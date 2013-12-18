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Star Wars: Knights of the Old Republic artık evrensel iOS uygulaması haline geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Star Wars: Knights of the Old Republic artık evrensel iOS uygulaması haline geliyor

Bioware tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz Mayıs ayında iPad kullanıcılarının beğenisine sunulan Star Wars: Knights of the Old Republic, evrensel uygulama olarak yayınlanacak. 

17.99TL fiyat etiketine sahip olan oyun iPad yanında iPhone ve iPod touch cihazlarından da oynanabilecek. 19 Aralık'ta gelmesi beklenen güncellemenin fiyat indirimi getirip getirmeyeceği bilinmiyor. Uyumluluğun ise iPhone 4S ve iPod touch 5'e kadar gideceği belirtiliyor. Oyun iOS 6 ve üzeri sürümleri gerektiriyor.

Aslına sadık kalınarak iOS platformuna aktarılan oyun, iPad kullanıcılarını Mandalorian Savaşları'nın henüz yeni bittiği döneme yani filmlerden yaklaşık 4000 yıl öncesine götürüyor. Oyunun grafikleri Retina çözünürlüğü desteklemediği için yeni güncellemede bu sorunun da giderilmesi bekleniyor. 




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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
geldi universal, fiyati da yarilamislar
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