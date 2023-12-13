Steam, 2024 için indirim tarihlerini paylaştı: İşte öne çıkan indirimler

Tam Boyutta Gör Valve, Steam 2024 indirimleri ne zaman? sorusuna kısa süre önce cevap verdi. 2024'ün ilk yarısında gerçekleşecek Steam indirimlerinin ve festivallerinin duyurusu paylaşılırken bu dönemlerin tarihleri de oyunseverler ile paylaşıldı. Türk Lirası kullanımını bırakıp dolar kuruna geçen Steam’de indirim dönemleri artık daha büyük öneme sahip.

Steam 2024 indirim tarihleri

Steam indirim tarihleri oyuncular için oldukça önemli zira bu dönemlerde takip edilen oyunlarda önemli indirimler olabiliyor. Bu bağlamda 2024 için ilk Steam indirimleri 8-15 Ocak tarihleri arasında Kapitalizm ve Ekonomi Festivali ile başlayacak. Bununla birlikte Steam Bahar İndirimi, 14 Mart ile 21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu indirim Steam’in 2024’te yapacağı 4 büyük mevsimsel indirimlerin ilki olacak.

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Oyuncular için bir diğer büyük indirim dönemi olan Steam Yaz İndirimi ise 27 Haziran ile 11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Steam, bu tarihler dışında pek çok indirim etkinliği de gerçekleştirecek. Bu arada hemen önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan Steam Kış İndirimi (21 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024) de bulunuyor. “Steam 2024 Kış indirimi ne zaman?” ve “Steam 2024 Cadılar Bayramı indirimi ne zaman?” soruları ise şimdilik cevapsız. 2024’in ilk yarısındaki Steam oyun indirimleri şu tarihlerde ve etkinliklerde gerçekleşecek:

Steam Kış İndirimi : 21 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024

: 21 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 Kapitalizm ve Ekonomi Festivali: 8 - 15 Ocak

Korsanlar vs. Ninjalar Festivali: 22 - 29 Ocak

Next Fest: 5 - 12 Şubat

Remote Play Together: 12 - 19 Şubat

Dinozorlar vs. Robotlar Festivali: 26 Şubat - 4 Mart

Steam İlkbahar İndirimi : 14 - 21 Mart (büyük mevsimsel indirim)

: 14 - 21 Mart (büyük mevsimsel indirim) Deste Oluşturma Festivali: 25 Mart - 1 Nisan

FPS Festivali: 15 - 22 Nisan

Çiftçilik Festivali: 29 Nisan - 6 Mayıs

Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali: 13 - 20 Mayıs

Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali: 27 Mayıs - 3 Haziran

Next Fest: 10 - 17 Haziran

Steam Yaz İndirimi: 27 Haziran - 11 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)

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Steam, 2024 için indirim tarihlerini paylaştı