Steam, 2024 için indirim tarihlerini paylaştı: İşte öne çıkan indirimler

Steam 2024 indirim tarihleri
Steam indirim tarihleri oyuncular için oldukça önemli zira bu dönemlerde takip edilen oyunlarda önemli indirimler olabiliyor. Bu bağlamda 2024 için ilk Steam indirimleri 8-15 Ocak tarihleri arasında Kapitalizm ve Ekonomi Festivali ile başlayacak. Bununla birlikte Steam Bahar İndirimi, 14 Mart ile 21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu indirim Steam’in 2024’te yapacağı 4 büyük mevsimsel indirimlerin ilki olacak.
Oyuncular için bir diğer büyük indirim dönemi olan Steam Yaz İndirimi ise 27 Haziran ile 11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Steam, bu tarihler dışında pek çok indirim etkinliği de gerçekleştirecek. Bu arada hemen önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan Steam Kış İndirimi (21 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024) de bulunuyor. “Steam 2024 Kış indirimi ne zaman?” ve “Steam 2024 Cadılar Bayramı indirimi ne zaman?” soruları ise şimdilik cevapsız. 2024’in ilk yarısındaki Steam oyun indirimleri şu tarihlerde ve etkinliklerde gerçekleşecek:
- Steam Kış İndirimi: 21 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024
- Kapitalizm ve Ekonomi Festivali: 8 - 15 Ocak
- Korsanlar vs. Ninjalar Festivali: 22 - 29 Ocak
- Next Fest: 5 - 12 Şubat
- Remote Play Together: 12 - 19 Şubat
- Dinozorlar vs. Robotlar Festivali: 26 Şubat - 4 Mart
- Steam İlkbahar İndirimi: 14 - 21 Mart (büyük mevsimsel indirim)
- Deste Oluşturma Festivali: 25 Mart - 1 Nisan
- FPS Festivali: 15 - 22 Nisan
- Çiftçilik Festivali: 29 Nisan - 6 Mayıs
- Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali: 13 - 20 Mayıs
- Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali: 27 Mayıs - 3 Haziran
- Next Fest: 10 - 17 Haziran
- Steam Yaz İndirimi: 27 Haziran - 11 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.