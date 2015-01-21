Steam, Broadcasting adını verdiği yayın servisini hayata geçirdi

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İnternetten yapılan oyun yayınları gün geçtikçe popülerliğini arttırırken beraberinde e-spor gibi etkinlikleri de büyük derecede yaygınlaştırıyor. E-spor turnuvalarını izleyen sayıları milyonlara ulaşırken Steam de bu sektöre kayıtsız kalamadı ve yayın servisi Steam Broadcasting'ı faaliyete geçirdi.Popüler yayın sitesi Twitch'e büyük bir rakip olarak gösterilen bu yeni hizmet oyuncu ve izleyicilerin çok kolay bir şekilde yayın yapıp izlemesine olanak sağlıyor. Oyunu oynayan kullanıcının onaylaması ile yayın herkese açık şekilde yayın başlatılabiliyor, kullanıcı dilerse sadece arkadaşlarına da yayın yapabiliyor. Herkese açık yayınlar ise Topluluk sekmesi altındaki Canlı yayın kısmında sergileniyor.Herhangi bir kullanıcıya yayın izleme talebi gönderildiğinde kullanıcı çözünürlük ve ses ayarlarını hızlı bir şekilde yapıp yayını başlatabiliyor. Henüz beta aşamasında olan sistem başarılı bir şekilde çalışabiliyor. Mac ve Linux kullanıcıları şimdilik sadece yayınları izleyebilirken Windows kullanıcıları hem izleme hem de yayın yapabilme özelliğine sahip.