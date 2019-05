Star Wars: The Last Jedi gişede rakip tanımıyor

2017'in en heyecanla beklenen filmlerinden Star Wars: The Last Jedi, nihayet bu ay sinemaseverler ile buluştu. 15 Aralık'ta dünyanın dört bir yanında gösterime giren The Last Jedi, tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. ABD'de The Force Awakens'ın ardından tüm zamanların ikinci en yüksek ilk hafta sonu hasılatını elde eden film, vizyondaki ikinci haftasında da hız kesmedi.

Noel dönemi olması sebebiyle genel olarak sinema dünyası için verimli geçen bu hafta sonunda gişedeki rakiplerini açık ara geride bırakan The Last Jedi, vizyondaki ikinci haftasında 102 milyon dolar hasılat elde ederek Kuzey Amerika'daki toplam hasılatını 380.3 milyon dolara yükseltti.

Amerika dışında da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan yeni Star Wars filmi, şu ana kadar Kuzey Amerika dışında 314 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Böylece filmin dünya genelindeki gişe hasılatı 745.4 milyon dolara ulaştı. The Last Jedi bu performansı ile The Force Awakens'ın gerisinde kalsa da geçtiğimiz yıl aynı dönemde vizyona giren Rogue One'ı rahatlıkla geride bıraktı.

Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor.





