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Starific - Endless Reactor, breakout türüne yeni bir yaklaşım

Bir dönemin efsane blok kırma oyunu Breakout farklı konseptlerle mobil platformlara gelmeye devam ediyor. Starific - Endless Reactor, dar alanda kısa breakout diyebileceğimiz bir oyuna imza atmış.
3 yıl
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Starific - Endless Reactor, breakout türüne yeni bir yaklaşım


Sekizgen şeklindeki bir alanda oynanan Starific, parmağınızla basılı tutarak kaydırdığınız çubuk yardımıyla topu alan içerisinde tutmanızı konu ediniyor. Alan küçük ve her noktadan açık olduğu için topu tutmak da bir hayli zorlaşıyor. 

Çubuk ile vurduğunuz top bir düzlemde gitmek yerine alandaki küplerin içerisine giriyor ve rastgele herhangi bir yöne doğru dönüyor. Alanda onlarca küp olduğu için zaman zaman topu takip etmek bile zorlaşıyor. 

Oyunda çubuğu sürekli hareket ettirmeniz gerekiyor. Top yol boyunca çeşitli güçlendirmelere çarpıyor ve bunları yakaladığınızda avantaj sizin oluyor. Oyunda yüzlerce görev bulunuyor ve 2 saate yakın bir arkaplan müziği hazırlanmış.

Çubuğu, alanı ve topun rengini özelleştirebildiğiniz oyunda bölümler sürekli kendisini yeniliyor ve her girdiğinizde değişmiş oluyor. Zaman karşı yarış, stratejik hamle gibi modların olduğu oyunda zorluk seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca oyun zorluk konusunda dengeyi ayarladığını belirtiyor. Vakit geçirmek için ideal olan oyun ücretsiz. 



 

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