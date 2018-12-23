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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi

Oyun severlerin merakla beklediği Steam kışindirimleri başladı. İndirimler 3 Ocak akşamına kadar devam edecek. İndirimler sayesinde 20 TL altı fiyata satılan 10 tane oyun seçtik.
4 ay
23,4b
1
28
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi
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Oyun severlerin merakla beklediği Steam Kış İndirimleri başladı. İndirimler 3 Ocak akşamına kadar devam edecek. Küçük yapımlardan büyük yapımlara binlerce oyun indirime girdi. 20 TL altı fiyata satılan 10 tane oyun seçtik.


Rocket League 15,50 TL

Futbol ve araba yarışını bir araya getiren Rocket League, eğlenceli yapısıyla fiyatının hakkını veriyor. Oyun, kısa sürede kendine bağlamayı başarıyor. Üstelik çapraz platform desteği sayesinde PS4 ve Xbox One sahibi arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz.

Euro Truck Simulator 2 9,75 TL

Ülkemizde sevilen oyunlardan ETS 2, çevrimiçi oynanabiliyor. Arkadaşlarınızla konvoya çıkabilir, aynı sunucuda 3 bin kişi ile taşımacılık yapabilirsiniz. Arka fonda arabesk müzik, farenin üzerinde tesbih ve arkadaşınızla yapacağınız yolculuk muhabbetiyle oyundan aldığınız zevki katlayabilirsiniz. 

The Long Dark 12,50 TL

Sanatsal grafiklere sahip The Long Dark oyununda soğuk bir iklimde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kamp yapıyor, avlanıyor, dinleniyor ve yaşam mücadelesi veriyoruz.
Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen Steam Kış İndirimleri başladı"

Just Cause 3

Aksiyon, eğlence, patlama, zıplama, fırlama, uçma ve çok daha fazlası… GTA’nın eğlence ve aksiyon odaklı versiyonu olarak tanımlayacağımız Just Cause 3’te haritada da herhangi bir amacınız olmadan sağı solu yıkarak eğleniyorsunuz.
Steam linki

Rise of the Tomb Raider – 17,80 TL

Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Shadow of the Tomb Raider’ın önceki oyunu Rise of the Tomb Raider grafikleri, aksiyonu ve mekanikleri ile keyifli dakikalar yaşatıyor. Keşif ve bulmaca oyunlarını seviyorsanız bu fiyata bu oyunu kaçırmamalısınız.


To the Moon 4,50 TL

To the Moon, oynanış özelliklerinden ziyade hikâyesi ile dikkat çekiyor. Oyun, ölümü yaklaşan bireylerin son dileklerini “anı” olarak yaşatan bir şirkette çalışan iki doktorun aya gitmek isteyen bir hastayla arasındaki ilişkiyi ele alıyor. 4-5 saatlik oynanış süresi sunan oyun bittiğinde boş ekrana dakikalarca bakıp kendinize gelmeye çalışacağınız bir hikâyeye sahip.

Papers, Please 9 TL

Retro grafiklere sahip Papers Please, Arstotzka isimli bir ülkede pasaport kontrolü yapan bir görevliyi oynuyoruz. Arstotzka’ya girecek her bir kişinin sorumluluğunu üstlendiğiniz oyunda geri çevireceklerinizi ya da tutuklatacaklarınızı da siz seçiyorsunuz. Bunun sonucunda Arstotzka’nın karanlık atmosferi, oyuncuyu içine çekiyor. Her mesai günü, farklı bir maceraya sahne oluyor. Türkçe dil desteği bulunan oyunu henüz oynamadıysanız, ısrarla tavsiye ediyoruz.

Batman: Arkham City 7,75 TL

Batman: Arkham City’nin Arkham serisinin en iyi oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Oyundan çok bir sinema filmi havasına sahip oyun üzüntüyü, mutluluğu ve heyecanı bir arada yaşatmayı başarıyor. Oyun, 45 saate varan oynanış süresi sunuyor. Bunun yaklaşık 20 saatlik bölümü bir hayli sürükleyici geçiyor. Batman: Arkham City tavsiyelerimiz arasında yer alıyor.

Middle-earth: Shadow of War 16,75 TL

Shadow of War, orta dünya sevenlerin beğenisini kazanacak. Hikayesi, grafikleri ve evreni ile sizi içine çekecek. Orta dünya veya benzer temalardan hoşlanmıyorsanız temkinli yaklaşmakta fayda var.

Age of Empires II HD 6,20 TL

Strateji oyunlarının yapı taşlarından Age of Empires II, yenilenen grafikleri ile güzel bir online deneyim yaşatıyor. Steam arkadaşlarınızla veya dünyadan oyuncular ile mücadeleye girebilirsiniz.

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kadalt 4 ay en beğenilen
20 lira altında değil ama sadece 5 tl fazla verin the witcher - wild hunt alın zaten ek paketleri ile size bi 200 saatten fazla hikâye ve daha fazlası tam 25 tl ye alabileceğiniz steam üstündeki hatta dünya üzerindeki en iyi oyundur.
20 lira altında değil ama sadece 5 tl fazla verin the witcher - wild hunt alın zaten ek paketleri ile size bi 200 saatten fazla hikâye ve daha fazlası tam 25 ...
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harun26180 4 ay
Türkçe dil destekli Evil Bank Manager'i tavsiye ederim. store.steampowered.com/...
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çokrenkli 4 ay
ETS2 seçiminiz çok yerinde de, kullandığınız fotoğraf eski bir versiyondan alınma olabilir mi? Çok kasvetli görünüyor.
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a_y_k_u_t 4 ay
Güzel oyunlar koymuşsun listeye çok şükür bende hepsi var :) To the moon ve paper please oyunlarını herkese önermiyorum yani bu oyunlara ilginiz varsa alın yoksa indirmeden kalır kütüphanenizde, şimdiden diyim :)
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retro61 4 ay
Miscreated h1z1 survival kadar iyi midir?
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al-ozaria 4 ay retro61
Miscreated'ı 70 - 80 saat oynadım. Geniş ve dolu bir harita, bol çeşitli düşman, bir sürü silah ve base kurmaya kadar geniş bir craft yelpazesi var. Hatta oyun ambiyansıda iyi. Optimizasyon sorunuda yok. Oyuncusuda var. Yapacak şeyde çok. Ama nedendir bilmiyorum oyun akmıyor üstat. Yani sevdiğin türde ama dil ve anlatımı seni sıkan bir kitap okuyormuşsun gibi düşün. Sayfalarını çeviresin gelmiyor.
Bu durum oyunun bir orjinalliği olmamasından mı, oyundaki karakterin için bir gelecek olmamasından mı, yoksa oyuna her girişinde kendi farklı hikaye ve anılarını yaşayamamandan mıdır bilemedim.
bkz. Nazan Öncel - Aynı nakarat şarkısı. :)

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kadalt 4 ay en beğenilen
20 lira altında değil ama sadece 5 tl fazla verin the witcher - wild hunt alın zaten ek paketleri ile size bi 200 saatten fazla hikâye ve daha fazlası tam 25 tl ye alabileceğiniz steam üstündeki hatta dünya üzerindeki en iyi oyundur.
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Alioreh 4 ay kadalt
Zamanında grafik görmek için indirdiydim yeni pcye geçince de. Pek sarmadı beni ya. Önceki oyunları oynamadığım için çok kopuk ve yorucu geldi kurgu. Cinematicler ve grafikler güzeldi yalan yok.
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ouzqan 4 ay
Euro truck alın gerisini boşverin.
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MessiTugi 4 ay
Shadow of War Definitive Edition 24 lira. Kaçırmayın derim.
store.steampowered.com/...
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Yeşilbarış 4 ay
batman fix her indirimde 7.75
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zaomss 4 ay
Konsolcu olarak şu fiyatları görüp ağlıyorum arkadaş..
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Deswaaa 4 ay zaomss
Yıllardır aynı oyunlar indirime girip duruyor nesine ağlıyorsun anlamadım
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sarge61 4 ay zaomss
Hele şu kur ortamında böyle fiyatlar büyük nimet.
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Celonfix 4 ay zaomss
Neyine ağlıyorsunuz her sene indirime giren kaç senelik ETS 2,Rocket League mi yoksa Valvenin tarih öncesi oyunlarınamı ? PCde RDR2 diye bir oyun yokken ağlaması gereken PC kullanıcıları bence. (Fiyat olarak değil tabi)
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Adoring 4 ay
Piyasada Aaa ve indie saglam oyun eksikligi var yeni olupta oynayacak oyun yok la adam akilli
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