Star Wars'un yıldızı yeni Lara Croft olma yolunda

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Tomb Raider, beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Daha önce, Lara Croft'u Angelina Jolie'nin canlandırdığı iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Tomb Raider, bu filmlerden bağımsız bir yeniden yapım ile beyaz perdeye dönecek.

Yeni bir Tomb Raider uyarlaması için bir süre önce hazırlıklara başlayan yapımcılar, Lara Croft'a hayat verecek yeni ismi bulmak için kapsamlı bir casting süreci başlattılar. Bu kapsamlı arayış sırasında birçok genç aktrisi değerlendiren Warner Bros ve MGM, rol için teklif götürülebilecek isimleri belirledi. Deadline'ın haberine göre bu isimlerin başında, Star Wars: Güç Uyanıyor ile adını duyuran Daisy Ridley geliyor.

Geçtiğimiz yıla kadar kayda değer bir rolü bile olmamasına rağmen yıldız oyuncuları geride bırakarak yeni Star Wars üçlemesinin başrolünü kapan Ridley, filmdeki performansı ile övgü topladı. Güç Uyanıyor'ın devasa başarısının ardından Hollywood'un aranan genç yıldızları arasına giren Daisy Ridley, Lara Croft rolü için filmin yapımcıları ile görüşme halinde.

Görüşmelere başlanmış olsa da, şimdilik resmi bir teklifin veya pazarlığın söz konusu olmadığına dikkat çeken Deadline'a göre, yapımcılar rol için başka isimleri de değerlendirmeye devam ediyor. Daisy Ridley, rol için görüşüldüğü bilinen ilk isim olsa da, geçtiğimiz aylarda çıkan söylentilerde rol için Jennifer Lawrence, Emily Blunt, Gemma Arterton, Elizabeth Olsen, Jessica Biel ve Megan Fox gibi ünlü isimlerin de adı geçmişti.

http://deadline.com/2016/03/daisy-ridley-lara-croft-tomb-raider-star-wars-force-awakens-1201717660/