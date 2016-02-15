Star Wars: Bölüm 8'in oyuncu kadrosu açıklandı

Geçtiğimiz yılın sonunda vizyona giren Bölüm 7: Güç Uyanıyor ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, 2017 yılında vizyona girecek Star Wars: Bölüm 8 ile devam edecek. Geçtiğimiz günlerde, tüm dünyada milyonlarca Star Wars hayranı tarafından merakla beklenen Bölüm 8'in çekimlerine başlandığını duyuran Disney, bugün de çekimlerin kamera arkasından ilk görüntüleri yayınladı. Bunun yanı sıra Bölüm 8'in oyuncu kadrosu da açıklandı.

Star Wars: Bölüm 8'de, daha önce canlandırdıkları rollerini tekrarlamak için geri dönecek oyuncular; Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie ve Andy Serkis olacak. Üçlemenin yeni filminde bu isimlere Benicio Del Toro, Laura Dern ve Kelly Marie Tran katılacak.

Oscar ödüllü usta oyuncu Benicio Del Toro'nun, serinin yeni filminde kadroya dahil olacağı ve filmin kötü adamlarından birini oynayacağı bir süredir konuşuluyordu. Del Toro'nun canlandıracağı karakter hakkında pek bir şey bilinmiyor olsa da, usta oyuncu karanlık tarafa yakın bir karakteri canlandıracağını doğruladı.

Jurassic Park ve Yaban gibi filmlerden tanıdığımız Laura Dern ve pek tanınmamış genç bir oyuncu olan Kelly Marie Tran'in canlandıracağı karakterler ise şimdilik bilinmiyor. Öte yandan daha önce çıkan söylentilerde Benicio Del Toro'nun yanı sıra adı geçen Gugu Mbatha-Raw açıklanan yeni oyuncular arasında yer almadı.

Brick ve Looper gibi filmlerle tanınan Rian Jonhson'ın yazıp yöneteceği Star Wars: Bölüm 8, 15 Aralık 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/02/star-wars-episode-viii-benicio-del-toro-laura-dern-1201702797/