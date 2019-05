Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi

Tam Boyutta Gör

Oyun severlerin merakla beklediği Steam Kış İndirimleri başladı. İndirimler 3 Ocak akşamına kadar devam edecek. Küçük yapımlardan büyük yapımlara binlerce oyun indirime girdi. 20 TL altı fiyata satılan 10 tane oyun seçtik.





Rocket League 15,50 TL Futbol ve araba yarışını bir araya getiren Rocket League, eğlenceli yapısıyla fiyatının hakkını veriyor. Oyun, kısa sürede kendine bağlamayı başarıyor. Üstelik çapraz platform desteği sayesinde PS4 ve Xbox One sahibi arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz.

Euro Truck Simulator 2 9,75 TL Tam Boyutta Gör Ülkemizde sevilen oyunlardan ETS 2, çevrimiçi oynanabiliyor. Arkadaşlarınızla konvoya çıkabilir, aynı sunucuda 3 bin kişi ile taşımacılık yapabilirsiniz. Arka fonda arabesk müzik, farenin üzerinde tesbih ve arkadaşınızla yapacağınız yolculuk muhabbetiyle oyundan aldığınız zevki katlayabilirsiniz.

The Long Dark 12,50 TL Sanatsal grafiklere sahip The Long Dark oyununda soğuk bir iklimde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kamp yapıyor, avlanıyor, dinleniyor ve yaşam mücadelesi veriyoruz.

Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen Steam Kış İndirimleri başladı"

Just Cause 3 Aksiyon, eğlence, patlama, zıplama, fırlama, uçma ve çok daha fazlası… GTA’nın eğlence ve aksiyon odaklı versiyonu olarak tanımlayacağımız Just Cause 3’te haritada da herhangi bir amacınız olmadan sağı solu yıkarak eğleniyorsunuz. Aksiyon, eğlence, patlama, zıplama, fırlama, uçma ve çok daha fazlası… GTA’nın eğlence ve aksiyon odaklı versiyonu olarak tanımlayacağımız Just Cause 3’te haritada da herhangi bir amacınız olmadan sağı solu yıkarak eğleniyorsunuz.

Steam linki

Rise of the Tomb Raider – 17,80 TL Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Shadow of the Tomb Raider’ın önceki oyunu Rise of the Tomb Raider grafikleri, aksiyonu ve mekanikleri ile keyifli dakikalar yaşatıyor. Keşif ve bulmaca oyunlarını seviyorsanız bu fiyata bu oyunu kaçırmamalısınız.





To the Moon 4,50 TL

To the Moon, oynanış özelliklerinden ziyade hikâyesi ile dikkat çekiyor. Oyun, ölümü yaklaşan bireylerin son dileklerini “anı” olarak yaşatan bir şirkette çalışan iki doktorun aya gitmek isteyen bir hastayla arasındaki ilişkiyi ele alıyor. 4-5 saatlik oynanış süresi sunan oyun bittiğinde boş ekrana dakikalarca bakıp kendinize gelmeye çalışacağınız bir hikâyeye sahip.

Papers, Please 9 TL

Retro grafiklere sahip Papers Please, Arstotzka isimli bir ülkede pasaport kontrolü yapan bir görevliyi oynuyoruz. Arstotzka’ya girecek her bir kişinin sorumluluğunu üstlendiğiniz oyunda geri çevireceklerinizi ya da tutuklatacaklarınızı da siz seçiyorsunuz. Bunun sonucunda Arstotzka’nın karanlık atmosferi, oyuncuyu içine çekiyor. Her mesai günü, farklı bir maceraya sahne oluyor. Türkçe dil desteği bulunan oyunu henüz oynamadıysanız, ısrarla tavsiye ediyoruz.

Batman: Arkham City 7,75 TL

Batman: Arkham City’nin Arkham serisinin en iyi oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Oyundan çok bir sinema filmi havasına sahip oyun üzüntüyü, mutluluğu ve heyecanı bir arada yaşatmayı başarıyor. Oyun, 45 saate varan oynanış süresi sunuyor. Bunun yaklaşık 20 saatlik bölümü bir hayli sürükleyici geçiyor. Batman: Arkham City tavsiyelerimiz arasında yer alıyor.

Middle-earth: Shadow of War 16,75 TL

Shadow of War, orta dünya sevenlerin beğenisini kazanacak. Hikayesi, grafikleri ve evreni ile sizi içine çekecek. Orta dünya veya benzer temalardan hoşlanmıyorsanız temkinli yaklaşmakta fayda var.

Age of Empires II HD 6,20 TL

Strateji oyunlarının yapı taşlarından Age of Empires II, yenilenen grafikleri ile güzel bir online deneyim yaşatıyor. Steam arkadaşlarınızla veya dünyadan oyuncular ile mücadeleye girebilirsiniz.