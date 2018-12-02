Steam, çok satan dev bütçeli oyunlardan aldığı payda indirime gitti

Steam’in bu hamlesinin sebeplerinden biri, yayıncıların oyunları artan bir oranda kendilerinin veya alternatif platformlar üzerinden dağıtmak istemeleri. Activision (Destiny 2, COD: Black Ops IV) , Bethesda (Fallout 76) ve Epic (Fortnite) firmaları bu trendin son örnekleri. Hatırlanacağı üzere Electronic Arts, Origin platformunu kurarak 2011 yılında Steam ile bağlarını koparmıştı.

Steam’in bu kararının arkasındaki diğer sebep olarak, çok satan oyunları tercih eden oyuncuların hem platformun popülerliğini artırması hem de söz konusu oyuncuların, mevcut platformda satışta olan diğer oyunları satın alma potansiyelleri görülüyor.

Steam platformunun büyük firmalara bu anlamda göz kırparken uyguladığı “azalan oranlı vergi” taktiğinin, maalesef küçük geliştiriciler için de olumsuz etki yaptığı ifade ediliyor. Eleştiriler zenginlerin daha zengin olduğu, küçük geliştiricilerin ise sürekli çırpındığı yönünde.