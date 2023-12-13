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    Steam, 2024 için indirim tarihlerini paylaştı: İşte öne çıkan indirimler

    Valve, önümüzdeki senenin ilk birkaç ayı için planlanan resmî Steam etkinliklerini paylaştı. Böylece Steam’in 2024 indirim tarihleri, indirim dönemleri ve festivalleri belli oldu.
    Steam, 2024 için indirim tarihlerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Valve, Steam 2024 indirimleri ne zaman? sorusuna kısa süre önce cevap verdi. 2024'ün ilk yarısında gerçekleşecek Steam indirimlerinin ve festivallerinin duyurusu paylaşılırken bu dönemlerin tarihleri de oyunseverler ile paylaşıldı. Türk Lirası kullanımını bırakıp dolar kuruna geçen Steam’de indirim dönemleri artık daha büyük öneme sahip.

    Steam 2024 indirim tarihleri

    Steam indirim tarihleri oyuncular için oldukça önemli zira bu dönemlerde takip edilen oyunlarda önemli indirimler olabiliyor. Bu bağlamda 2024 için ilk Steam indirimleri 8-15 Ocak tarihleri arasında Kapitalizm ve Ekonomi Festivali ile başlayacak. Bununla birlikte Steam Bahar İndirimi, 14 Mart ile 21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu indirim Steam’in 2024’te yapacağı 4 büyük mevsimsel indirimlerin ilki olacak.

    Oyuncular için bir diğer büyük indirim dönemi olan Steam Yaz İndirimi ise 27 Haziran ile 11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Steam, bu tarihler dışında pek çok indirim etkinliği de gerçekleştirecek. Bu arada hemen önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan Steam Kış İndirimi (21 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024) de bulunuyor. “Steam 2024 Kış indirimi ne zaman?” ve “Steam 2024 Cadılar Bayramı indirimi ne zaman?” soruları ise şimdilik cevapsız. 2024’in ilk yarısındaki Steam oyun indirimleri şu tarihlerde ve etkinliklerde gerçekleşecek:

    • Steam Kış İndirimi: 21 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024
    • Kapitalizm ve Ekonomi Festivali: 8 - 15 Ocak
    • Korsanlar vs. Ninjalar Festivali: 22 - 29 Ocak
    • Next Fest: 5 - 12 Şubat
    • Remote Play Together: 12 - 19 Şubat
    • Dinozorlar vs. Robotlar Festivali: 26 Şubat - 4 Mart
    • Steam İlkbahar İndirimi: 14 - 21 Mart (büyük mevsimsel indirim)
    • Deste Oluşturma Festivali: 25 Mart - 1 Nisan
    • FPS Festivali: 15 - 22 Nisan
    • Çiftçilik Festivali: 29 Nisan - 6 Mayıs
    • Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali: 13 - 20 Mayıs
    • Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali: 27 Mayıs - 3 Haziran
    • Next Fest: 10 - 17 Haziran
    • Steam Yaz İndirimi: 27 Haziran - 11 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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