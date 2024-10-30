Yeni Tomb Raider dizisindeki Lara Croft rolü için görüşülen isimler belli oldu

Daha önce beyaz perdede Angelina Jolie ve Alicia Vikander'ın hayat verdiği Lara Croft karakterini canlandırması için iki genç oyuncuyla görüşülüyor. Bu oyunculardan ilki, Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark rolüyle tanınan Sophie Turner. İkincisi ise daha önce Sing Street ve Bohemian Rhapsody gibi filmlerde rol alan Lucy Boynton.
Yeni Lara Croft, Sophie Turner ya da Lucy Boynton Olabilir
Phoebe Waller-Bridge öncülüğünde hazırlanan Tomb Raider dizisi için adı geçen bu dört isim de alışık olduğumuz Lara Croft arketipine pek uymuyor. Görünen o ki Waller-Bridge bu seriyi ekrana uyarlarken, karatkerin görünümünden başlayarak pek çok şeye kendi yorumunu getirecek. Zaten bu proje ilk duyurulduğunda da beklentiler bu yöndeydi. Zira Phoebe Waller-Bridge, konvansiyonel bir Tomb Raider uyarlamasıyla pek örtüşen bir sinemacı değil.
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D