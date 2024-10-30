Yeni Tomb Raider dizisindeki Lara Croft rolü için görüşülen isimler belli oldu

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en popüler serileri arasında yer alan Tomb Raider serisi, uyarlamalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şu sıralar Netflix yapımı animasyon dizisiyle adından söz ettiren bu seri, çok yakında bir live-action diziye de kavuşacak. Fleabag dizisiyle tanınan Phoebe Waller-Bridge, Amazon çatısı altında, live-action bir Tomb Raider dizisi hazırlıyor. Yavaş yavaş şekillenmeye başlayan bu dizi, artık casting sürecine geçmiş durumda.

Daha önce beyaz perdede Angelina Jolie ve Alicia Vikander'ın hayat verdiği Lara Croft karakterini canlandırması için iki genç oyuncuyla görüşülüyor. Bu oyunculardan ilki, Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark rolüyle tanınan Sophie Turner. İkincisi ise daha önce Sing Street ve Bohemian Rhapsody gibi filmlerde rol alan Lucy Boynton.

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Yeni Lara Croft, Sophie Turner ya da Lucy Boynton Olabilir

Tam Boyutta Gör Yapım ekibinin Lara Croft rolü için düşündüğü isimler arasında Emma Corrin (Deadpool & Wolverine) ve Mackenzie Davis (Terminator: Dark Fate) de yer alıyor. Ancak Sophie Turner ve Lucy Bynton'ın aksine bu iki ismin test çekimlerine katılmayacak olması, Turner ve Boynton'un rolü kapmaya daha yakın olduğunu düşündürüyor. Gerçi bunun sebebi stüdyonun Corrin ve Davis'i elemesinden ziyade, bu iki ismin teklifi geri çevirmesi olabilir. Zira bu iki isim, Sophie Turner ve Lucy Boynton'a kıyasla daha kariyerli, yıldızı daha parlak isimler.

Phoebe Waller-Bridge öncülüğünde hazırlanan Tomb Raider dizisi için adı geçen bu dört isim de alışık olduğumuz Lara Croft arketipine pek uymuyor. Görünen o ki Waller-Bridge bu seriyi ekrana uyarlarken, karatkerin görünümünden başlayarak pek çok şeye kendi yorumunu getirecek. Zaten bu proje ilk duyurulduğunda da beklentiler bu yöndeydi. Zira Phoebe Waller-Bridge, konvansiyonel bir Tomb Raider uyarlamasıyla pek örtüşen bir sinemacı değil.

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Yeni Lara Croft olması için görüşülen iki isim belli oldu