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Steam, Broadcasting adını verdiği yayın servisini hayata geçirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
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İnternetten yapılan oyun yayınları gün geçtikçe popülerliğini arttırırken beraberinde e-spor gibi etkinlikleri de büyük derecede yaygınlaştırıyor. E-spor turnuvalarını izleyen sayıları milyonlara ulaşırken Steam de bu sektöre kayıtsız kalamadı ve yayın servisi Steam Broadcasting'ı faaliyete geçirdi.

Popüler yayın sitesi Twitch'e büyük bir rakip olarak gösterilen bu yeni hizmet oyuncu ve izleyicilerin çok kolay bir şekilde yayın yapıp izlemesine olanak sağlıyor. Oyunu oynayan kullanıcının onaylaması ile yayın herkese açık şekilde yayın başlatılabiliyor, kullanıcı dilerse sadece arkadaşlarına da yayın yapabiliyor. Herkese açık yayınlar ise Topluluk sekmesi altındaki Canlı yayın kısmında sergileniyor.

Herhangi bir kullanıcıya yayın izleme talebi gönderildiğinde kullanıcı çözünürlük ve ses ayarlarını hızlı bir şekilde yapıp yayını başlatabiliyor. Henüz beta aşamasında olan sistem başarılı bir şekilde çalışabiliyor. Mac ve Linux kullanıcıları şimdilik sadece yayınları izleyebilirken Windows kullanıcıları hem izleme hem de yayın yapabilme özelliğine sahip.
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HyperAkif 4 yıl
Güzel fikir birde buradan para kazanır şimdi steam
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qoqoCAN 4 yıl
Twitch hiç bir zaman ölmez :) ...
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kav1nsky 4 yıl
Hiç bir zaman Twitch kadar popüler olmayacak olsa da çok pratik bir uygulama. Bir iki tuş ile anında arkadaşlarıma kaliteli bir şekilde yayın yapabiliyorum.
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Parallel Killer 4 yıl
offf steam'den güzel bi atılım
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WiiSmash 4 yıl
çok güzel bi özellik ama hızlı internet şart. keşke oyunu satın almadan içine girebilsek bazı source oyunlarında bu destek var. yani direk oyuncuyu izlemek yerine direk maçı izlesek istediğimiz kameradan. (söylediklerim multiplayerlar için geçerli sadece)
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balcis 4 yıl
"steam DE kayıtsız kalamadı"
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Okisht 4 yıl balcis
teşekkürler
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Gece772 4 yıl
Canlı yayın gelirse Twitch çöp olur....
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Rachsuchtig 4 yıl
Bir de fraps gibi kaydetme özelliği gelirse tam olur
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Walter White 4 yıl
twitch'i hiç beğenememiştim donuyordu arayüzü felan kötüydü bence.
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