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ISS'te görevli astronotlar Star Wars: The Last Jedi'ı kaçırmayacak

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Star Wars: The Last Jedi, dünya dışına çıkıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda görevli astronotlar yeni Star Wars filmini çok yakında izleme şansı yakalayacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Star Wars: The Last Jedi, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Sinema tarihinin en sevilen serilerinden Star Wars'un yeni filmi tüm dünyada ilgiyle karşılandı. Ne var ki yeni Star Wars filmini izlemek için sabırsızlanan sinemaseverler dünyayla sınırlı değil. Alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda görevli astronotlar da The Last Jedi'ı izlemek için gün sayıyor.
NASA sözcüsü Daniel Huot geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotların da çok yakında yeni Star Wars filmini izleme şansını yakalayacağını açıkladı. Kesin bir tarih verilmese de ISS astronotları için düzenlenecek özel Star Wars: The Last Jedi gösteriminin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
Film gösterimleri Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar için eğlence araçlarının başında geliyor. Düzenli aralıklarla ISS'e gönderilen ikmal araçlarında yiyecek ve teknik malzemelerin yanı sıra dijital film kopyaları da yer alıyor. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hem yeni filmleri hem de klasikleri içeren geniş bir film arşivi bulunuyor.
Star Wars: The Last Jedi'in çıkışından hemen sonra uzaya gönderilmesi ile birlikte ISS astronotları sadece yeni filmleri izlemekle kalmayacak, bu yılın en merak edilen filmlerinden birini belki de Dünya'daki birçok kişiden bile önce izleme şansı yakalayacak.

http://www.slashfilm.com/star-wars-the-last-jedi-in-space/ Yorum Yaz
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WB 1 yıl en beğenilen
Uzayda hayal kirikligina ugramak..
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Krone 1 yıl
Uzayda uzay filmi izlemek ilginç bir deneyim olsa gerek. O hissi sonuna kadar hissediyorlardır.
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drjacob 1 yıl
uzay'a gitmişsin izleyecek güzellikler varken bunu izliyorsun
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xamaximax 1 yıl
ISS de bir film olduğundan film içinde film filmception
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Dodge 1 yıl
Kacirsalardi cok bir sey kaciracak olmazlardi.
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fotifoti 1 yıl Dodge
Dodge

Kacirsalardi cok bir sey kaciracak olmazlardi.


4dx izlemedikten sonra ne anlamı var :)
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Krone 1 yıl
Uzayda uzay filmi izlemek ilginç bir deneyim olsa gerek. O hissi sonuna kadar hissediyorlardır.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Kartal Göz 1 yıl Krone
Krone
Uzayda uzay filmi izlemek ilginç bir deneyim olsa gerek. O hissi sonuna kadar hissediyorlardır.

SW, astrofiziğin ırzına geçtiği için "Bu ne la böyle!" demeleri kuvvetle muhtemel.
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Omisis046 1 yıl Krone
Krone
Uzayda uzay filmi izlemek ilginç bir deneyim olsa gerek. O hissi sonuna kadar hissediyorlardır.

Filmdeki birçok şey inandırıcı gelmiyordur.
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WB 1 yıl en beğenilen
Uzayda hayal kirikligina ugramak..
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LambayaFunfDe 1 yıl
Acaba izlerken adamlar uzayda neler yapıyo yaa diyolar mıdır
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