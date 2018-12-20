Merakla beklenen Steam Kış İndirimleri başladı

Steam'in büyük merakla beklenen kış indirimleri başladı. İndirimler 3 Ocak'a kadar devam edecek. Bu süre boyunca kullanıcılar ayrıca yılın en iyi oyunlarını seçmek için de oy kullanabilecek.