyor konular bence. D.Devil ise efsane. öncede Shield bnm için bir numaraydı ama D.D.'yi bekleyemiyorum valla
1 Yanıt Yanıtla +1
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Nadeje. 3 yıl BoRriZ
BoRriZ
Marvel sever olarak; J.Jones ve L.Cage dizilerini beğenemedim. bu 2 dizi çok ağır işleniyor konular bence. D.Devil ise efsane. öncede Shield bnm için bir numaraydı ama D.D.'yi bekleyemiyorum valla

Diğer Marvel dizileri ile kıyaslayınca öyle bir sonuç çıkıyor ama DC'dizileri ile kıyaslayınca hepsi oldukça kaliteli ve keyifli diziler bence..
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aycibin 3 yıl
uzaylı diye birşey yoktur
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Musty3535123 3 yıl
heroes tarzı bir dizi olucak gibi, agents of shield kalitesindede olursa tadından yenmez.
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Ed Wood 3 yıl en beğenilen
Film sektörüne dayadılar klişeyi şimdi sıra dizilere geldi.
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MALTHAEL 3 yıl
Agents of SHIELD kadar güzel olmasını hatta daha iyi olmasını umut ediyorum ancak AoS'nin çıtası epey yüksek . İlk sezonla son sezon arasında ki gelişim ve karakter gelişimi net bir şekilde gözüküyor . İzlerken keyif alıyorsunuz , ben çoğu diziyi izlerken durdururum işlerimi halleder tekrar kaldığım yerden devam ederim . Ama bu dizide durdurmak istemiyorum çünkü akıp gidiyor .
Yeni dizidende bunu bekliyorum bununda ilacı Cast ten geçiyor .Sadece cast ilede olmuyor senaryonun da çok iyi işlenmesi ve yazılması gerekiyor . İnsanlar karakterleri canlandıran oyunculara ısınamaz ise pek izlemiyorlar . Agent Carter dizisi mesela çok iyiydi bence ancak Peggy karakterini beğenmemişler , buda dizinin izlenmemesine ve dolayısıyla raytinginin düşmesine neden oldu ve yayından kalktı ...
Umarım MARVEL dersine iyi çalıştır ve eksiklerini iyi analiz etmiştir . Ben açıkçası umutluyum umarım izlememle bitmesi bir olan , yahu ne zaman bitti dediğim bir yapımla daha karşımıza çıkarlar .
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SONEKTRA 3 yıl
Marvel da dakka başı film çıkarmaya başladı.
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