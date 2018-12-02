Steam, çok satan dev bütçeli oyunlardan aldığı payda indirime gitti

Steam’den yapılan açıklamaya göre hasılatı 10 milyon dolar olan oyunlardan %25, 50 milyon dolar oyunlardan ise %20 pay alınacak. Bu oranlar daha önce sırasıyla %30‘luk ve %25’lik dilimler olarak uygulanıyordu.
Kendi platformunu kuranlara karşı bir hamle
Steam’in bu hamlesinin sebeplerinden biri, yayıncıların oyunları artan bir oranda kendilerinin veya alternatif platformlar üzerinden dağıtmak istemeleri. Activision (Destiny 2, COD: Black Ops IV) , Bethesda (Fallout 76) ve Epic (Fortnite) firmaları bu trendin son örnekleri. Hatırlanacağı üzere Electronic Arts, Origin platformunu kurarak 2011 yılında Steam ile bağlarını koparmıştı.
Steam’in bu kararının arkasındaki diğer sebep olarak, çok satan oyunları tercih eden oyuncuların hem platformun popülerliğini artırması hem de söz konusu oyuncuların, mevcut platformda satışta olan diğer oyunları satın alma potansiyelleri görülüyor.
Steam platformunun büyük firmalara bu anlamda göz kırparken uyguladığı “azalan oranlı vergi” taktiğinin, maalesef küçük geliştiriciler için de olumsuz etki yaptığı ifade ediliyor. Eleştiriler zenginlerin daha zengin olduğu, küçük geliştiricilerin ise sürekli çırpındığı yönünde.
https://wccftech.com/valve-updates-revenue-share-tiers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bağımsız yapımcılar steam sayesinde kendini tanıtıp büyük balinalara yem olmuyor. zatn bir steam bir de gog bağımsızlara doğru düzgün destek olan yapıya sahip.
bu sene ea, activision, bethesda' dan görüldüğü üzere kendi platformunu kuran firmalar pek iyi niyetli değil. kimisi yarım oyun çıkartır (ea - BFV), kimisi oyunla verilen içeriği siler (activision - cod:bo4), kimisi de oynanmayacak oyunun iadesini almaz. başlarında sopa ile duracak denk güç olmadığında olan son kullanıcıya oluyor.