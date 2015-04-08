Star Wars serisi dijital mağazalarda yerini almaya hazırlanıyor

Star Wars serisi kısa bir süre önce yaptığı duyuru ile dijital platforma taşınacağı müjdesini sevenlerine ulaştırdı. 10 Nisan tarihinden itibaren serinin 6 filmine de dijital HD olarak mağazalardan erişlilebilecek.

iTunes, Google Play ve Xbox Videos gibi servislere eklenecek seri ayrı ayrı veya paket şeklinde satın alınabilecek. Goole Play ve Xbox Videos servisleri ile film satın alma seçeneği ülkemizde aktif değil, ancak dileyen kullanıcılar iTunes üzerinden filmleri satın alabilecekler. Ayrıca filmleri satın alanları ekstra içerikler de sunulacak.