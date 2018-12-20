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Merakla beklenen Steam Kış İndirimleri başladı

Steam'in büyük merakla beklenen kış indirimleri başladı. İndirimler 3 Ocak'a kadar devam edecek. Bu süre boyunca kullanıcılar ayrıca yılın en iyi oyunlarını seçmek için de oy kullanabilecek.
5 ay
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9
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Valve, merakla beklenen Stem Kış İndirimlerini başlattı. İndirimler 3 Ocak akşamına kadar sürecek.

İndirimlerden bazıları:

Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL
XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
Monster Hunter: World %34 indirimle 131,34 TL
Jurassic World: Evolution %74 indirimle 53,50 TL
Pathfinder: Kingmaker %25 indirimle 45,75 TL
Assassin's Creed Odyssey %50 indirimle 154,50 TL
Street Fighter V %60 indirimle 23,99 TL
Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
NBA 2K19 %50 indirimle 170 TL
PlayerUnknown's Battlegrounds %33 indirimle 58,29 TL
Fallout 4 %50 indirimle 66,50 TL

Valve, şu anda binlerce oyunun indirimde olduğunu belirtiyor. İndirimlerin tamamına Steam anasayfasından ulaşabilirsiniz.

İndirimler ile birlilkte Steam Ödülleri için de birden fazla kategoride oylamalar başladı. Hak ettiğini düşündüğünüz oyunları buradan destekleyebilirsiniz.

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DH Misafiri 5 ay
ne zaman bitiyor indirimler
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mburak77 5 ay
3 ocak 2019
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al-ozaria 5 ay
konu dışı:Gifte hoş olmuş hani
, siz yaptıysanız eğer dh'de böyle doğal adminler görmek güzel.
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AirSupport 5 ay
ETS alacağım ne zaman düşer sizce bilgisi olan var mı?
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tobepeople 5 ay AirSupport
En çok indirime giren oyunlardan biri o zaten yarın indirime girer ya da en geç sonraki güne...diyecektim ki zaten %75 indirimdeymiş ETS2 :D
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OverClocK1ng 4 ay AirSupport
Bende ETS 2 vardı. Ama haritalar yoktu. Az önce, içinde Going East, Fransa, İtalya ve Scandinavia haritaları olan
• ETS 2 Map Booster +
• National Windows Flags +
• Turkish Paint Job Pack +
• High Power Cargo Pack ve
• Cabin Accesories dahil hepsini toplam 45.4 liraya aldım.
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borukuzen 5 ay
2019 itibariyle türkiyedeki internet fiyatları atttıktan sonra oyun camiası başta olmak üzere, teknoloji siteleri ve dahi bu alanda iş yapan pek çok kesim olumsuz etkilenecektir.
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yenidhuyesi 5 ay
bkm ekspress üzerinden indirimli steam cüzdan kodu alıp bununla indirimli oyun alabiliyoruz ama bu konuda herhangi bir kısıtlama var mı mesela ben istediğim kadar steam cüzdan kodu alıp oyun alabilir miyim?
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mburak77 5 ay
Hepsini alabilirsin. Bkm express günde bir hesaptan en fazla 2 kupon veriyor ama
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