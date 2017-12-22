Stargate: Origins'in ilk fragmanı yayınlandı

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen bilim-kurgu serilerinden Stargate, geri dönüyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Stargate serisini yeniden canlandırmak için hazırlıklarını sürdüren MGM, önümüzdeki yıl yayınlanacak yeni web dizisi Stargate: Origins için ilk fragmanı yayınladı.

MGM'nin Stargate dizi ve filmlerine özel olarak kurduğu Stargate Command dijital servisi üzerinden yayınlanacak Origins, 15 Şubat 2018'de başlayacak. İlk sezonu 10 bölümden oluşacak Stargate: Origins'in her bölümü 10 dakika uzunluğunda olacak.

Stargate serisi daha çok uzayın dört bir yanına uzayan maceraları ile tanınsa da, Origins daha çok Dünya'da geçen bir hikaye anlatacak gibi görünüyor. MGM tarafından yayınlanan ilk fragmana bakılırsa, Stargate hayranlarını Indiana Jones filmlerini andıran bir macera bekliyor.