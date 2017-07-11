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Düşük bütçeli LG Q6 ile tanışın

LG G6 amiral gemi modelinin tasarımını beğenen ancak yüksek fiyat etiketinden çekinen tüketiciler için yeni bir seri hayata geçiyor. Yeni LG Q6 serisi ile tanışın.
1 yıl
12,3b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çok beğenilmesine rağmen beklenen satışları yapamayan G6 amiral gemi modeli, firmayı yeni bir strateji oluşturmak zorunda bıraktı. Karşınızda amiral gemisine çok benzeyen ancak daha düşük bütçeli LG Q6 serisi.

 

Benziyor ama aynı değil

 

Firma önceki yılların aksine Mini şeklinde bir isimlendirme yapmamış. Zira bu tür bir isimlendirme tüketici tarafında beklenti oluşmasına neden oluyordu. Beklediklerini bulamayan tüketiciler de telefondan uzak duruyordu.

 

LG Q6 serisi dış tasarım olarak abisini temel alıyor. Çok ince ekran çerçevesi ve 18:9 görüntü oranı yine tüketicileri bekliyor. Farklı olarak metal bir gövde kullanılmış. Ayrıca parmak izi okuyucu ve çift kamera mevcut değil. Elbette performans da çok düşük. Seride RAM ve bellek kapasitesine göre 3 farklı model mevcut.

 

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Seride 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 435 yonga seti kullanılmış. 5.5 inçlik IPS ekran Full HD çözünürlük barındırıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Batarya 3000mAh kapasiteli.

 

Farklar gelecek olursak LG Q6 modelinde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi görüyoruz. LG Q6 Alpha modelinde 2 GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi var. LG Q6 Plus modelinde ise 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Henüz serinin fiyatı açıklanmadı. 

 

http://www.lgnewsroom.com/2017/07/lg-q6-brings-fullvision-display-to-new-smartphone-lineup/ Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
düşük bütçeli denilende en az 1800 liradır kesin.
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
telefondan kendime eşime ve iki oğluma 4 adet satın aldım telefon tasarım hatalı olduğu için tekno marketlerde satılmıyor telefona ekrancam ı uygulaması yapılamıyor üst köşelerde ekran tasarımındandolayı ovallik var satın alacaklar bunu bilsin bize satış tamamlanıp cam uygulaması yaptıklarında üst köşeler kabarık kaldı dedik bu modeller böyle dediler satıştan önce deseler almazdım
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vesselam510 1 yıl
Satın almak isteyen varsa 1 hafdadır yedek idare olarak bu cihazı kullanıyorum
Almak isteyen var ise iletişime geçebilir
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DH Misafiri 1 yıl
Ben LG Q6 aatın aldım.Telefon çok güzel ama bildieim ışıgı yanmıyor ayarlara baktım yok telefonun kendisinde mi yok bildirim ışıgı cevap verirseniz çok iyi olur 1-2 haftadır internettwn araştırıyorum yok bişey çıkmıyor :)
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9guwwww 1 yıl
Telefonu alacağım fakat korkularım var yorumlara bak :(
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unpop 1 yıl
cihazın en önemli 2 dezavantajı
- ön kamera kötü
- arka kapak çiziklere çok müsait
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babasayfa 1 yıl
Nasıl bu cihaz, yoğun kullanımda pil ne kadar gidiyor, memnun musunuz? Mi5s ile aynı fiyat ama mi.nin garantisi sorun olur sanki.
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oralet82 1 yıl
16-31 ekim arasında alanlara powerbank hediye diye bilgiler var ama www.Q6kazandiriyor.com adresinde bir açıklama göremedim. Alacak olanlar değerlendirebilir.
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10ff 1 yıl
Ayni fiyata snapdragon 625 li mi max 2 aldim. 6.44 inc ekran 4 gb ram 64gb hafiza 5300 mah pil ve type c gibi avantajlari var. Gramda isinmiyor.
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vasel 1 yıl
Bende aldım q6 12 ay taksitle gayet memnumum önceki telefonlarım note 4 ve iphone7 sarjı ikisine göre iyi gidiyor ekranı güzel ele iyi oturuyor arka kapağı güzel değil hemen çiziliyor mp3 dinlerken çok yüksek ses veriyor kulaklığı güzel değil
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xxl567 1 yıl
Merhaba,
Ben de cihazı dün aldım. Samsung Note 4 kullanıcısıyım, karşılaştırmayı onunla yapacağım. Boyut olarak çok ideal, elde tutuş, cepte kapladığı alan vs gayet kullanışlı. Menü geçişleri, tarayıcı hızı Note 4 ile başabaş diyebilirim. Ekran parlaklığı yeterli, eksiklik hissetmedim. Batarya Note 4'ten daha fazla gidiyor. Çekim gücü daha iyi avea hat ile. Kamera mükemmel değil ama kötü de değil, iş görür. Ön kamera iyi, geniş açı modu ile. Eksi olarak söylebileceğim, arka kapak aşırı dandik. Cebime telefon dışında birşey koymamama rağmen kendi kendine 2-3 ince çizik oluştu. Kılıfsız kullanmak sıkıntı. Ayrıca dışa verdiği ses az, zor duyuluyor Note 4'e göre. Kendi kulaklığı 5 liralık dandik bir kulaklık. Ben samsung kulaklık ile kullanıyorum, mp3 dinlerken gayet keyifli.
Sonuç olarak, ''bu fiyata'' bence mükemmel bir alet. Duruşu, ekran kasa oranı çok şık. Tavsiye ederim, bu fiyat aralığında gayet yeterli ve şık bir cihaz.
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unpop 1 yıl xxl567
xxl567
Merhaba,
Ben de cihazı dün aldım. Samsung Note 4 kullanıcısıyım, karşılaştırmayı onunla yapacağım. Boyut olarak çok ideal, elde tutuş, cepte kapladığı alan vs gayet kullanışlı. Menü geçişleri, tarayıcı hızı Note 4 ile başabaş diyebilirim. Ekran parlaklığı yeterli, eksiklik hissetmedim. Batarya Note 4'ten daha fazla gidiyor. Çekim gücü daha iyi avea hat ile. Kamera mükemmel değil ama kötü de değil, iş görür. Ön kamera iyi, geniş açı modu ile. Eksi olarak söylebileceğim, arka kapak aşırı dandik. Cebime telefon dışında birşey koymamama rağmen kendi kendine 2-3 ince çizik oluştu. Kılıfsız kullanmak sıkıntı. Ayrıca dışa verdiği ses az, zor duyuluyor Note 4'e göre. Kendi kulaklığı 5 liralık dandik bir kulaklık. Ben samsung kulaklık ile kullanıyorum, mp3 dinlerken gayet keyifli.
Sonuç olarak, ''bu fiyata'' bence mükemmel bir alet. Duruşu, ekran kasa oranı çok şık. Tavsiye ederim, bu fiyat aralığında gayet yeterli ve şık bir cihaz.

satıldıgı tekno magaza var mı
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