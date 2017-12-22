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Stargate: Origins'in ilk fragmanı yayınlandı

Önümüzdeki yıl izleyiciler ile buluşacak Stargate: Origins dizisinden ilk fragman yayınlandı. Origins, MGM'nin Stargate'e özel dijital platformu üzerinden yayınlanacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema ve televizyon dünyasının sevilen bilim-kurgu serilerinden Stargate, geri dönüyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Stargate serisini yeniden canlandırmak için hazırlıklarını sürdüren MGM, önümüzdeki yıl yayınlanacak yeni web dizisi Stargate: Origins için ilk fragmanı yayınladı.
MGM'nin Stargate dizi ve filmlerine özel olarak kurduğu Stargate Command dijital servisi üzerinden yayınlanacak Origins, 15 Şubat 2018'de başlayacak. İlk sezonu 10 bölümden oluşacak Stargate: Origins'in her bölümü 10 dakika uzunluğunda olacak.
Stargate serisi daha çok uzayın dört bir yanına uzayan maceraları ile tanınsa da, Origins daha çok Dünya'da geçen bir hikaye anlatacak gibi görünüyor. MGM tarafından yayınlanan ilk fragmana bakılırsa, Stargate hayranlarını Indiana Jones filmlerini andıran bir macera bekliyor. 
 

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emre_virüs 1 yıl en beğenilen
Zamanında 17 sezonu 3 ayda, bir nefeste iszlemiş biri olarak




Bir bölüm 10 dk mı !
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gxhero 1 yıl
bu kapılar neden hep yahudilere ve nazilere açılıyor yok mu arkadaşım evrende başka medeniyet pipitronlular felan yada şu gri uzaylılar olsun yeter ki nazi yahudi fetişi olmasın.
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BigBr@tHer 1 yıl
tekrar başlamıştım hd kalitesinde, universe faciası gibi olcak izlenimi verdi bana :(
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DigitalKral 1 yıl
Her film ve dizisini en az üçer defa izledim ama bu ne arkadaş 10 dk ve kapı sadece dekor olarak kullanılıyor dizide.
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stalker(1979) 1 yıl
Çocuk filmine dönmüş. Umarım yanılıyorumdur :(
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emre_virüs 1 yıl en beğenilen
Zamanında 17 sezonu 3 ayda, bir nefeste iszlemiş biri olarak




Bir bölüm 10 dk mı !
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enderclup 1 yıl
sg hayranı olarak sanırım hayal krıklığı yaratacak bende.
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olağan_şüpheli 1 yıl enderclup
enderclup
sg hayranı olarak sanırım hayal krıklığı yaratacak bende.

bende de aynı izlenimi bıraktı. sanki fanmade denilen videolara benziyor.
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labtek38 1 yıl
Umarım ilgi uyandırır da yeniden diziyi çekmeye başlarlar. Sanırım ilk filimden de öncesi 1945 civarını anlatacak. Dizide birkaç bölümde hahifçe temas ettiği konulardan biriydi.
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labtek38 1 yıl
Allah'ım sana geliyorum Tüm serinin 300 den fazla bölümünü 5-6 tekrar izlemiş biri olarak yazıyorum :D .
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