War for the Planet of the Apes bugün gösterime giriyor

Sinema dünyasının en köklü serilerinden Maymunlar Cehennemi (Planet of the Apes) beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. 2011 yılında vizyona giren Rise of the Planet of the Apes ile başlayan yeni serinin üçüncü filmi War for the Planet of the Apes bugün gösterime girdi.

Serinin ikinci filmi olan Dawn of the Planet of the Apes'i de yöneten Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği War for the Planet of the Apes, Caesar önderliğindeki maymunlar ile insanlar arasındaki mücadeleyi anlatmaya devam ediyor. Film, ikinci filmin sonunda ilk izlerini gördüğümüz savaşın başlamasından iki yıl sonrada geçiyor. Colonel (Woody Harrelson) tarafından öldürülen halkının intikamını almak isteyen Caesar, Colonel ve takipçileri ile karşı karşıya gelecek.

Andy Serkis'in bir kez daha hareket yakalama (motion capture) tekniği ile Caesar'a hayat vereceği filmin başrollerinde Serkis'e Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Judy Greer ve Ty Olsson eşlik edecek.