Yeni Star Wars oyunu Zero Company yayınlanan ilk fragmanla tanıtıldı

Star Wars Zero Comapny, 2026'da Satışa Sunulacak
Star Wars Zero Company, Klon Savaşları sırasında geçiyor ve eski bir Cumhuriyet subayı olan Hawks'a odaklanıyor. Oyuncular Hawks'ı ve ona eşlik eden seçkin timi kontrol ederek sıra tabanlı savaşlara girecek. Zero Company, XCOM benzeri bir strateji oyunu olduğu için, bu oyunda da kazananları taktiksel üstünlük belirleyecek.
Electronic Arts çatısı altında hayata geçirilen Star Wars Zero Company, Bit Reactor tarafından geliştirildi. Zero Company, 2022 yılında kurulan bu yeni stüdyonun ilk oyunu olacak. Stüdyoda daha önce XCOM, Marvel's Midnight Suns, Civilization gibi serilerde çalışmış isimler yer alıyor.
Star Wars Zero Company, 2026'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'e yönelik olarak satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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