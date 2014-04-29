Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Stephen Elop : Truva atı değilim

5 yıl
576
1
88
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Stephen Elop : Truva atı değilim

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü resmen Microsoft'a satması ile 2011 yılında ikili arasında başlayan ortaklık farklı bir boyuta taşınmıştı. Ortaklığın Stephen Elop'un Nokia'nın başına getirilmesinin sonrasında gerçekleşmesi ve Elop'un eski bir Microsoft yöneticisi olması truva atı nitelendirilmesinin yapılmasına neden olmuştu. 

Nokia'nın düşüş döneminde dümene geçen Elop; MeeGo projesinin iptal edilmesi, Symbian yerine Windows Phone platformuna geçilmesi, Asha cihazlarına akıllı telefon benzeri arayüz geliştirilmesi gibi önemli kararlara imza attı. Ancak iPhone ve Galaxy S gibi rakiplerin hızlı yükselişi karşısında kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki payı Microsoft'a satıldığı dönemde yüzde 3.4 oranında kalmıştı.

Artık Microsoft'ta başkan yardımcısı olan Elop, satın almanın resmi olarak tamamlanması sonrasında akılda kalan sorulara cevap verdi. İlk olarak truva atı iddiasına değinen Elop, bu iddiayı kesinlikle reddederken, her zaman Nokia hissedarları adına hareket ettiğini ve kararları verirken yönetim kurulunun onayını mutlaka aldığını ifade etti. 

Symbian ve MeeGo ile ilgili olarak ise Elop; Symbian işletim sisteminin rakipleri ile rekabet edebilecek bir seviyeye gelmesinin mümkün olmadığını anladıklarını ve MeeGo'nun da önemli gecikmeler yaşadığını bu yüzden Nokia'nın rekabete tutunması için zor bir karar verdiklerini ve Windows Phone'a geçtiklerini dile getirdi. 

Elop'a göre Nokia markası bir süre daha Microsoft'un mobil cihazlarında devam edecek. Ancak uzun vadeli daha farklı bir isimlendirmeye gitmesini bekliyor. Ayrıca Android işletim sistemli Nokia X serisi de, Microsoft'un Android kullanıcılarına nüfuz etmesi açısından geliştirilmeye devam edecek.  

http://vr-zone.com/articles/stephen-elop-denies-trojan-horse-defends-killing-symbian-platform-qa-session/76670.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Blood Money 5 yıl en beğenilen
Elop'u hepimiz biliyoruz, kıvırmasın.

MeeGo ne gecikmesi yaşamış? MeeGo şuan popüler olan işletim sistemlerini havada karada alacak kapasiteye sahipti.
Daha ne gecikmesinden bahsediyor bu adam?

Keşke biraz daha soru yanıtlasaymış, mesela N9'un satış rakamları neden açıklanmadı?

Acilen bir yere tutunması gereken Nokia, neden Android gibi sağlam bir platform dururken Windows Phone gibi geleceği belirsiz bir işletim sistemine demir attı?


Rakip platform oluşturmak istiyorsa MeeGo ve Symbian ne güne duruyordu?

Ayrıca Nokia gibi batmak üzere olan bir firma neden rakip platform oluşturmak gibi bir fanteziye gidiyor?

Symbian ve MeeGo gibi iki işletim sistemini bir anda silip atacak kadar acil bir durumda olan bir firma, neden rakip platform oluşturmak ister?
Elop'u hepimiz biliyoruz, kıvırmasın.MeeGo ne gecikmesi yaşamış? MeeGo şuan popüler olan işletim sistemlerini havada karada alacak kapasiteye sa...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 5 yıl
"Symbian ve MeeGo ile ilgili olarak ise Elop; Symbian işletim sisteminin rakipleri ile rekabet edebilecek bir seviyeye gelmesinin mümkün olmadığını anladıklarını ve MeeGo'nun da önemli gecikmeler yaşadığını bu yüzden Nokia'nın rekabete tutunması için zor bir karar verdiklerini ve Windows Phone'a geçtiklerini dile getirdi. "
Yemezler. Symbian ve MeeGo WP'dan daha üstün sistemlerdi kim ne derse desin. Bugün o sistemlerde olan basit işlevlerin bile hala WP'da olmadığını görüyoruz. 620 kullanırken o kadar canımı sıkardı ki bazı şeylerin olmaması resmen bezdirirdi beni. Sen bi şekilde o şirketin başına geçtin ve güzelim bi tarihin içine ettin. Bence Nokia markasını kullanmasınlar cihazlarında biran önce, yeterince içine ettiniz zaten.
"Symbian ve MeeGo ile ilgili olarak ise Elop; Symbian işletim sisteminin rakipleri ile rekabet edebilecek bir seviyeye gelmesinin mümkün olmadığını anladıkların...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay H 5 yıl
MeeGo'nun da önemli gecikmeler yaşadığını bu yüzden Nokia'nın rekabete tutunması için zor bir karar verdiklerini ve Windows Phone'a geçtiklerini dile getirdi.


Arkadaş MeeGo nun çıktığı zamanki hali şuan ki Windows Phone dan daha öndeydi bu neyin gecikmesinden bahsediyor.
MeeGo'nun da önemli gecikmeler yaşadığını bu yüzden Nokia'nın rekabete tutunması için zor bir karar verdiklerini ve Windows Phone'a geçtiklerini dile getird...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tutuaksoy 5 yıl
2008 yılında çıkan kullandığım nokia e71 wifi olmasına rağmen kendi browseri google'a giremiyordu, operada takılıp tel kilitleniodu.Aynı yılda çıkan iphone 3g ile kıyaslanmaya gerek yok heralde sonra biz niye böyle olduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hank Rearden 5 yıl
Su forumda yazanlarin biri de meegoo symbian wp kullandimi acaba. Meegoo iyi idide iphone neden patladi. Iphone 5 inch telefonla geliyor. Degil meego android bile bir hictir ios yaninda.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
winamp2 5 yıl
windows phone kullanmayanlar rica ediyorum wp hakkında yorum yapmasın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paul Klee 5 yıl
Beyler meego falan diyorsunuz da çok hantal bi işletim sistemiydi. Iphone zaten piyasayı darmadağın etti Nokia'nın çöküşünün bunla alakası var. Tabi Microsoft firmayı satın almak için dolaplar çevirmiştir bundan şüphem yok. Microsoft olmasaydı da Nokia durumunu ne kadar toparlayacaktı meego ile? Android'e geçseydi belki bi nebze tabi orasını bilemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nepasvior 5 yıl
nokia ne zaman microsoftla iş birliği yaptı, kendi sonunu hazırladı, etrafımda symbian kullanan herkes symbianı bıraktı android aldı, windows phone dansa sybmian çok daha güzeldi, ve daha iyi satıyordu, 400 TLye mis gibi symbianlar peynir ekmek gibi satılıtken şimdi lumialar nal topluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frapsxx 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl
Telefona birkaç tane MeeGo SS'i indirdim ve hiç hoşuma gitmedi arayuzu. Metro arayuzu daha hoş

920, N9'un Windows Phone devam modeli zaten ve ilk Windows Phone 8.0 taşıyan cihaz

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hank Rearden 5 yıl
Ikiside bes para etmezdi. Windows ile akilli bir is yaptilar. Ki bana gore androidinde gelwcwgi yok. Dort inch ekranlarda yasar gider android.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 5 yıl Hank Rearden
Beş para etmeyen bir sistem varsa o da WP'dur. Symbian'ın tırnağı olamaz bu kullanım şekliyle. Hele hele MeeGo'nun yanına dahi yaklaşamaz. MeeGo kadar gelişmiş altyapıya sahip bir mobil işletim sistemi hâlâ yok.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frapsxx 5 yıl
symbiana üzülmem ama meegoya çok üzülüyorum. Keşke şu işletim sistemini nokia açık kaynak kodlu olarak dağıtsada başka cihazlara port edebilseydik.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven_7343 5 yıl
Lan resminin olduğu klasörü tarayan antivürüsler bile uyarı verir çakal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erco35coast 5 yıl
O zaman çöpün önde gideni bir yöneticisin. Nokia X ile tükürdüğünü yaladın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
576 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia microsoft ve
2 etiket daha nokia microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Acer Aspire Switch 10: 2'si 1 arada tabletlere yeni soluk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim