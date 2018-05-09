Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

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Steam’in en büyük indirim dönemlerinden yaz indirimlerinin başlayacağı tarih beli oldu. Steam DB tarafından paylaşılan bilgiye göre bu senenin yaz indirimleri 21 Haziran’da başlayacak.

21 Haziran’da başlayacak indirim döneminin geçtiğimiz yıllarda da olduğu iki hafta süreceği yani 4 Temmuz akşamında sona ereceği tahmin ediliyor. Her zaman olduğu gibi bu sene de yüzde 90’a varan indirimler yapışacak ve büyük yapımlar çok uygun fiyata satılacak.

Bu sene E3 2018 oyun fuarı 12-14 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenecek. E3 2018’de sahne alacak oyunların önceki serilerinde büyük fiyat indirimlerine gidilmesi bekleniyor.