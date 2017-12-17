ISS'te görevli astronotlar Star Wars: The Last Jedi'ı kaçırmayacak

Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Star Wars: The Last Jedi, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Sinema tarihinin en sevilen serilerinden Star Wars'un yeni filmi tüm dünyada ilgiyle karşılandı. Ne var ki yeni Star Wars filmini izlemek için sabırsızlanan sinemaseverler dünyayla sınırlı değil. Alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda görevli astronotlar da The Last Jedi'ı izlemek için gün sayıyor.

NASA sözcüsü Daniel Huot geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotların da çok yakında yeni Star Wars filmini izleme şansını yakalayacağını açıkladı. Kesin bir tarih verilmese de ISS astronotları için düzenlenecek özel Star Wars: The Last Jedi gösteriminin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Film gösterimleri Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar için eğlence araçlarının başında geliyor. Düzenli aralıklarla ISS'e gönderilen ikmal araçlarında yiyecek ve teknik malzemelerin yanı sıra dijital film kopyaları da yer alıyor. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hem yeni filmleri hem de klasikleri içeren geniş bir film arşivi bulunuyor.

Star Wars: The Last Jedi'in çıkışından hemen sonra uzaya gönderilmesi ile birlikte ISS astronotları sadece yeni filmleri izlemekle kalmayacak, bu yılın en merak edilen filmlerinden birini belki de Dünya'daki birçok kişiden bile önce izleme şansı yakalayacak.

http://www.slashfilm.com/star-wars-the-last-jedi-in-space/