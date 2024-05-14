Tomb Raider’ın dizisi duyuruldu: Prime Video’da yayınlanacak

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en sevilen karakterlerinden olan Lara Croft, çok yakında televizyon ekranlarında yer alacak. Serinin haklarına sahip olan Crystal Dyanmics, Amazon MGM ortaklığında yeni bir Tomb Raider dizisi üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

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Phoebe Waller-Bridge dizinin senaristliğini üstlenecek

Crystal Dynamics, geçtiğimiz yıllarda Amazon Games ortaklığında yeni bir Tomb Raider serisi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Amazon ile ortaklığından memnun kalan stüdyo, yeni Tomb Raider dizisi için de Amazon MGM stüdyoları ile anlaştı. Prime Video’da 240 farklı ülke ve bölgede yayınlanacak dizi için çalışmalar başladı. Lara Croft’un hikayesini anlatacak olan yapım; Fleabag, Klling Eve ve No Time to Die gibi başarılı yapımlarda senarist olan Phoebe Waller-Bridge tarafından yazılacak. Ayrıca Phoebe, dizinin yapımcılık görevini de üstlenecek.

Tam Boyutta Gör Son yılların popüler yazarlarından olan Phoebe “Tomb Raider hayatımın büyük bir parçası oldu ve bu kadar tutkulu işbirlikçilerle onu televizyona taşıyabildiğim için kendimi inanılmaz ayrıcalıklı hissediyorum. Lara birçok kişi için olduğu gibi benim için de çok şey ifade ediyor ve bu maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum” sözleriyle proje hakkında oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Dizide Phoebe Waller-Bridge dışında Wells Street Productions’tan Jenny Robbins, dj2 Entertainment’tan Dmitri M. Johnson ve Michael Scheel gibi isimler de yapımcılık görevini üstlenecek. Dizide Lara Croft’u kimin canlandıracağı ise henüz belli değil.

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Prime Video'da yayınlanacak Tomb Raider dizisi duyuruldu