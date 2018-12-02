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Steam, çok satan dev bütçeli oyunlardan aldığı payda indirime gitti

Çok satan oyunlardaki müşteri çekme potansiyelini gören Steam platformu, bu oyunların yapımcılarından aldığı payları belli oranda azaltma kararı aldı. Detaylar haberimizde.
5 ay
16,3b
1
18
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Endüstri lideri yayıncılardan daha fazlasını platformda tutmak adına Steam, belirli satış eşiğini geçen oyunlardan aldığı payı azaltmaya karar verdi.

Steam’den yapılan açıklamaya göre hasılatı 10 milyon dolar olan oyunlardan %25, 50 milyon dolar oyunlardan ise %20 pay alınacak. Bu oranlar daha önce sırasıyla %30‘luk ve %25’lik dilimler olarak uygulanıyordu.

Kendi platformunu kuranlara karşı bir hamle 

Steam’in bu hamlesinin sebeplerinden biri, yayıncıların oyunları artan bir oranda kendilerinin veya alternatif platformlar üzerinden dağıtmak istemeleri. Activision (Destiny 2, COD: Black Ops IV) , Bethesda (Fallout 76) ve Epic (Fortnite) firmaları bu trendin son örnekleri. Hatırlanacağı üzere Electronic Arts, Origin platformunu kurarak 2011 yılında Steam ile bağlarını koparmıştı.

Steam’in bu kararının arkasındaki diğer sebep olarak, çok satan oyunları tercih eden oyuncuların hem platformun popülerliğini artırması hem de söz konusu oyuncuların, mevcut platformda satışta olan diğer oyunları satın alma potansiyelleri görülüyor.

Steam platformunun büyük firmalara bu anlamda göz kırparken uyguladığı “azalan oranlı vergi” taktiğinin, maalesef küçük geliştiriciler için de olumsuz etki yaptığı ifade ediliyor. Eleştiriler zenginlerin daha zengin olduğu, küçük geliştiricilerin ise sürekli çırpındığı yönünde.


https://wccftech.com/valve-updates-revenue-share-tiers/ Yorum Yaz
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FRAPS_TR 5 ay en beğenilen
Steam çok komisyon alıyormuş bu işin hakkı yüzde 10 u geçmemeli . sunucu masrafı o kadar çok değildir. Adam emek veriyor yıllarca oyun geliştiriyor. Ama steam yüzde 30 komisyon istiyor. Tekel olmanın zararları.
Steam çok komisyon alıyormuş bu işin hakkı yüzde 10 u geçmemeli . sunucu masrafı o kadar çok değildir. Adam emek veriyor yıllarca oyun geliştiriyor. Ama steam ...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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sendemail 5 ay
steam'in sorunsuz çalışması , TR fiyatlarındaki amlayışlı tutumu dolayısıyla bir sadakat oluştu bende.
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maxmania 5 ay
kendi uygulamasını açan firmaların tek amacı daha fazla kazanmak, kazandığından pay vermemek, oyunlara para ile değil oynayarak not veren kullanıcılar ve steam platformunun iade prosedürünün kullanıcı lehine olması.
bağımsız yapımcılar steam sayesinde kendini tanıtıp büyük balinalara yem olmuyor. zatn bir steam bir de gog bağımsızlara doğru düzgün destek olan yapıya sahip.
bu sene ea, activision, bethesda' dan görüldüğü üzere kendi platformunu kuran firmalar pek iyi niyetli değil. kimisi yarım oyun çıkartır (ea - BFV), kimisi oyunla verilen içeriği siler (activision - cod:bo4), kimisi de oynanmayacak oyunun iadesini almaz. başlarında sopa ile duracak denk güç olmadığında olan son kullanıcıya oluyor.
kendi uygulamasını açan firmaların tek amacı daha fazla kazanmak, kazandığından pay vermemek, oyunlara para ile değil oynayarak not veren kullanıcılar ve steam...
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XanthiN 5 ay
Olması gereken %10 ila %20 bence, maksimum...
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Niralda 5 ay
Arkadaşlar yüzde 30 çokmuş gibi bakkal hesabı olmaz. Adam yatırım yapmış, fikir üretmiş, milyon dolarlar harcamış ve bir risk almış. Bu sistem hiç tutmasa milyon dolarlarca zarar etse o zaman da şirketler gidip "yazık ya borcuna yardım edelim" mi diyeceklerdi? Adam sonuçta bu iş modelini kurmuş ve tıkır tıkır yürütüyor. Daha iyi hizmet veren firma olursa millet oraya kayar ama yok.
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DH Misafiri 5 ay
Steam e kayum atansın
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V4LKyR 5 ay
Yaşasın STEAM
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OverClocK1ng 5 ay
Aç gözlü olan firmalar, kaybetmeye mahkumdurlar. Bakın Apple'a Dünyanın En Değerli Şirketiyken MicroFOS tarafından geçilip 2. liğe düştü. Üstelik bırakın 1 Trilyon Doları 746 Milyar Dolara düştü. Haa yükselip tekrar geçse bile büyük firma olduğu için kayıp da büyük oldu. 254 Milyar Dolar çok büyük para...
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elektrontan 5 ay
Komple indirsinler 5 puan. Atla deve değil yahu.
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Vartolu Saadettin 5 ay
steame laf söyleyen cahildir. sistem kusursuz.
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FRAPS_TR 5 ay en beğenilen
Steam çok komisyon alıyormuş bu işin hakkı yüzde 10 u geçmemeli . sunucu masrafı o kadar çok değildir. Adam emek veriyor yıllarca oyun geliştiriyor. Ama steam yüzde 30 komisyon istiyor. Tekel olmanın zararları.
1 Yanıt Yanıtla +24
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Finn Mertens 5 ay FRAPS_TR
acaba steam olmasa oyunlar bu kadar çok satabilir miydi acaba? steam hem geliştiriciye hem kendisine hem de kullanıcıya yararı olan bi platform.
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maxmania 5 ay
kendi uygulamasını açan firmaların tek amacı daha fazla kazanmak, kazandığından pay vermemek, oyunlara para ile değil oynayarak not veren kullanıcılar ve steam platformunun iade prosedürünün kullanıcı lehine olması.
bağımsız yapımcılar steam sayesinde kendini tanıtıp büyük balinalara yem olmuyor. zatn bir steam bir de gog bağımsızlara doğru düzgün destek olan yapıya sahip.
bu sene ea, activision, bethesda' dan görüldüğü üzere kendi platformunu kuran firmalar pek iyi niyetli değil. kimisi yarım oyun çıkartır (ea - BFV), kimisi oyunla verilen içeriği siler (activision - cod:bo4), kimisi de oynanmayacak oyunun iadesini almaz. başlarında sopa ile duracak denk güç olmadığında olan son kullanıcıya oluyor.
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yorumculuklar 5 ay
Bir firmanın tekel olmasını hiçbir zaman istemem ama servis kalitesi ve bütünlüğe bakıldığında Steam diğerlerinde çok önde. Endüstri standardı belirliyorlar resmen ve oyun endüstrisine ciddi yön vermeye başladılar bence. Windows dışı sistemlere de gelecek oyunlar gibi...
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