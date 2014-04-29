Stephen Elop : Truva atı değilim

Haber Editörü
Nokia'nın mobil cihaz bölümünü resmen Microsoft'a satması ile 2011 yılında ikili arasında başlayan ortaklık farklı bir boyuta taşınmıştı. Ortaklığın Stephen Elop'un Nokia'nın başına getirilmesinin sonrasında gerçekleşmesi ve Elop'un eski bir Microsoft yöneticisi olması truva atı nitelendirilmesinin yapılmasına neden olmuştu.
Nokia'nın düşüş döneminde dümene geçen Elop; MeeGo projesinin iptal edilmesi, Symbian yerine Windows Phone platformuna geçilmesi, Asha cihazlarına akıllı telefon benzeri arayüz geliştirilmesi gibi önemli kararlara imza attı. Ancak iPhone ve Galaxy S gibi rakiplerin hızlı yükselişi karşısında kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki payı Microsoft'a satıldığı dönemde yüzde 3.4 oranında kalmıştı.
Artık Microsoft'ta başkan yardımcısı olan Elop, satın almanın resmi olarak tamamlanması sonrasında akılda kalan sorulara cevap verdi. İlk olarak truva atı iddiasına değinen Elop, bu iddiayı kesinlikle reddederken, her zaman Nokia hissedarları adına hareket ettiğini ve kararları verirken yönetim kurulunun onayını mutlaka aldığını ifade etti.
Symbian ve MeeGo ile ilgili olarak ise Elop; Symbian işletim sisteminin rakipleri ile rekabet edebilecek bir seviyeye gelmesinin mümkün olmadığını anladıklarını ve MeeGo'nun da önemli gecikmeler yaşadığını bu yüzden Nokia'nın rekabete tutunması için zor bir karar verdiklerini ve Windows Phone'a geçtiklerini dile getirdi.
Elop'a göre Nokia markası bir süre daha Microsoft'un mobil cihazlarında devam edecek. Ancak uzun vadeli daha farklı bir isimlendirmeye gitmesini bekliyor. Ayrıca Android işletim sistemli Nokia X serisi de, Microsoft'un Android kullanıcılarına nüfuz etmesi açısından geliştirilmeye devam edecek.
http://vr-zone.com/articles/stephen-elop-denies-trojan-horse-defends-killing-symbian-platform-qa-session/76670.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
MeeGo ne gecikmesi yaşamış? MeeGo şuan popüler olan işletim sistemlerini havada karada alacak kapasiteye sahipti.
Daha ne gecikmesinden bahsediyor bu adam?
Keşke biraz daha soru yanıtlasaymış, mesela N9'un satış rakamları neden açıklanmadı?
Acilen bir yere tutunması gereken Nokia, neden Android gibi sağlam bir platform dururken Windows Phone gibi geleceği belirsiz bir işletim sistemine demir attı?
Rakip platform oluşturmak istiyorsa MeeGo ve Symbian ne güne duruyordu?
Ayrıca Nokia gibi batmak üzere olan bir firma neden rakip platform oluşturmak gibi bir fanteziye gidiyor?
Symbian ve MeeGo gibi iki işletim sistemini bir anda silip atacak kadar acil bir durumda olan bir firma, neden rakip platform oluşturmak ister?
Yemezler. Symbian ve MeeGo WP'dan daha üstün sistemlerdi kim ne derse desin. Bugün o sistemlerde olan basit işlevlerin bile hala WP'da olmadığını görüyoruz. 620 kullanırken o kadar canımı sıkardı ki bazı şeylerin olmaması resmen bezdirirdi beni. Sen bi şekilde o şirketin başına geçtin ve güzelim bi tarihin içine ettin. Bence Nokia markasını kullanmasınlar cihazlarında biran önce, yeterince içine ettiniz zaten.
Arkadaş MeeGo nun çıktığı zamanki hali şuan ki Windows Phone dan daha öndeydi bu neyin gecikmesinden bahsediyor.