Steam Music oyunculara kendi müzik arşivini dinleme fırsatı sunuyor

Steam’deki değişim rüzgarı devam ediyor. Valve, 7 ay duyurduğu Steam’in entegre müzik çalarının resmi olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu. Peki bu yenilik tam olarak ne yapmayı amaçlıyor?





Yeni yayınlanan Steam güncellemesi ile birlikte sistem arayüzüne çalma listesi, müzik kütüphanesi gibi müzik çalar işlevlerinin yer aldığı bir dizi fonksiyon eklendi. Uzunca bir süredir test aşamasında olan ve nihai sürüme henüz kavuşan bu yeni özellikler sayesinde, bilgisayarlardaki müzik klasörlerini ve mp3 dosyalarını Steam Music Player üzerinden çalabilmek olanaklı hale geliyor.





İstemci arayüzüne entegre olan oynatıcı, oyun oynarken kullanıcıların geri dönmesine gerek kalmadan, müzik listesini kontrol edebilmesine olanak tanıyor. Medya oynatıcıda DLC soundtrack’leri yüklü oyunlarda otomatik olarak görünebilecek ancak kullanıcılar herhangi bir oyunda kendi müziklerini dinlemek isterse ayarlar menüsüne girerek müzik dosyalarını oynatıcıya göstermek zorunda. Burada da başarılı bir dosya yöneticisi desteğinin var olduğunu belirtelim.





Bir kaç ayı bulan deneme sürecine rağmen kullanıcılar halen bir dizi sorun olduğunu Steam tartışma forumlarında dile getirmiş. Valve ise bu konuda bir dizi değişikliğin olacağını şimdiden müjdelemiş. Sistemin resmiyet kazanmasını kutlamak adına hali hazırda Half-Life, Half-Life Two, Portal ve Portal 2 oyunlarında %75 indirim yapılmış.

http://store.steampowered.com/news/14358/