Star Wars: The Last Jedi gişede 1 milyar dolara ulaştı

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2017'in en heyecanla beklenen filmlerinden Star Wars: The Last Jedi, nihayet bu ay sinemaseverler ile buluştu. 15 Aralık'ta dünyanın dört bir yanında gösterime giren film, tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Vizyondaki üçüncü haftasında da rakip tanımayan The Last Jedi, gişede 1 milyar dolara ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Bu gün itibariyle dünya genelinde 1.04 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan Star Wars: The Last Jedi, böylece 2017 yılında 1 milyar dolar barajını aşan dördüncü film oldu. Filmin şu ana kadarki gişe hasılatının 480.7 milyon doları Kuzey Amerika'dan gelirken, 523.3 milyon doları Kuzey Amerika dışındaki pazarlardan elde edildi.Ayrıca Bkz. "2017 yılının en iyi filmleri"
The Last Jedi vizyondaki üçüncü haftasının sonunda gişede 1 milyar dolar barajını aşarak büyük bir başarıya imza atmış olsa da, yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmi olan The Force Awakens'ın bir hayli gerisinde kaldı. 2015 yılının aynı döneminde vizyona giren The Force Awakens, üçüncü haftasının sonunda yüzde 35 daha fazla hasılat elde etmişti.
Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor.
http://deadline.com/2017/12/star-wars-the-last-jedi-billion-dollars-worldwide-coco-greatest-showman-weekend-international-box-office-1202233919/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
darth vader'in yerini hiçbir kötü karakter dolduramaz , insanların buna alışması lazım artık.
Bunun oyuncağı var,konsol oyunu var ,tekstil ürünleri var,kırtasiye ürünleri var...
Sırf sinema endüstrisinin (TV,dizi,sinema dahil) 2016 hasılatı 640 milyar dolar ,
(internet içeriği dahil değil.)Kaynak :https://www.statista.com
Dünya'da Amerika başı çekiyor, ardından Japonlar gelmekte.
Bizde de keşke böyle şeyler olsa.
Yahu arkadaşlar yok mu aranızda bir karakter yaratıp da en azından çizgi roman,animasyon veya oyun ürünü yapabilecek ?? Ben olduğuna inanıyorum.
Yerel bir karakter değil de ,evrensel bir şey ortaya çıksa??
Çıkacak olanı popülerleştirmek için ortam da var (internet sosyal medya vb.)
Bu forumdan kesin çıkar böyle bir şey ,kesinlikle...
Önemli olan dart wader çizmek değil pazarlamaktır. Adamların beğenmediğimiz en ufak filminde bile milyonlarca dolar yatırım aylarca emek post production var.
Bak game of thrones da tasarımlar türk ama parayı kıran elin abd li si.
Bizim filmlere bak. 3 ayda 2 tane çıkıyor. Kalite sıfır. Oyunculuk yönetmenlik zaten malum. Yağmur kar çamur dikkat eden yok. Her yer göze batan reklam çoğu da açıktan.
Kaç kişi 2 yıl post production la uğraşıp tepegöz filmi yapacak? Adam gibi yönetecek? Hamaseti bir kenara koyup dünyaya satabilecek? Ünlü sinema ve büyük pazarlara girmek için kaç babaya para yedirecek?!?!?!
Öyle ha diyince olmuyor bu işler maalesef.
bende ama seveni çok yapacak bir şey yok
bundan önce ki filimi indirdim bakayım belki sarar diye bir yerde güç benimle diye 40 kere tekrar edince s.... dedim sildim filimi
zaten ışın kılıcı olayı ayrı zaten
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