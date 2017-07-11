Düşük bütçeli LG Q6 ile tanışın

Çok beğenilmesine rağmen beklenen satışları yapamayan G6 amiral gemi modeli, firmayı yeni bir strateji oluşturmak zorunda bıraktı. Karşınızda amiral gemisine çok benzeyen ancak daha düşük bütçeli LG Q6 serisi.

Benziyor ama aynı değil

Firma önceki yılların aksine Mini şeklinde bir isimlendirme yapmamış. Zira bu tür bir isimlendirme tüketici tarafında beklenti oluşmasına neden oluyordu. Beklediklerini bulamayan tüketiciler de telefondan uzak duruyordu.

LG Q6 serisi dış tasarım olarak abisini temel alıyor. Çok ince ekran çerçevesi ve 18:9 görüntü oranı yine tüketicileri bekliyor. Farklı olarak metal bir gövde kullanılmış. Ayrıca parmak izi okuyucu ve çift kamera mevcut değil. Elbette performans da çok düşük. Seride RAM ve bellek kapasitesine göre 3 farklı model mevcut.

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Seride 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 435 yonga seti kullanılmış. 5.5 inçlik IPS ekran Full HD çözünürlük barındırıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Batarya 3000mAh kapasiteli.

Farklar gelecek olursak LG Q6 modelinde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi görüyoruz. LG Q6 Alpha modelinde 2 GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi var. LG Q6 Plus modelinde ise 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Henüz serinin fiyatı açıklanmadı.