Marvel dizilerine bir yenisi daha ekleniyor: The Inhumans

Bir yandan sinematik evrenini inşa etmeye devam eden Marvel, bir yandan da daha az bilinen çizgi roman serilerini televizyona uyarlıyor. Bugüne kadar; Agents of S.H.I.E.L.D, Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist dizilerini çeken Marvel, şimdi de Inhumans dizisi için çalışmalara başladı.

Her biri kendine has özel güçlere sahip, yarı uzaylı (Kree) yarı insan Inhuman'ların hikayesini anlatan The Inhumans, daha önce Marvel sinematik evreninin üçüncü fazında yer alacak bir sinema filmi olarak planlanmıştı. Ne var ki Marvel'in planları zamanla değişti ve 2018 yılında vizyona girmesi planlanan The Inhumans filmi ertelendi.

Inhumans filmi hakkında bir süredir sessizliğini koruyan Marvel, nihayet sessizliğini bozdu ve Inhumans'ın bir televizyon dizisi olarak yayınlanacağını duyurdu. Marvel'in de sahibi olan Disney'in televizyon kanallarından biri olan ABC'nin hazırlayacağı dizi, 2017 sonbaharında yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca dizinin ilk iki bölümü, dizi televizyonda yayınlanmaya başlamadan önce iki hafta boyunca IMAX salonlarında gösterilecek.

ABC'nin çekeceği bu yeni dizi bir süredir gündemde olan Inhumans filmiyle aynı olmayacak ve hikaye televizyona uygun şekilde sıfırdan yazılacak. The Inhumans dizisini hazırlayacak yaratıcı ekip hakkında ise şimdilik bir açıklama yapılmış değil.

Özellikle son yıllarda Marvel çizgi romanlarındaki etkinliğini arttıran Inhumanlar (Inhumans'ın bu yükselişinde film hakları 20th Century Fox'ta bulunan X-Men'in arka plana atılmasının payı büyük), ABC'nin bir diğer Marvel dizisi olan Agents of S.H.I.E.L.D.'da önemli bir rol oynuyor, ancak bu dizideki Inhumanlar çizgi roman serisinin ana karakterlerinden herhangi birini içermiyor.

http://deadline.com/2016/11/the-inhumans-marvel-tv-series-abc-imax-2017-1201854503/