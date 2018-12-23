Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi

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Bu durum oyunun bir orjinalliği olmamasından mı, oyundaki karakterin için bir gelecek olmamasından mı, yoksa oyuna her girişinde kendi farklı hikaye ve anılarını yaşayamamandan mıdır bilemedim.
bkz. Nazan Öncel - Aynı nakarat şarkısı. :)
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