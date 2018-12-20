Merakla beklenen Steam Kış İndirimleri başladı

Valve, merakla beklenen Stem Kış İndirimlerini başlattı. İndirimler 3 Ocak akşamına kadar sürecek.
İndirimlerden bazıları:
Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL
XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
Monster Hunter: World %34 indirimle 131,34 TL
Jurassic World: Evolution %74 indirimle 53,50 TL
Pathfinder: Kingmaker %25 indirimle 45,75 TL
Assassin's Creed Odyssey %50 indirimle 154,50 TL
Street Fighter V %60 indirimle 23,99 TL
Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
NBA 2K19 %50 indirimle 170 TL
PlayerUnknown's Battlegrounds %33 indirimle 58,29 TL
Fallout 4 %50 indirimle 66,50 TL
Valve, şu anda binlerce oyunun indirimde olduğunu belirtiyor. İndirimlerin tamamına Steam anasayfasından ulaşabilirsiniz.
İndirimler ile birlilkte Steam Ödülleri için de birden fazla kategoride oylamalar başladı. Hak ettiğini düşündüğünüz oyunları buradan destekleyebilirsiniz.
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• ETS 2 Map Booster +
• National Windows Flags +
• Turkish Paint Job Pack +
• High Power Cargo Pack ve
• Cabin Accesories dahil hepsini toplam 45.4 liraya aldım.