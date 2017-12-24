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Star Wars: The Last Jedi gişede rakip tanımıyor

Tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Star Wars: The Last Jedi, vizyondaki ikinci haftasında da liderliğini korudu. Filmin dünya genelindeki gişe hasılatı 700 milyon doları aştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,1b
1
22
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2017'in en heyecanla beklenen filmlerinden Star Wars: The Last Jedi, nihayet bu ay sinemaseverler ile buluştu. 15 Aralık'ta dünyanın dört bir yanında gösterime giren The Last Jedi, tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. ABD'de The Force Awakens'ın ardından tüm zamanların ikinci en yüksek ilk hafta sonu hasılatını elde eden film, vizyondaki ikinci haftasında da hız kesmedi.
Noel dönemi olması sebebiyle genel olarak sinema dünyası için verimli geçen bu hafta sonunda gişedeki rakiplerini açık ara geride bırakan The Last Jedi, vizyondaki ikinci haftasında 102 milyon dolar hasılat elde ederek Kuzey Amerika'daki toplam hasılatını 380.3 milyon dolara yükseltti.
Amerika dışında da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan yeni Star Wars filmi, şu ana kadar Kuzey Amerika dışında 314 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Böylece filmin dünya genelindeki gişe hasılatı 745.4 milyon dolara ulaştı. The Last Jedi bu performansı ile The Force Awakens'ın gerisinde kalsa da geçtiğimiz yıl aynı dönemde vizyona giren Rogue One'ı rahatlıkla geride bıraktı.
Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor.

 

http://deadline.com/2017/12/last-jedi-dwayne-johnson-jumanji-zac-efron-greatest-showman-box-office-1202230784/ Yorum Yaz
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java 1 yıl en beğenilen
İçine ettiler ama hala isimden kazanıyor...
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Barni Moloztaş 1 yıl
Bütün filmlerini izledim, hayranıyım özellikle 4-5-6 (ilk seri) ama bu filme gitmedim. Eski star wars yok artık
2 Yanıt Yanıtla +8
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Whippoorwill 1 yıl
İzlediğim en kötü iki Star Wars filmi son üçlemenin ilk iki filmiydi. Özellikle son film gerçek bir facia.
Yanıtla +7
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Kurshoo 1 yıl
Rogue one ı çeken ekibe bir Old Republic serisi yaptırın ortalığın aLnına koymazsa şerefsizim. Bu arada son seriyi yerden yere vuranlara katılmıyorum kötü filmler değil evet eksikleri var fakat o kadar da kötü değiller.
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ahmethi 1 yıl
Disney aldı star wars 'ı çocuk filmine çevirdi.
Star Wars The Old Republic trailer larını youtube dan izleyin
youtube.com/...
drama , karizma , ciddiyet beklediğimiz filmler bu çizgideydi ancak Disney bütün umutları suya düşürdü.
1 Yanıt Yanıtla +4
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stalker(1979) 1 yıl ahmethi
ahmethi

Disney aldı star wars 'ı çocuk filmine çevirdi.

Star Wars The Old Republic trailer larını youtube dan izleyin

youtube.com/...

drama , karizma , ciddiyet beklediğimiz filmler bu çizgideydi ancak Disney bütün umutları suya düşürdü.



Biraz seyrettim de. Bu old republic Anakin den öncesi mi? yoksa Luke dan sonrası mı? Ne zaman geçtiği önemli değil aslında. Gerçekten güzele benziyor. Keşke bu tür yapımlar da filme çevrilse.
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Prof. Dr. 1 yıl
Hayatimda star wars kadar begenmedigim ikinci bir seri daha yok
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WB 1 yıl
SW alt yapisi uzerinde biraz testere, bir tutam marvel.. Bir ruzgari aldilar peslerine gidiyorlar, baska birsey degil,
Ikinci film siradan bir super kahraman filminden farksiz maalesef, kalitesiz espriler, yorgun ve “bu is fazla uzadi” hissi veren oyunculuk, iyi is cikaramayan yonetmen, derinligi olmayan senaryo.. saymakla bitmiyor..
Bir onceki filme izleyici olarak belli bir kredi acmistik, cevapsiz sorular, yeni karakterler vs. ancak gorduk ki karakter gelisimi yeni seriyle birlikte vasat seviyede, sorulara alinan yanitlarsa zekice olmaktan ote basit ters kose oyunlarina dayandirilmis.
Her ne kadar filmi bilim kurgu gozyle degil fantastik bir film gozuyle islesekte mantik hatalari insani cileden cikarmaya yetiyor. 6,5/10
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St Batuhan 1 yıl
Geçen sene Rogue One aslında kesinlikle bir efsaneydi. Bakabilene. Zira ana seriye bu kadar bağlı ve yepyeni karakterlerden adeta oluşan bir filme karşılık çok iyi iş ortaya koymuştu. Gişede beklediğim başarının gerisinde kaldı ama Star Wars açısından doyurucu noktaları vardı. Yani her şey ışın kılıcı değil mantığıyla da bakmak gerek. Pek çok can veren kişi oldu bu planı ulaştırmak için gibi bir söylemin arkasını gördük. Ekip ruhunu gördük ve daha da güzeli Krennic gibi bir karakter gördük. Son sahnesinde, gözünün içinin yeşillenmesiyle yaşlarım akmaya başlamıştı açıkçası. Neyse efenim Umut diyen genç Leia (ki fazla başarılı değildi görünüm olarak) ve Tarkin (CGI belliydi yine) gibi efsanelere Mon Mothma ve Bail Organa eşlik edince şahsen 1 milyarı beklerdim.
---Spoiler Uyarısı---
Aynı şekilde bu filmde de farklı noktalara dikkat etmek gerek. Luke gücün yoğun olduğu adada kalkıp force projection yaptı be. Yani maximum a erişti. Leia ise ilk defa bu kadar güce duyarlı olduğunu gemiye uçtuğu sahneyle gösterdi. Tamam bu da fazla abartı olmuş yani birazcık tuhaf geliyor sonradan düşününce ama tutkun bir kişi olarak filmde ağzım açık izlediğim sahneydi. Havaya uçtuğunda bir şaşkına döndüm ve 10 saniye ağzım orada açık kaldı. Sonrasında Crait aklıma geldi ama nasıl kurtulur noktasında böylesini hayal etmemiştim. Güç evrende bizi sarmalayan bir şey sonuçta. Yani üzerinde uzay kıyafeti olmasa bile uzayda bulunan o güç ile, enerji ile seni koruyabilir seni hayata bağlı tutabilir. Sıkıntı yok böyle düşününce. Sonrasında supergirl usulü uçmak da sonradan ilk düşününce biraz komik gelebilir ama baktığımızda geminin projektördeki halinden geçişiyle nasıl bir bilgi gizlemişler diye insanı düşündürtüyor :)
Kylo ve Rey'in, Snoke'un odasında olan muhabbeti ise fazlasıyla etkileyici. Bir noktada oyunculuk açısından bir noktada öncesinde olan kısım açısından. Snoke öldü çok basit bir şekilde ve bana kalırsa bu gayette kendi düşüncesi. Zira Kylo öbür türlü Ben olmaktan kurtulamayacak hep birilerinin altında ezik büzük yaşayacaktı. Öldürünce gayette ergenlikten kurtulduğunu gördük. Sonuç olarak ne oldu? Dedesi gibi aşık olduğu kişiye benimle gel dedi ve o aşık olduğu kişi takip edemeyeceğim yola girme bu sapaktan dedi :) Ep3'ü andıran önemli noktalardan biri ama Daisy orada çok etkiledi beni. Yüzüyle, sesiyle.
Son kısımda ise Luke ile yine benzer durum. Her kelimesi yanlış diyen rahat ve genç Luke var. Yine Ep3 göndermesi vardı o sahnede ama şu saniye aklımda değil. Neyse sonuç olarak son bir kez Falcon öncesi Rey-Lo kısmı görüp de çocuğa geçince... Çok kapı açıkta kalmış oluyor. Ve umuyorum ki JJ bu kapıları güzelce kapatıp da bu evden çıkar. Son filmi bi 4 saat yapsalar da taşları yerine oturtsalar çok iyi olur. Özellikle Snoke kısmında Luke gençliğinde biliyor kim olduğunu ve Ben ile alakasını. Onun farkında olduğunu görüyoruz. Haliyle meraklandırıyor daha da. Film derinleştirmek istenince çok özelliğe sahip ama korkutan JJ'in iyi finaller yaptıramaması.
Kısaca seriden sildirmek isteyen hayranlar var. Bence biraz şımarıkça bir olay. Mark da bu benim Luke'um değil diyor. Ama şaşırtıyor. Niye kabul edemiyor Yoda'nın gözü ufukta dediği bilge ama biraz da umursamaz Luke'u :/ Bu derece gücü ve kurtarıcılığı. Merak ediyorum. Gayet iyi bir film. Yine de hasılata etki etmiş durumda zira bu hız ile TFA başarımı zor görünüyor. Yine de ilk 10 garanti zaten.
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lterlemez 1 yıl
Konu olarak beğendim ama klasik SW tadını alamadım açıkçası. Hiçbir SW filmi bu kadar yavaş geçmedi. İkinci üçleme (hatta son üçlemenin ilk iki filmi) bile ilki kadar hızlı geçti ama bu film gerçekten yavaş. Umarım devam filmleri de bu kadar yavaş olmaz.
Luke (Mark Hamilton) için de büyük şansızlık olmuş açıkçası, ilk üçlemeden kimse kalmadı insan ırkından (toprağı bol olsun, Carrie Fisher'da doğal yollardan gitti). Prenses Leia'nın çekimleri bittikten sonra vefat etmesi kötü oldu (Mark en azından bir kez daha çıkar, yad edebilirdi bir şekilde). Bakalım nasıl senaryolaştıracaklar. Vali Tarkin gibi yapacaklar sanırım. Ne çabuk yaşlandık ya. Böyle bir seri Star Wars.
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LittleHawk 1 yıl
Bütün filmin yeşil ekran arkasında çekilmiş gibi gözüken yapmacık diyaloglar içeren Prequel üçlemeden sonra
son üçleme bana göre orijinal üçleme kadar güzel
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optimux 1 yıl
Filmi beğenen tek kişi benmişim gibi hissediyorum yahu. Her üçlemenin verdiği tat farklı ve bu film de ayrı bir güzel. Benim için tek sıkıntılı nokta, Luke Skywalker'ın geçmişinden gösterilen malum sahneydi, yakışmamıştı. Bu tarz sıkıntılar da tüm Star Wars filmlerinde var zaten. Onun haricinde filmin genelinde adamın yaşadığı duygu gayet anlaşılır durumdaydı. Ayrıca Luke her zaman çok güçlüydü ki bu filmde de öyle, ama her zaman en doğru kararları veren melek gibi biri değildi. Açıkçası Luke Skywalker'ı yaşlı ama yetenekli ve bilge bir Obi-Wan Kenobi kopyası olarak görmektense bu şekilde görmeyi tercih ederim. Ayrıca Luke dışında kalan olaylar da çok iyiydi. Finn'in hikayesi hariç. Uyuz oluyorum o karaktere :D
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Whippoorwill 1 yıl
İzlediğim en kötü iki Star Wars filmi son üçlemenin ilk iki filmiydi. Özellikle son film gerçek bir facia.
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