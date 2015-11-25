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Star Wars: Galaxy of Heroes indirmeye sunuldu

Star Wars: Güç Uyanıyor filmi öncesinde oyun tarafında çok hareketli olan Disney, Star Wars: Battlefront yapımının ardından mobilde de Star Wars: Galaxy of Heroes oyununa start verdi.
3 yıl
1,7b
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3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Star Wars: Galaxy of Heroes indirmeye sunuldu


Star Wars: Galaxy of Heroes oyunculara Star Wars evreninde sıra tabanlı bir RPG aksiyon mücadelesi sunuyor. Oyuncular ekibini oluşturduktan sonra Hoth, Bespin, Tatooine, Coruscant gibi ikonik mekanlarda mücadelelere girişiyor. 

Oyuna ilk olarak aydınlık tarafta başlıyorsunuz. Seçeceğiniz karakter sayısı da kısıtlı. Oyunda seviye geçtikçe mücadeleler şiddetleniyor ve karanlık taraf açılıyor. Bu tarafta da bir ekip oluşturarak bu kez aydınlık tarafa karşı mücadele ediyorsunuz. İlerleyiş esnasında pek çok önemli karakterin kilidini açtığınız için seçeneğiniz bol oluyor. Luke Skywalker, Chewbacca, Han Solo, Darth Vader gibi pek çok karakter mevcut. 

Ekibi oluştururken güçlerine dikkat etmekte fayda var. Saldırı yanında savunması iyi olan ve ekibi iyileştirebilen karakterler mevcut. Ayrıca rakibi taklit edebilen joker karakterler de oldukça işinizi görüyor. Rakibe hamle yaparken iyileştirici gibi stratejik öneme sahip karakterleri seçmenizde fayda var.

Savaş kazandıkça gücünüzü artıran ekipmanlar kazanabiliyorsunuz. Seviyeniz de yükseldiği için giderek çok güçlü bir ekibe doğru yol alıyorsunuz. Elde ettiğiniz paralar ve elmaslarla güçlendirmeler satın alabiliyorsunuz. 

Oyun daha çok hikayeye oyuncuyu özendirmeyi amaçlıyor. Yoksa aksiyon dolu sahnelere rastlamak mümkün değil. Sıra tabanlı mücadeleler bir süre sonra sıkıcı olmaya başlıyor. Oyun Türkçe destekli ve ücretsiz. 

 

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mu5tafa 3 yıl
Oynayalım bakalım.
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ariaven 3 yıl
Bu forumda fazla bir şey yazılmamış ama çok güzel bir oyun. Hatta mobilde şu ana kadar yapılmış en iyi star wars oyunlarından biri.
Ya ben forumdaki ana başlığını bulamadım ya da oyunu forumda takip eden yok
1 Yanıt Yanıtla
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