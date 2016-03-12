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Star Wars'un yıldızı yeni Lara Croft olma yolunda

Star Wars: Güç Uyanıyor'daki Rey rolü ile yıldızı parlayan Daisy Ridley, yeni Tomb Raider filminde Lara Croft'u canlandırması için adı geçen isimlerin başında geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,6b
1
21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Tomb Raider, beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Daha önce, Lara Croft'u Angelina Jolie'nin canlandırdığı iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Tomb Raider, bu filmlerden bağımsız bir yeniden yapım ile beyaz perdeye dönecek.
Yeni bir Tomb Raider uyarlaması için bir süre önce hazırlıklara başlayan yapımcılar, Lara Croft'a hayat verecek yeni ismi bulmak için kapsamlı bir casting süreci başlattılar. Bu kapsamlı arayış sırasında birçok genç aktrisi değerlendiren Warner Bros ve MGM, rol için teklif götürülebilecek isimleri belirledi. Deadline'ın haberine göre bu isimlerin başında, Star Wars: Güç Uyanıyor ile adını duyuran Daisy Ridley geliyor.

Lara Croft rolü için birçok ünlü ismin adı geçiyor

Geçtiğimiz yıla kadar kayda değer bir rolü bile olmamasına rağmen yıldız oyuncuları geride bırakarak yeni Star Wars üçlemesinin başrolünü kapan Ridley, filmdeki performansı ile övgü topladı. Güç Uyanıyor'ın devasa başarısının ardından Hollywood'un aranan genç yıldızları arasına giren Daisy Ridley, Lara Croft rolü için filmin yapımcıları ile görüşme halinde.
Görüşmelere başlanmış olsa da, şimdilik resmi bir teklifin veya pazarlığın söz konusu olmadığına dikkat çeken Deadline'a göre, yapımcılar rol için başka isimleri de değerlendirmeye devam ediyor. Daisy Ridley, rol için görüşüldüğü bilinen ilk isim olsa da, geçtiğimiz aylarda çıkan söylentilerde rol için Jennifer Lawrence, Emily Blunt, Gemma Arterton, Elizabeth Olsen, Jessica Biel ve Megan Fox gibi ünlü isimlerin de adı geçmişti.

http://deadline.com/2016/03/daisy-ridley-lara-croft-tomb-raider-star-wars-force-awakens-1201717660/ Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Eğer seçilirse göğüslerine silikon yapması lazım. Biliyorsunuz Tomb Raider ın en büyük olayı meme!
Kaldı ki oyunlarda kadın karakterin ne kadar çok tutulduğunun ilk kanıtıdır. Niye çünkü meme var :)
Eğer seçilirse göğüslerine silikon yapması lazım. Biliyorsunuz Tomb Raider ın en büyük olayı meme!Kaldı ki oyunlarda kadın karakterin ne kadar çok tutuld...
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Jessica biel'e oyumu kullaniyorum

Ve evet memesiz olmaz

Scarlett johanson diyecektim ama karakter sarisin degil. Jessica iyidir. Yada evangeline lilly olabilirdi ama onunda memeleri kucuk biraz.

%100 uyumlu rachel starr var aslinda ama teklif gitmez sanirim
Jessica biel'e oyumu kullaniyorumVe evet memesiz olmazScarlett johanson diyecektim ama karakter sarisin degil. Jessica iyidir. Ya...
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JessieJ 3 yıl
Jolie'yi izleyen bir nesil için kim gelirse gelsin tatmin edici olmayacak bence.
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alito 3 yıl
Filmde, tıpkı oyun serisi gibi Lara Croft'un genç ve acemi zamanları konu alınacak. O yüzden bence Jessica Biel seçeneğini listenizden çıkarın.
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keskin53 3 yıl
derdiniz meme ise ikisinden birini oynatsınlar "Chelsea Charms veya sheyla hershey" sorun çözülür


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Özgü® 3 yıl
İyi oyuncu bence lara yada beniyor nispeten
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jubeii 3 yıl
memesi yok karının bu ne yahu. cocuk memesi gibi. angeline istisnai bir kemik yapısına haizdi. Onu ararız yeni gelenle tahminim.
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metebyr 3 yıl
angelina bile yaşlandı demek ki :( stallone reis 70 yaşında neler çeviriyor angelina da az azimli olsaymış keşke
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mahsur kalan adam 3 yıl metebyr
hocam kadın çürüyor ya azim mi kaldı artık
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DennisLars 3 yıl
Angelina gibi olmaz hiç biri.
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Erasmus78 3 yıl
Aklıma simdi geldi. Ncis LosAngeles dizisinin yıldızı Daniela Ruah bu rol için doğmuş bence.
fansshare.com/...
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redoracle 3 yıl
Tek derdimiz memeymiş meğer.
Ağlamayana meme yok beyler
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Erasmus78 3 yıl
Genç olsa Kari Wuhrer derdim ama artik epey yaslandı.
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alito 3 yıl
Daisy Ridley rol için gerçekten çok uygun, umarım rolü kapar.
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N. Chomsky 3 yıl

Jennifer Lawrence nedir yav? Onun yerine ben bile gelip oynarım, o kadar antipatik biri. Ayrıca adayların hepsini toplasak Angelina Jolie etmiyor yine.
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JessieJ 3 yıl
Jolie'yi izleyen bir nesil için kim gelirse gelsin tatmin edici olmayacak bence.
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Eğer seçilirse göğüslerine silikon yapması lazım. Biliyorsunuz Tomb Raider ın en büyük olayı meme!
Kaldı ki oyunlarda kadın karakterin ne kadar çok tutulduğunun ilk kanıtıdır. Niye çünkü meme var :)
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Tomb Raider, lara croft ve
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