Star Wars: The Last Jedi gişede 1 milyar dolara ulaştı

2017'in en heyecanla beklenen filmlerinden Star Wars: The Last Jedi, nihayet bu ay sinemaseverler ile buluştu. 15 Aralık'ta dünyanın dört bir yanında gösterime giren film, tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Vizyondaki üçüncü haftasında da rakip tanımayan The Last Jedi, gişede 1 milyar dolara ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Bu gün itibariyle dünya genelinde 1.04 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan Star Wars: The Last Jedi, böylece 2017 yılında 1 milyar dolar barajını aşan dördüncü film oldu. Filmin şu ana kadarki gişe hasılatının 480.7 milyon doları Kuzey Amerika'dan gelirken, 523.3 milyon doları Kuzey Amerika dışındaki pazarlardan elde edildi.

The Last Jedi vizyondaki üçüncü haftasının sonunda gişede 1 milyar dolar barajını aşarak büyük bir başarıya imza atmış olsa da, yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmi olan The Force Awakens'ın bir hayli gerisinde kaldı. 2015 yılının aynı döneminde vizyona giren The Force Awakens, üçüncü haftasının sonunda yüzde 35 daha fazla hasılat elde etmişti.

Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor.

