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Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

Steam'in veritabanındaki değişiklikleri inceleyen ve Steam'deki içerikler hakkında istatistikler tutan SteamDB platformu, yaz indirimlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu.
1 yıl
7b
1
10
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
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Steam’in en büyük indirim dönemlerinden yaz indirimlerinin başlayacağı tarih beli oldu. Steam DB tarafından paylaşılan bilgiye göre bu senenin yaz indirimleri 21 Haziran’da başlayacak.

21 Haziran’da başlayacak indirim döneminin geçtiğimiz yıllarda da olduğu iki hafta süreceği yani 4 Temmuz akşamında sona ereceği tahmin ediliyor. Her zaman olduğu gibi bu sene de yüzde 90’a varan indirimler yapışacak ve büyük yapımlar çok uygun fiyata satılacak.

Bu sene E3 2018 oyun fuarı 12-14 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenecek. E3 2018’de sahne alacak oyunların önceki serilerinde büyük fiyat indirimlerine gidilmesi bekleniyor.


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Astekiv 1 yıl en beğenilen
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MKaan98 1 yıl
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DH Misafiri 1 ay
girmez. geçen sene de girmedi
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Mertruss 11 ay
Sizce 21 haziranda raft ne kadar indirime girer
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napolyon94 1 yıl
-HellBlade
-Project Cars
-Machinarium
indirimlerini bekliyorum.
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MKaan98 1 yıl
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elektrontan 1 yıl
Pubg almanın vakti gelmiş demek ki
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PrensCin 1 yıl
o yeni gelmiş çok beğenilmiş alayım hemen :)
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Ketsue 1 yıl
Alınacak oyun yok gibi şimdilik.
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bkaakco 1 yıl
Yaz indirimleri Haziran 20-25'i arası başlayıp 10 gün civarı sürer. Kış indirimleri de Aralık 20-25 arası başlayıp 10 gün civarı sürer.
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Astekiv 1 yıl en beğenilen
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Anti Fanboy 1 yıl Astekiv
Hocam şahsen Call Of Duty Franchise pack 500-750 TL civarına düşse fena olmaz

Bu gözler 28 liraya Valve Copmlete Pack gördü,insan işte ümitleniyor
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