Yeni Star Wars oyunu Zero Company yayınlanan ilk fragmanla tanıtıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları giderek artan Star Wars oyunlarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Star Wars evreninde geçen bu yeni oyun, sıra tabanlı bir strateji oyunu Star Wars Zero Company olacak. Bu haftanın başında resmi olarak duyurulan oyun, dün daha detaylı olarak tanıtıldı. İlk bakışta Star Wars evreninde geçen bir XCOM klonu gibi görünen Zero Company'den ilk fragman da paylaşıldı.

Star Wars Zero Comapny, 2026'da Satışa Sunulacak

Star Wars Zero Company, Klon Savaşları sırasında geçiyor ve eski bir Cumhuriyet subayı olan Hawks'a odaklanıyor. Oyuncular Hawks'ı ve ona eşlik eden seçkin timi kontrol ederek sıra tabanlı savaşlara girecek. Zero Company, XCOM benzeri bir strateji oyunu olduğu için, bu oyunda da kazananları taktiksel üstünlük belirleyecek.

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Electronic Arts çatısı altında hayata geçirilen Star Wars Zero Company, Bit Reactor tarafından geliştirildi. Zero Company, 2022 yılında kurulan bu yeni stüdyonun ilk oyunu olacak. Stüdyoda daha önce XCOM, Marvel's Midnight Suns, Civilization gibi serilerde çalışmış isimler yer alıyor.

Star Wars Zero Company, 2026'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'e yönelik olarak satışa sunulacak.

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Yeni Star Wars oyunu Zero Company tanıtıldı