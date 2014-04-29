Stephen Elop : Truva atı değilim





Nokia'nın mobil cihaz bölümünü resmen Microsoft'a satması ile 2011 yılında ikili arasında başlayan ortaklık farklı bir boyuta taşınmıştı. Ortaklığın Stephen Elop'un Nokia'nın başına getirilmesinin sonrasında gerçekleşmesi ve Elop'un eski bir Microsoft yöneticisi olması truva atı nitelendirilmesinin yapılmasına neden olmuştu.





Nokia'nın düşüş döneminde dümene geçen Elop; MeeGo projesinin iptal edilmesi, Symbian yerine Windows Phone platformuna geçilmesi, Asha cihazlarına akıllı telefon benzeri arayüz geliştirilmesi gibi önemli kararlara imza attı. Ancak iPhone ve Galaxy S gibi rakiplerin hızlı yükselişi karşısında kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki payı Microsoft'a satıldığı dönemde yüzde 3.4 oranında kalmıştı.





Artık Microsoft'ta başkan yardımcısı olan Elop, satın almanın resmi olarak tamamlanması sonrasında akılda kalan sorulara cevap verdi. İlk olarak truva atı iddiasına değinen Elop, bu iddiayı kesinlikle reddederken, her zaman Nokia hissedarları adına hareket ettiğini ve kararları verirken yönetim kurulunun onayını mutlaka aldığını ifade etti.





Symbian ve MeeGo ile ilgili olarak ise Elop; Symbian işletim sisteminin rakipleri ile rekabet edebilecek bir seviyeye gelmesinin mümkün olmadığını anladıklarını ve MeeGo'nun da önemli gecikmeler yaşadığını bu yüzden Nokia'nın rekabete tutunması için zor bir karar verdiklerini ve Windows Phone'a geçtiklerini dile getirdi.





Elop'a göre Nokia markası bir süre daha Microsoft'un mobil cihazlarında devam edecek. Ancak uzun vadeli daha farklı bir isimlendirmeye gitmesini bekliyor. Ayrıca Android işletim sistemli Nokia X serisi de, Microsoft'un Android kullanıcılarına nüfuz etmesi açısından geliştirilmeye devam edecek.

http://vr-zone.com/articles/stephen-elop-denies-trojan-horse-defends-killing-symbian-platform-qa-session/76670.html