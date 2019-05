Star Wars: The Last Jedi'dan yeni tanıtım videosu ve görüntüler yayınlandı

Disney hayranlarını bir araya getiren D23 fuarının bu yılki ayağı cuma günü start aldı. Son yıllarda yakaladığı büyük başarı ile sinema dünyasında lider konumuna gelen Disney, D23 kapsamında yeni projelerini tanıttı. Stüdyonun tanıttığı bu yeni projelerin arasında bu yıl sinemaseverler ile buluşacak Star Wars: The Last Jedi da yer alıyordu.

Star Wars: The Last Jedi'ın ilk fragmanını kısa bir süre önce yayınlayan Disney, D23'te yeni bir fragman yayınlamadı ancak filmden birçok yeni görüntü içeren bir kamera arkası videosu yayınladı. Setleri, kostümleri ve karakterleri görme şansı yakaladığımız bu yeni videoda, The Last Jedi ile seriye dahil olacak Benicio Del Toro ve Laura Dern'ün karakterlerini de ilk kez görme şansı yakalıyoruz. Ayrıca D23'ten hemen önce Star Wars: The Last Jedi'dan yeni karakter posterleri de yayınlandı.

Yönetmenliğini Rian Johnson'ın üstlendiği filmin başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Gwendoline Christie, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro, Laura Dern ve Kelly Marie Tran yer alıyor. Star Wars: The Last Jedi, 15 Aralık'da gösterime girecek.

