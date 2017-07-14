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War for the Planet of the Apes bugün gösterime giriyor

2011 yılında vizyona giren Rise of the Planet of the Apes ile başlayan yeni Maymunlar Cehennemi serisinin üçüncü filmi olan War for the Planet of the Apes bugün vizyona girdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,6b
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19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en köklü serilerinden Maymunlar Cehennemi (Planet of the Apes) beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. 2011 yılında vizyona giren Rise of the Planet of the Apes ile başlayan yeni serinin üçüncü filmi War for the Planet of the Apes bugün gösterime girdi.
 
Serinin ikinci filmi olan Dawn of the Planet of the Apes'i de yöneten Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği War for the Planet of the Apes, Caesar önderliğindeki maymunlar ile insanlar arasındaki mücadeleyi anlatmaya devam ediyor. Film, ikinci filmin sonunda ilk izlerini gördüğümüz savaşın başlamasından iki yıl sonrada geçiyor. Colonel (Woody Harrelson) tarafından öldürülen halkının intikamını almak isteyen Caesar, Colonel ve takipçileri ile karşı karşıya gelecek.
 
Andy Serkis'in bir kez daha hareket yakalama (motion capture) tekniği ile Caesar'a hayat vereceği filmin başrollerinde Serkis'e Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Judy Greer ve Ty Olsson eşlik edecek.
 

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MessiTugi 2 yıl
Sinemada izlenmesini önermiyorum. Çok sıkıcıydı.
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Arkadiusz Milik 2 yıl
Asiri derecede overrated sıkıcı bir film
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K.J 2 yıl
Spider man rezilliginden sonra insana ilaç gibi geliyor
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Lionel Fusco 2 yıl
Diğer 2 filmi izlemeden izlenebilir mi?
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Gye_Baek 2 yıl Lionel Fusco
Lionel Fusco
Diğer 2 filmi izlemeden izlenebilir mi?

Elbette izlenmez
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hcebi11 2 yıl
İntibah cahil derken ayna karsisinda idiniz anlasilan
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Ryan Gosling 2 yıl

son iki film, ilk filmin çürümüş meyveleridir.
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wakara 2 yıl
Spider mane gideceginize buna gidin . Film hakkını veriyor. Gerçi daha çok şey beklerdim finalde.
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DragonLive 2 yıl
Arkadaşlar film leş gibi. Ciddi anlamda kötü filme gidipte beğenenin film zevkinden şüphe duyarım. Gidipte begenen gelsin alıntılasın
@pastperfect
Gidip izledin mi bilmiyorum. Bende m1 deydim dün gece. Dh düzelene kadar F5 çeksen daha çok zevk alırdım. O derece kotu film
1 Yanıt Yanıtla +2
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pastperfect 2 yıl DragonLive
hocam ben dün baby drivere gittim o eminim daha iyiydi bu filmden. Hiç sevmem bu tarz filmleri tövbe bismillah insan desen değil maymun desen değil. Paraya yazık vallaha. Tabi zevkler ve renkler o ayrı. Bu arada dün bir arkadaşımı gördüm o filme giden adanada 3 büyük elektronik firmasından birinde çalışan o siz misiniz yoksa :D
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Glorfindel1907 2 yıl
Buna giderim herhalde güzel film olsada gitsek diyordum tamda.
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emre1393 2 yıl
dün akşam gösterime girdi aslında, 7/10 falan en fazla.
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