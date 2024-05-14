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    Anlık Bildirim

    Tomb Raider’ın dizisi duyuruldu: Prime Video’da yayınlanacak

    Oyun dünyasının en sevilen isimlerinden olan Lara Croft, yakında kendi dizisine kavuşacak. Amazon ve Crystal Dynamics, Tomb Raider dizisi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
    Rise of the Tomb Raider Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en sevilen karakterlerinden olan Lara Croft, çok yakında televizyon ekranlarında yer alacak. Serinin haklarına sahip olan Crystal Dyanmics, Amazon MGM ortaklığında yeni bir Tomb Raider dizisi üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

    Phoebe Waller-Bridge dizinin senaristliğini üstlenecek

    Crystal Dynamics, geçtiğimiz yıllarda Amazon Games ortaklığında yeni bir Tomb Raider serisi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Amazon ile ortaklığından memnun kalan stüdyo, yeni Tomb Raider dizisi için de Amazon MGM stüdyoları ile anlaştı. Prime Video’da 240 farklı ülke ve bölgede yayınlanacak dizi için çalışmalar başladı. Lara Croft’un hikayesini anlatacak olan yapım; Fleabag, Klling Eve ve No Time to Die gibi başarılı yapımlarda senarist olan Phoebe Waller-Bridge tarafından yazılacak. Ayrıca Phoebe, dizinin yapımcılık görevini de üstlenecek. 

    Phoebe Waller-Bridge Tam Boyutta Gör
    Son yılların popüler yazarlarından olan Phoebe “Tomb Raider hayatımın büyük bir parçası oldu ve bu kadar tutkulu işbirlikçilerle onu televizyona taşıyabildiğim için kendimi inanılmaz ayrıcalıklı hissediyorum. Lara birçok kişi için olduğu gibi benim için de çok şey ifade ediyor ve bu maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum” sözleriyle proje hakkında oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Dizide Phoebe Waller-Bridge dışında Wells Street Productions’tan Jenny Robbins, dj2 Entertainment’tan Dmitri M. Johnson ve Michael Scheel gibi isimler de yapımcılık görevini üstlenecek. Dizide Lara Croft’u kimin canlandıracağı ise henüz belli değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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