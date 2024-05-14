Tomb Raider’ın dizisi duyuruldu: Prime Video’da yayınlanacak

Phoebe Waller-Bridge dizinin senaristliğini üstlenecek
Crystal Dynamics, geçtiğimiz yıllarda Amazon Games ortaklığında yeni bir Tomb Raider serisi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Amazon ile ortaklığından memnun kalan stüdyo, yeni Tomb Raider dizisi için de Amazon MGM stüdyoları ile anlaştı. Prime Video’da 240 farklı ülke ve bölgede yayınlanacak dizi için çalışmalar başladı. Lara Croft’un hikayesini anlatacak olan yapım; Fleabag, Klling Eve ve No Time to Die gibi başarılı yapımlarda senarist olan Phoebe Waller-Bridge tarafından yazılacak. Ayrıca Phoebe, dizinin yapımcılık görevini de üstlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.