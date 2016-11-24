Valve ilk kez düzenlediği "Steam Ödülleri"ni duyurdu

23 Kasım itibariyle Steam’in sonbahar indirimlerini başlatan Valve, bununla birlikte Steam Ödülleri’ni de resmi olarak duyurdu. İlk kez düzenlenecek olmasıyla oyunseverler tarafından hayli merak edilen etkinlikte birbirinden ilginç kategori ve görevler yer alıyor. Kullanıcılar ise yarışmaya aday göstererek ya da belirlenen görevleri tamamlayarak birbirinden özel rozetleri kazanabiliyorlar.

Valve Steam Ödülleri kategorileri şu şekilde:

"Zamanın Eskitemediği" Ödülü

Bu ödül oynadığınızda bugün de hâlâ ilk günkü gibi iyi olan oyun içindir. Yeni oyunlar yayınlanmış olabilir ancak önemli değillerdir… Her zaman için bunu oynamak için geri döneceksinizdir.

"Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı" Ödülü

Oyunlar eğlencelidir fakat bazı oyunlar bundan fazlasıdır ve size beklemediğiniz bir şekilde dokunur. Bu ödül sizi duygusal açından körelten oyunu kutluyor. Ağlamayı beklemiyordunuz. Plan bu değildi. Fakat yine de ağladınız.

"Sadece 5 Dakika Daha" Ödülü

Yarın erken kalkmanız lazım. Biraz uykuya ihtiyacınız var bu yüzden yatağa yatmadan önce bir şeyi daha bitireceksiniz. Sadece tek bir şey daha. Bir tane daha. Kaç olmuş? Saat geçenin iki buçuğu mu? Bu ödül sizi geç saatlere kadar ayakta tutan oyun içindir.

"Vay canınaaaaa, dostum!" Ödülü

Bazı oyunlar vardır ki yüzünüzün şekli değişir. Belki sürpriz sonu nedeniyledir. Belki de sadece yirmilik dişlerinizi çektirmişsinizdir. Her hâlükârda bu oyun aklınızı başınızdan almaktadır.

"Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam" Ödülü

Bazı insanların sadece sarılmaya ihtiyacı var.

"Oyun İçinde Oyun" Ödülü

Kinder Yumurtaları. Fıstık Ezmesi. Jöle Donuts. Tüm harika şeyler diğer harika şeyler ile doldurulmuş.

"Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum" Ödülü

Bu unvanın arkasında büyük bir pazarlama makinesi yoktu ancak buldunuz ve sevdiniz. Sonra arkadaşlarınıza bu konu hakkında bahsettiniz.

"Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı" Ödülü

Hayvanlar harikadırlar ve neredeyse her oyun onları içerdiği için güzeldir. Ancak bu oyun bir çiftlik hayvanını en iyi şekilde kullanan oyun oldu.

"Her Şeyi Düşünemedik" Ödülü

Ödüller için harika fikirler olduğu kadar bir o kadar da oynanacak harika oyunlar var. Bundan dolayı biz de kendi kategori ve adaylarını belirleyecek olan Steam Ödülleri Seçim Komitesi'ne işi bıraktık. Seçim Komitesi'nin kıdemli üyeleri gelen gönderileri inceleyecek ve sağlanmış olan geri bildirimi temel alarak tamamen yeni kategoriler oluşturacak.

http://store.steampowered.com/SteamAwardNominations/