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Star Wars: The Last Jedi'dan yeni tanıtım videosu ve görüntüler yayınlandı

Bu hafta sonu düzenlenen D23 fuarında Star Wars: The Last Jedi için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Kamera arkasından görüntüler içeren bu videoda filmden birçok yeni görüntü yer alıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Disney hayranlarını bir araya getiren D23 fuarının bu yılki ayağı cuma günü start aldı. Son yıllarda yakaladığı büyük başarı ile sinema dünyasında lider konumuna gelen Disney, D23 kapsamında yeni projelerini tanıttı. Stüdyonun tanıttığı bu yeni projelerin arasında bu yıl sinemaseverler ile buluşacak Star Wars: The Last Jedi da yer alıyordu.
 
Star Wars: The Last Jedi'ın ilk fragmanını kısa bir süre önce yayınlayan Disney, D23'te yeni bir fragman yayınlamadı ancak filmden birçok yeni görüntü içeren bir kamera arkası videosu yayınladı. Setleri, kostümleri ve karakterleri görme şansı yakaladığımız bu yeni videoda, The Last Jedi ile seriye dahil olacak Benicio Del Toro ve Laura Dern'ün karakterlerini de ilk kez görme şansı yakalıyoruz. Ayrıca D23'ten hemen önce Star Wars: The Last Jedi'dan yeni karakter posterleri de yayınlandı.
 
Yönetmenliğini Rian Johnson'ın üstlendiği filmin başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Gwendoline Christie, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro, Laura Dern ve Kelly Marie Tran yer alıyor. Star Wars: The Last Jedi, 15 Aralık'da gösterime girecek.
 

http://deadline.com/2017/07/star-wars-last-jedi-footage-carrie-fisher-mark-hamill-john-boyega-d23-1202129519/ Yorum Yaz
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pUnduli 2 yıl en beğenilen
O hatayı bir kere yaptım, hiçbir Disney Star Wars filmini sinemada izlemem bir daha, parama zamanıma yazık.
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Burkiling 2 yıl
Güç Uyanıyor benim için hayal kırıklığı oldu, her ne kadar oyuncu kadrosunda benzerlikler olsa da ilk 6 filmin devamı izlenimi vermedi, farklı bir mutfaktan çıktığı çok belliydi ve maalesef Disney, Star Wars mirasını paraya çevirmek için her türlü ucuz numarayı devreye sokmuş, feministleri beyaz perdeye çekebilmek için baş role kadın bir jedi koymuşlar ki star wars evreninde kadın jedi yok değil, buradaki sorun Daisy Ridley "Rey" ne oyunculuğu ne de dış görünümü ile dark side karşısında direnebilecek bir karakter izlenimi vermiyor, çok yapmacık olmuş yani sırf kadın jedi olsun demişler ve rolü vermişler, John Boyega "Finn" de yine "bakın biz beyaz siyah ayrımı yapmıyoruz, baş rolde bir siyahi oyuncuya yer verdik" mantığıyla filme monte edilmiş ve sık sık gereksiz espri yaparak star wars ta her zaman var olan o hafif esprili havanın ayarını kaçırarak "Güç Uyanıyor" u bir ergen filmine çevirmiş, siyahi oynatacaksan Samuel L.Jackson gibi oynat anlayalım sırf siyah diye oynatma. kısacası feministlere, siyahilere, çoluğa çocuğa yaranalım derken Star Wars un içine sıçmışlar.
haaa kötü adam Kylo Ren in esra erol kılıklı Rey'den vileda sopasıyla dayak yemesi ayrı bir rezalet, serinin devamı için Kylo Ren karakterinin gizemli ve tırsılası bir izlenim bırakması gerekirken, bu fiyaskodan sonra herifi her gördüğümde bi gülme geliyor, ben dark side ın dark side olduğunu hissedemedim böyle dark side yerin dibine batsın.
Not:Rogue One harikaydı, darth vader ın 1 dakikalık final sahnesi Güç Uyanıyor'a bedel.
Güç Uyanıyor benim için hayal kırıklığı oldu, her ne kadar oyuncu kadrosunda benzerlikler olsa da ilk 6 filmin devamı izlenimi vermedi, farklı bir mutfaktan çı...
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Tyue 2 yıl
yok arkadaş hiçbir yeni star wars filmi beni heyecanlandırmıyor aynı hikaye dönüp duruyor.star wars old republic sinematik fragmanları disneyin yeni yaptığı star wars filmlerini tokatlar yok mu bir delikanlı bu sinematik fragmanları filme dönüştürecek ?
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0MG90 2 yıl
Geçen seneki pek ilgimi çekmemişti ama bunu merak ediyorum cidden
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Burkiling 2 yıl
Güç Uyanıyor benim için hayal kırıklığı oldu, her ne kadar oyuncu kadrosunda benzerlikler olsa da ilk 6 filmin devamı izlenimi vermedi, farklı bir mutfaktan çıktığı çok belliydi ve maalesef Disney, Star Wars mirasını paraya çevirmek için her türlü ucuz numarayı devreye sokmuş, feministleri beyaz perdeye çekebilmek için baş role kadın bir jedi koymuşlar ki star wars evreninde kadın jedi yok değil, buradaki sorun Daisy Ridley "Rey" ne oyunculuğu ne de dış görünümü ile dark side karşısında direnebilecek bir karakter izlenimi vermiyor, çok yapmacık olmuş yani sırf kadın jedi olsun demişler ve rolü vermişler, John Boyega "Finn" de yine "bakın biz beyaz siyah ayrımı yapmıyoruz, baş rolde bir siyahi oyuncuya yer verdik" mantığıyla filme monte edilmiş ve sık sık gereksiz espri yaparak star wars ta her zaman var olan o hafif esprili havanın ayarını kaçırarak "Güç Uyanıyor" u bir ergen filmine çevirmiş, siyahi oynatacaksan Samuel L.Jackson gibi oynat anlayalım sırf siyah diye oynatma. kısacası feministlere, siyahilere, çoluğa çocuğa yaranalım derken Star Wars un içine sıçmışlar.
haaa kötü adam Kylo Ren in esra erol kılıklı Rey'den vileda sopasıyla dayak yemesi ayrı bir rezalet, serinin devamı için Kylo Ren karakterinin gizemli ve tırsılası bir izlenim bırakması gerekirken, bu fiyaskodan sonra herifi her gördüğümde bi gülme geliyor, ben dark side ın dark side olduğunu hissedemedim böyle dark side yerin dibine batsın.
Not:Rogue One harikaydı, darth vader ın 1 dakikalık final sahnesi Güç Uyanıyor'a bedel.
3 Yanıt Yanıtla +7
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LambayaFunfDe 2 yıl Burkiling
final sahnesi dediğin ilk filmi yani 4. filminin başlangıcına benzeyen sahne mi
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DARBE 2 yıl Burkiling
Burkiling
Güç Uyanıyor benim için hayal kırıklığı oldu, her ne kadar oyuncu kadrosunda benzerlikler olsa da ilk 6 filmin devamı izlenimi vermedi, farklı bir mutfaktan çıktığı çok belliydi ve maalesef Disney, Star Wars mirasını paraya çevirmek için her türlü ucuz numarayı devreye sokmuş, feministleri beyaz perdeye çekebilmek için baş role kadın bir jedi koymuşlar ki star wars evreninde kadın jedi yok değil, buradaki sorun Daisy Ridley "Rey" ne oyunculuğu ne de dış görünümü ile dark side karşısında direnebilecek bir karakter izlenimi vermiyor, çok yapmacık olmuş yani sırf kadın jedi olsun demişler ve rolü vermişler, John Boyega "Finn" de yine "bakın biz beyaz siyah ayrımı yapmıyoruz, baş rolde bir siyahi oyuncuya yer verdik" mantığıyla filme monte edilmiş ve sık sık gereksiz espri yaparak star wars ta her zaman var olan o hafif esprili havanın ayarını kaçırarak "Güç Uyanıyor" u bir ergen filmine çevirmiş, siyahi oynatacaksan Samuel L.Jackson gibi oynat anlayalım sırf siyah diye oynatma. kısacası feministlere, siyahilere, çoluğa çocuğa yaranalım derken Star Wars un içine sıçmışlar.
haaa kötü adam Kylo Ren in esra erol kılıklı Rey'den vileda sopasıyla dayak yemesi ayrı bir rezalet, serinin devamı için Kylo Ren karakterinin gizemli ve tırsılası bir izlenim bırakması gerekirken, bu fiyaskodan sonra herifi her gördüğümde bi gülme geliyor, ben dark side ın dark side olduğunu hissedemedim böyle dark side yerin dibine batsın.
Not:Rogue One harikaydı, darth vader ın 1 dakikalık final sahnesi Güç Uyanıyor'a bedel.

İMZA.
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MessiTugi 2 yıl Burkiling
Burkiling
Güç Uyanıyor benim için hayal kırıklığı oldu, her ne kadar oyuncu kadrosunda benzerlikler olsa da ilk 6 filmin devamı izlenimi vermedi, farklı bir mutfaktan çıktığı çok belliydi ve maalesef Disney, Star Wars mirasını paraya çevirmek için her türlü ucuz numarayı devreye sokmuş, feministleri beyaz perdeye çekebilmek için baş role kadın bir jedi koymuşlar ki star wars evreninde kadın jedi yok değil, buradaki sorun Daisy Ridley "Rey" ne oyunculuğu ne de dış görünümü ile dark side karşısında direnebilecek bir karakter izlenimi vermiyor, çok yapmacık olmuş yani sırf kadın jedi olsun demişler ve rolü vermişler, John Boyega "Finn" de yine "bakın biz beyaz siyah ayrımı yapmıyoruz, baş rolde bir siyahi oyuncuya yer verdik" mantığıyla filme monte edilmiş ve sık sık gereksiz espri yaparak star wars ta her zaman var olan o hafif esprili havanın ayarını kaçırarak "Güç Uyanıyor" u bir ergen filmine çevirmiş, siyahi oynatacaksan Samuel L.Jackson gibi oynat anlayalım sırf siyah diye oynatma. kısacası feministlere, siyahilere, çoluğa çocuğa yaranalım derken Star Wars un içine sıçmışlar.
haaa kötü adam Kylo Ren in esra erol kılıklı Rey'den vileda sopasıyla dayak yemesi ayrı bir rezalet, serinin devamı için Kylo Ren karakterinin gizemli ve tırsılası bir izlenim bırakması gerekirken, bu fiyaskodan sonra herifi her gördüğümde bi gülme geliyor, ben dark side ın dark side olduğunu hissedemedim böyle dark side yerin dibine batsın.
Not:Rogue One harikaydı, darth vader ın 1 dakikalık final sahnesi Güç Uyanıyor'a bedel.

Vileda sopasıyla
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mu5tafa 2 yıl
Obi van kenobi için solo film asla gelmeyecek sanırım
Fan yapımı trailer bile güzel gözüküyor.
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seckinar 2 yıl
Fragman olmamasına rağmen izlenesi, güzel bir video olmuş. GoT'dan Tarthlı Lady Brienne de katılmış seriye.
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Xan'ela 2 yıl seckinar
seckinar
Fragman olmamasına rağmen izlenesi, güzel bir video olmuş. GoT'dan Tarthlı Lady Brienne de katılmış seriye.

Önceki filmde de vardı, Captan Phasma'yı canlandırıyordu.
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pUnduli 2 yıl en beğenilen
O hatayı bir kere yaptım, hiçbir Disney Star Wars filmini sinemada izlemem bir daha, parama zamanıma yazık.
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