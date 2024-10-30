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    Yeni Tomb Raider dizisindeki Lara Croft rolü için görüşülen isimler belli oldu

    Amazon çatısı altında hazırlanan live-action Tomb Raider dizisinde Lara Croft'u kimin canlandıracağı belli oluyor. Lara Croft rolü için iki genç oyuncuyla görüşülüyor.   
    Yeni Lara Croft olması için görüşülen iki isim belli oldu Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en popüler serileri arasında yer alan Tomb Raider serisi, uyarlamalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şu sıralar Netflix yapımı animasyon dizisiyle adından söz ettiren bu seri, çok yakında bir live-action diziye de kavuşacak. Fleabag dizisiyle tanınan Phoebe Waller-Bridge, Amazon çatısı altında, live-action bir Tomb Raider dizisi hazırlıyor. Yavaş yavaş şekillenmeye başlayan bu dizi, artık casting sürecine geçmiş durumda.

    Daha önce beyaz perdede Angelina Jolie ve Alicia Vikander'ın hayat verdiği Lara Croft karakterini canlandırması için iki genç oyuncuyla görüşülüyor. Bu oyunculardan ilki, Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark rolüyle tanınan Sophie Turner. İkincisi ise daha önce Sing Street ve Bohemian Rhapsody gibi filmlerde rol alan Lucy Boynton.

    Yeni Lara Croft, Sophie Turner ya da  Lucy Boynton Olabilir

    Yeni Lara Croft olması için görüşülen iki isim belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yapım ekibinin Lara Croft rolü için düşündüğü isimler arasında Emma Corrin (Deadpool & Wolverine) ve Mackenzie Davis (Terminator: Dark Fate) de yer alıyor. Ancak Sophie Turner ve Lucy Bynton'ın aksine bu iki ismin test çekimlerine katılmayacak olması, Turner ve Boynton'un rolü kapmaya daha yakın olduğunu düşündürüyor. Gerçi bunun sebebi stüdyonun Corrin ve Davis'i elemesinden ziyade, bu iki ismin teklifi geri çevirmesi olabilir. Zira bu iki isim, Sophie Turner ve Lucy Boynton'a kıyasla daha kariyerli, yıldızı daha parlak isimler.

    Phoebe Waller-Bridge öncülüğünde hazırlanan Tomb Raider dizisi için adı geçen bu dört isim de alışık olduğumuz Lara Croft arketipine pek uymuyor. Görünen o ki Waller-Bridge bu seriyi ekrana uyarlarken, karatkerin görünümünden başlayarak pek çok şeye kendi yorumunu getirecek. Zaten bu proje ilk duyurulduğunda da beklentiler bu yöndeydi. Zira Phoebe Waller-Bridge, konvansiyonel bir Tomb Raider uyarlamasıyla pek örtüşen bir sinemacı değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 12 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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