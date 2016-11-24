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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Valve ilk kez düzenlediği "Steam Ödülleri"ni duyurdu

Valve’in ilk kez düzenleyeceği ve bu yüzden nasıl olacağı hayli merak edilen Steam Ödülleri duyuruldu. Etkinlikte "Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı" gibi oldukça ilginç kategoriler yer alıyor.
2 yıl
2,7b
1
10
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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23 Kasım itibariyle Steam’in sonbahar indirimlerini başlatan Valve, bununla birlikte Steam Ödülleri’ni de resmi olarak duyurdu. İlk kez düzenlenecek olmasıyla oyunseverler tarafından hayli merak edilen etkinlikte birbirinden ilginç kategori ve görevler yer alıyor. Kullanıcılar ise yarışmaya aday göstererek ya da belirlenen görevleri tamamlayarak birbirinden özel rozetleri kazanabiliyorlar.

Valve Steam Ödülleri kategorileri şu şekilde:

"Zamanın Eskitemediği" Ödülü
Bu ödül oynadığınızda bugün de hâlâ ilk günkü gibi iyi olan oyun içindir. Yeni oyunlar yayınlanmış olabilir ancak önemli değillerdir… Her zaman için bunu oynamak için geri döneceksinizdir.
"Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı" Ödülü
Oyunlar eğlencelidir fakat bazı oyunlar bundan fazlasıdır ve size beklemediğiniz bir şekilde dokunur. Bu ödül sizi duygusal açından körelten oyunu kutluyor. Ağlamayı beklemiyordunuz. Plan bu değildi. Fakat yine de ağladınız. 
"Sadece 5 Dakika Daha" Ödülü
Yarın erken kalkmanız lazım. Biraz uykuya ihtiyacınız var bu yüzden yatağa yatmadan önce bir şeyi daha bitireceksiniz. Sadece tek bir şey daha. Bir tane daha. Kaç olmuş? Saat geçenin iki buçuğu mu? Bu ödül sizi geç saatlere kadar ayakta tutan oyun içindir. 
"Vay canınaaaaa, dostum!" Ödülü
Bazı oyunlar vardır ki yüzünüzün şekli değişir. Belki sürpriz sonu nedeniyledir. Belki de sadece yirmilik dişlerinizi çektirmişsinizdir. Her hâlükârda bu oyun aklınızı başınızdan almaktadır.
"Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam" Ödülü
Bazı insanların sadece sarılmaya ihtiyacı var. 
"Oyun İçinde Oyun" Ödülü
Kinder Yumurtaları. Fıstık Ezmesi. Jöle Donuts. Tüm harika şeyler diğer harika şeyler ile doldurulmuş. 
"Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum" Ödülü
Bu unvanın arkasında büyük bir pazarlama makinesi yoktu ancak buldunuz ve sevdiniz. Sonra arkadaşlarınıza bu konu hakkında bahsettiniz. 
"Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı" Ödülü
Hayvanlar harikadırlar ve neredeyse her oyun onları içerdiği için güzeldir. Ancak bu oyun bir çiftlik hayvanını en iyi şekilde kullanan oyun oldu. 
"Her Şeyi Düşünemedik" Ödülü
Ödüller için harika fikirler olduğu kadar bir o kadar da oynanacak harika oyunlar var. Bundan dolayı biz de kendi kategori ve adaylarını belirleyecek olan Steam Ödülleri Seçim Komitesi'ne işi bıraktık. Seçim Komitesi'nin kıdemli üyeleri gelen gönderileri inceleyecek ve sağlanmış olan geri bildirimi temel alarak tamamen yeni kategoriler oluşturacak. 

http://store.steampowered.com/SteamAwardNominations/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
neronidas 2 yıl en beğenilen
"Zamanın Eskitemediği" Ödülü
Age Of Empires 2
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-kingrider- 2 yıl
Ne zaman çıkacağı belli olmayan oyun - half life 3 !
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javaprof 2 yıl
beyler herkes mount and blade e yüklensin 1. yapalım.
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Evil Deeds 2 yıl
Zamanın Eskitemediği : Half-Life 2
Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı : Max Payne
Vay canınaaaaa, dostum! : Witcher 3 : Wild Hunt
Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum : Dying Light
Sadece 5 Dakika Daha : GTA V
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Patren 2 yıl
Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum
soma olur
Zamanın Eskitemediği oyun ise half life ile cs olur
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V4LKyR 2 yıl
Oyun İçinde Oyun --- Counter Strike : Global Offensive.
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Nu.D.38 2 yıl
"Sadece 5 Dakika Daha" Ödülü DOTA 2
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akbirkurt 2 yıl
En kötü ödülleri de vermeliler bence.Örneğin optimizasyon özürlü çıkan Batman Arkham Knight için yılın rezaleti ödülü.
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edd121 2 yıl
bilgisayarım kaldırır mı ödülü nerde steam bey
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dgo_cr7 2 yıl
Zamanın Eskitemediği
half life
Sadece 5 Dakika Daha
football manager
Vay canınaaaaa, dostum
Rimworld
Oyun İçinde Oyun
plant vs zombies
Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum
metro 2033
Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı
mount and blade warband
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neronidas 2 yıl en beğenilen
"Zamanın Eskitemediği" Ödülü
Age Of Empires 2
Yanıtla +19
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oyun, steam ve
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