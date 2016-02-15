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Star Wars: Bölüm 8'in oyuncu kadrosu açıklandı

Çekimlerine başlanan Star Wars: Bölüm 8'in kamera arkasından ilk görüntüler yayınlandı. Bunun yanı sıra Benicio Del Toro ve Laura Dern'in yeni filmde seriye dahil olacağı açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,3b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Star Wars: Bölüm 8'in oyuncu kadrosu açıklandı
 Geçtiğimiz yılın sonunda vizyona giren Bölüm 7: Güç Uyanıyor ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, 2017 yılında vizyona girecek Star Wars: Bölüm 8 ile devam edecek. Geçtiğimiz günlerde, tüm dünyada milyonlarca Star Wars hayranı tarafından merakla beklenen Bölüm 8'in çekimlerine başlandığını duyuran Disney, bugün de çekimlerin kamera arkasından ilk görüntüleri yayınladı. Bunun yanı sıra Bölüm 8'in oyuncu kadrosu da açıklandı.
Star Wars: Bölüm 8'de, daha önce canlandırdıkları rollerini tekrarlamak için geri dönecek oyuncular; Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie ve Andy Serkis olacak. Üçlemenin yeni filminde bu isimlere Benicio Del Toro, Laura Dern ve Kelly Marie Tran katılacak.
Oscar ödüllü usta oyuncu Benicio Del Toro'nun, serinin yeni filminde kadroya dahil olacağı ve filmin kötü adamlarından birini oynayacağı bir süredir konuşuluyordu. Del Toro'nun canlandıracağı karakter hakkında pek bir şey bilinmiyor olsa da, usta oyuncu karanlık tarafa yakın bir karakteri canlandıracağını doğruladı.
Jurassic Park ve Yaban gibi filmlerden tanıdığımız Laura Dern ve pek tanınmamış genç bir oyuncu olan Kelly Marie Tran'in canlandıracağı karakterler ise şimdilik bilinmiyor. Öte yandan daha önce çıkan söylentilerde Benicio Del Toro'nun yanı sıra adı geçen Gugu Mbatha-Raw açıklanan yeni oyuncular arasında yer almadı.
Brick ve Looper gibi filmlerle tanınan Rian Jonhson'ın yazıp yöneteceği Star Wars: Bölüm 8, 15 Aralık 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/02/star-wars-episode-viii-benicio-del-toro-laura-dern-1201702797/ Yorum Yaz
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Vinewood 3 yıl
DraGonS
Avatar : The Last Airbender vardı çizgi dizi hatırlayan var mı? Efsane bir diziydi.Sonra reytingiyle gidip The Legend of Korra yı çektiler. Bu yeni starwars da oradan etkilendi kesin. Bir star wars hayranı olarak yeni filmin konu bağlantısı çok berbat olmuş. 5 dk jedi kesilip kılıç kullanmalar, zihin bükmeler felan. Clone zencinin kılıç kullanması felan. Yoksa efektler vs. çok güzel ama konu olarak REZALET bağlamışlar.

Rey force-sensetive olduğu için 5dk'da jedi kesilip mind trick filan atabilir , Luke hızlandırılmış kursla Anakin'i yenince jedi oluyor rey olamıyor dimi ? Ayrıca Stormtrooper'lar clone değil Clonetrooper'lar clon Stromtrooper'lar düz insan'lar , Ayrıca filmden kitapları okusaydın Stormtrooper'ların yakın dövüş eğitimi aldıklarını bilirdin hocam . Film'deki tek eksik kısım Republic'in patlamasının hızlı geçilmesi onun dışında herkesin "ağladığı" olayların bir açıklaması var
1 Yanıt Yanıtla +1
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DraGonS 3 yıl Vinewood
Vinewood

DraGonS

Avatar : The Last Airbender vardı çizgi dizi hatırlayan var mı? Efsane bir diziydi.Sonra reytingiyle gidip The Legend of Korra yı çektiler. Bu yeni starwars da oradan etkilendi kesin. Bir star wars hayranı olarak yeni filmin konu bağlantısı çok berbat olmuş. 5 dk jedi kesilip kılıç kullanmalar, zihin bükmeler felan. Clone zencinin kılıç kullanması felan. Yoksa efektler vs. çok güzel ama konu olarak REZALET bağlamışlar.


Rey force-sensetive olduğu için 5dk'da jedi kesilip mind trick filan atabilir , Luke hızlandırılmış kursla Anakin'i yenince jedi oluyor rey olamıyor dimi ? Ayrıca Stormtrooper'lar clone değil Clonetrooper'lar clon Stromtrooper'lar düz insan'lar , Ayrıca filmden kitapları okusaydın Stormtrooper'ların yakın dövüş eğitimi aldıklarını bilirdin hocam . Film'deki tek eksik kısım Republic'in patlamasının hızlı geçilmesi onun dışında herkesin "ağladığı" olayların bir açıklaması var

luke obi wan kenobi tarafından aylarca eğitildi. Hatta master yoda tarafındanda bir o kadar eğitildi ona rağmen babasını dövüşte yenemedi kalbiyle yenebildi.

Bu yeni kız eğitim bile almadı "-bi mind trick deneyeyim. Aha oldu ya la!" ara mind trickler vsler? Seriye aşina olmadığınız belli oluyor.
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mutercim 3 yıl
Zaman geçtikçe milletin eteğindekiler dökülmeye başladı. Demek filmi beğenmeyenlerin bir kısmı "esas oğlan" yerine "esas kız" var diye beğenmemiş. Tabi kız kısmısı büküp dizini evde kocasını bekleyecek. Ne o öyle kılıç kullanmalar filan feminist feminist?

Kendi kültürünüzden azıcık haberiniz olsaydı bu kadar garip karşılamazdınız. Dede Korkut Kitabı'ndan Bamsı Beyrek'in, Uruz'un hikayelerini bir okuyun da kadın nasıl oluyormuş eskiden görün.
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Jersey Devil 3 yıl
Benicio del toro mafya babasi roluyle karsimiza cikacak demedi demeyin
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aycibin 3 yıl
hem yeni karakterlerden kurulu bir seriye başlanıyordu hem de temposu düşük olmayan bir kurgu lazımdı.benim beklentim o yüzden düşüktü.evet,eğitimi olmadan gücü bu kadar yoğunlaştırabilmesi saçmaydı ama buna da şükür diyoruz :) bir de çok fazla belirsizlik vardı.mesela snoke kim?empire yıkıldıktan sonra republic eski gücüne gelmeliydi.first order nasıl böyle bir güce kavuştu?kylo ren, darth vader'la arasında nasıl bağ kuruyor?

episode 8'den daha umutluyum.
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V4LKyR 3 yıl
DraGonS
Avatar : The Last Airbender vardı çizgi dizi hatırlayan var mı? Efsane bir diziydi.Sonra reytingiyle gidip The Legend of Korra yı çektiler. Bu yeni starwars da oradan etkilendi kesin. Bir star wars hayranı olarak yeni filmin konu bağlantısı çok berbat olmuş. 5 dk jedi kesilip kılıç kullanmalar, zihin bükmeler felan. Clone zencinin kılıç kullanması felan. Yoksa efektler vs. çok güzel ama konu olarak REZALET bağlamışlar.

Niye, clone'lar kılıç kullanamıyor mu?
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ssbrutality 3 yıl
Çok Lazımdıya... Star Wars'ımız.
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DraGonS 3 yıl
"Avatar : The Last Airbender" vardı çizgi dizi hatırlayan var mı? Efsane bir diziydi.
Sonra reytingiyle gidip "The Legend of Korra" yı çektiler. Bu yeni starwars da oradan etkilendi kesin. Bir star wars hayranı olarak yeni filmin konu bağlantısı çok berbat olmuş. 5 dk jedi kesilip kılıç kullanmalar, zihin bükmeler felan. Clone zencinin kılıç kullanması felan.
Yoksa efektler vs. çok güzel ama konu olarak REZALET bağlamışlar.
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2K 3 yıl
Benicio Del Toro dan süper Sith Lord olur, umarım o rolde görürüz.
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mu5tafa 3 yıl
Star wars feministlerin yolu olacak galiba resmi adı. Esas adamı oynayacak Aktör mü kalmadı arkadaş hollywood da.
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MoÇü 3 yıl
Bluray çıksa da izlesek artık şu 7yi
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