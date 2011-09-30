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"Steve Jobs, davalardan önce Samsung ile görüşerek sorunları çözmeye çalıştı."

7 yıl
25b
1
77
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın kurucusu ve Ağustos ayı içerisinde icra kurulu başkanlığı görevini Tim Cook'a devreden Steve Jobs'un son yıllara damgasını vuran Apple ve Samsung arasındaki patent davaları 4 kıtada başlamadan önce Samsung ile sorunların çözümü için görüşmeler başlattığı ortaya çıktı.

Dünyanın önde gelen yayın organlarından Bloomberg'in haberine göre, iki firma arasında Avustralya'da sürmekte olan davada söz alan Apple'ın kıdemli yöneticisi ve firmanın fikri haklardan sorumlu baş avukatı Richard Lutton, Steve Jobs'un Haziran 2010'da aralarındaki patent sorunlarının çözümü için görüşmeler başlattığını ancak Jobs'un görüşmelerden yeterince başarılı sonuç alamadığını belirterken; yapılan bu girişimi "Samsung, derin ilişkilerimiz bulunan önemli bir tedarikçimiz. Onlara doğruyu yapmaları için bir şans vermek istemiştik." diyerek açıkladı. Samsung cephesinden basın sözcüsü James Chung ise Lutton'un mahkemede dile getirdiği bu sözlerle ilgili yorum yapmayı ise reddetti.

Apple ile Samsung'un 4 kıtaya yayılan patent davalarının Avustralya'daki ayağında, Apple patent sorunlarının giderilmesine kadar ilgili ülkede Galaxy 10.1'in satışının yasaklanmasını talep etmiş; Samsung ise bu kararı verecek olan mahkeme heyetinin kararına kadar Galaxy Tab 10.1'in bu ülkede satışına başlamamayı kabul etmişti. Mahkeme başkanı Annabelle Bennett'in ifadesine göre, Apple'ın talebinin gelecek hafta içerisinde karara bağlanması olası görünüyor.


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eulogy 7 yıl en beğenilen
'onlara doğruyu yapmaları için bir şans vermek istemiştik'

ifan ukalalığında bir söz öbeği...

Ha birde steve "hayatımı yazsam roman olur" demiş, onu haber yapmamışsınız, çok üzüldüm.


Edit : Gözden kaçırmışım.

"Sorunları çözmeye çalıştı" ne kadar iyimser, hümanist ve güzel bir tabir... Oysa ben içimdeki büyük art niyetle Steve Samsung'u "tehdit etti" sanmıştım.



'onlara doğruyu yapmaları için bir şans vermek istemiştik'ifan ukalalığında bir söz öbeği...Ha birde steve "hayatımı yazsam roman olur...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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invade 7 yıl
TuffkiLLe

bu samsungçulara laf yetişmez abi
kendi forumlarında bi numara yok paso bizim forumda takılıyorlar
şimdi biri çıkar " ana sayfa haberi abi " der, ana sayfa haberi olmayan konuları da görüyoruz derim bende


Biraz daha düşünerek şu at gözlüklerini çıkararak bakın etrafa. Samsungçu dediğin adam androidli üst düzey telefonun iphone dan daha iyi olduğunu savunur. Bunun 100den fazla nedeni vardır.senin bi bilgin yok çünkü ne bir galaxy s2 kullandın nede girip forumlara portallara neler yapılabildiğini gördün.
O okuma konusuna gelince; Normal. NEDEN ?

ÇÜNKÜ android kullanan bir adam iosu da symbianıda winmobile ıda okur araştırır. Android kullannanların %90 ı teknoloji konusunda bilinçli insanlardır.

ama bir iphonecu adam mesela android ice cream çıkacakmış aman o neymiş neyi varmış demez.Bak gidipde iOSçu demiyorum çünkü iphone kullanıcılarının %90 ı elma amblemi için alıyor. sırf elması görünsün diye telefonu masanın üstüne ters koyan tipler tanıyorum.

Iphone kötü bir telefon değil hatta çok iyi bence yalnız bu şekilde triplere girmeyin. GALAXY S2 varken 4 ekime kadar susmayı bilin.



not: iphone ,4 ipad 1 ,waves8500 ,galaxy s 'e sahibim. saygılar.
TuffkiLLebu samsungçulara laf yetişmez abikendi forumlarında bi numara yok paso bizim forumda takılıyorlarşim...
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danGerfuLL 7 yıl Shady
"Samsung, derin ilişkilerimiz bulunan önemli bir tedarikçimiz. Onlara doğruyu yapmaları için bir şans vermek istemiştik."


Şu söz yeterince açıklıyor olayın boyutlarını.


1. cümle ile donanım sizde 2. cümle para bizde.
"Samsung, derin ilişkilerimiz bulunan önemli bir tedarikçimiz. Onlara doğruyu yapmaları için bir şans vermek istemiştik."Şu söz yete...
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Seckin_08 7 yıl
her kullanıcı isletim sisteminden memnunsa bu caba neden ? Diyeceksen ki memnuniyetimi baskalarıyla paylasarak onlarıda dogru yola cekmek istiyorum; bunun yolu sacmasapan yazısmalar yapmak degil. Adam apple ı kullanıyosa sebebinden sanane parasını sen mi veriyosun belki egolarını bu tatmin ediyodur canınız sıkılıyo birbirinizi mi taslıyosunuz bilader yaa yeter :D:D
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prodamas 7 yıl Seckin_08
Seckin_08

her kullanıcı isletim sisteminden memnunsa bu caba neden ? Diyeceksen ki memnuniyetimi baskalarıyla paylasarak onlarıda dogru yola cekmek istiyorum; bunun yolu sacmasapan yazısmalar yapmak degil. Adam apple ı kullanıyosa sebebinden sanane parasını sen mi veriyosun belki egolarını bu tatmin ediyodur canınız sıkılıyo birbirinizi mi taslıyosunuz bilader yaa yeter :D:D

Memnun Ama 3GS gibi bir telefonda İosun kasma yapdığını gormedim 2G,3G içinde geçerliAnroid berbat demiyorum zaten iOS oyun desteği filan Androidn onunde Samsung,LG,HTC gibi markalar İse Donanım kulanmada apple ın ustunde iOS un stabiletisini +Flashı+Samsung Lg HTCGibi firmaların Donanımı birleştirsek cihaz uçar diyoruz
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DSGNRY 7 yıl
en iyisi samsung ile apple ortak olsun birinde yazılım var birinde donanım

apple galaxy slx ie 1.6ghz
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prodamas 7 yıl DSGNRY
DSGNRY

en iyisi samsung ile apple ortak olsun birinde yazılım var birinde donanım

apple galaxy slx ie 1.6ghz


EUffdusunsene SGS2 ye iOS Uçar
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DH Misafiri 7 yıl
Bir Apple ürünlerini satın almak için 3-4 gün geceleyen fanatiklere birde buradaki yazışanlara acıyorum
elelemin 2 kuruluşu için millet birbirine girmiş
iş artık iş zenginin malı züğürdün çenesini yormasına dönmüş
Samsung milyarlarca dolar para kazanıyor, Apple milyarlarca dolar para kazanıyor
sizler kendinizi burada paralıyorsunuz!
Tamam anlıyorum Apple davasında sonuna kadar haksız ama merak etmeyin; Samsung yine bir yolunu bulur, kendinizi yormanıza değmez!
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prodamas 7 yıl
Steve bak Utanmadan gidiyor
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XIII 7 yıl
Samsung anlaşma teklif etmiş
Wall Street Journal'ın aktardığı habere göre, Samsung'un Apple'a uzattığı barış çubuğu teklifinin sebebi, Galaxy Tab'in Avustralya satışının serbest bırakılması. Bildiğimiz gibi Apple geçtiğimiz haftalarda tasarım benzerliği (biz benzerlik demekle yetiniyoruz gerçi, Apple'ın iddiası doğrudan çalıntı!) ve kendisine ait 3 farklı patentin ihlali sebebiyle Avustralya mahkemesine tabletin satışının yasaklanması için başvuruda bulunmuş ve mahkeme de Apple'ın isteğini yerinde bularak Galaxy Tab Avustralya satışlarına yasak getirmişti. Gerçi bu yasağın ön yasaklama olduğunu da not olarak düşelim. Ne de olsa model henüz ülke genelinde çıkışını gerçekleştirmiş değil zaten.
İşte Samsung'un Apple'a teklifi, ikili arasındaki patent sorununu gidermeye yönelik bir içeriğe sahip. Henüz detaylar belli değil ancak eğer Apple da sıcak bakarsa, Galaxy Tab Avustralya'da öngörülen takvime uygun biçimde -ki bu da önümüzdeki haftaya tekabül ediyor- satışa sunulabilecek.
Evet; gerçekten de son derece kritik bir dönemeç. Samsung elini uzattı Apple'a, bakalım Apple el sıkışacak mı…
pclabs.com.tr/...
Bu kadar tartışma boşamı oldu şimdik :)
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Stanislas Xavier 7 yıl
barbelo
Samsung apple ı taklit ediyo :)

+24
boşverin hocam bunu bilenler yeter inkar edenler kendilerini ve inkar ettiklerini biliyorlar onlar kendi içlerinde çelişip dursun samsung gibi olmuşlar yaparım ama inkar ederim mantığı
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MilanRapajic 7 yıl
Apple kullanıcıları ağzını açmadan Samsung kullananlar bin tane laf sayıyor. Kardeşim kimse kimseye hiçbir cihazı zorla kullandırmıyor. Android, Samsung vs. kötü diyen de olmadı ama biz bu telefonu seviyoruz, neden vazgeçirmek için kendinizi bu kadar heba ediyorsunuz ? Çok takip etmem ama arada giripte yeni gelişmeler ne diye baktığımda yanlışlıkla SAMSUNG bölümüne tıkladığımı düşünüyorum bir an için. Vay arkadaş ne Android miş, ne Samsung muş.

Ben buralara çok takılan ya da illa ki apple olsun çamurdan olsun diyen bir adam değilim ama her Apple konusuna bir sürü adamın girip, "Samsung daha iyi" kisvesi altında tonla nefes tüketmesi, kusura bakmayın ama eziklikten öte birşey değil, dışardan bakan birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu arkadaşların gocunduğu birşeyler var.
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dodo61 7 yıl
Satıs rakamlarına bakmanız cok sacma. Suan apple da kullanıorum samsung da gel gorki samsung gercekten daha iyi . aradıgınız ozelliklerede baglı tabi bu ben flash olmamasından cok yakınıyordum apple da ve apple cidden tekel sistemle calısan bir firma.Androidde istediginiz siteden herseyi indirebilirken apple da sadece itunes.Tasarım konusuna gelince telefonda apple cok daha iyi ama tablette aynı seyleri soyliyemiyecegim ... Ne aradıgınıza baglı tasarım ise apple PDA ise android
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cupi 7 yıl
iphone teknoloji hastası kişilerin ilk tercihi olacak bi telefon değil ki htc varken. eğer havam olsun statüm üst seviyelerde gözüksün!! diyorsan ilk önce iphone almak istersin. ben şahsen ip3 ve 4 kullandım tip süper kamera süper özellikler süper ama telefon kullanımı hiç hoşuma gitmedi istediğim her şeyi yapamıyorum çok basit bi ödemeli arama yapmak için numarayı ekrana kopyalayamamak beni çıldırtmaya yetti. bi htc gibi bi blackberry gibi değil. eğer popülerliği aradan çıkararak kendi ihtiyacına göre bi telefon almayı düşünürse kişi olayı kökünden çözecektir kanaatindeyim ama burası türkiye aga hava atmadan statüyü tavan yaptırmadan yaşayamazlar :)
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alpa07 7 yıl
Bu adam ölmedimi
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TikaMasala 7 yıl
ÇÜNKÜ android kullanan bir adam iosu da symbianıda winmobile ıda okur araştırır. Android kullannanların %90 ı teknoloji konusunda bilinçli insanlardır.

Vay be. Aramızda ne linuxcüler varmışta haberimiz yokmuş! Android kullanan yada kullanmadan önce araştıran insan Androidin ne ram canavarı, ne cpu canavarı olduğunuda bilmeli bence. iOS a bak, obj-c ile yazılmış tam performans verebilen uygulamalara sahip. Keza meego öyle, winmo 7 öyle. Androide bak? Dalvik ile sanal makina içinde çalışan Java byte-code'u! Gülerler adama! Sonrada neden flash Blackberry playbook da tam performans çalışırken daha güçlü donanıma sahip Androidlerde rezalet diye düşünür durursunuz.
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nibbleArt 7 yıl
ben htc kullanıyorum ama bence bu forumda hem apple cıların samsung bölümüne girmeleri hemde samsungcuların apple bölümüne girmeleri yasaklanmalı :)))
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tibitermo 7 yıl
muratremix

ÇÜNKÜ android kullanan bir adam iosu da symbianıda winmobile ıda okur araştırır. Android kullannanların %90 ı teknoloji konusunda bilinçli insanlardır.


Vay be. Aramızda ne linuxcüler varmışta haberimiz yokmuş! Android kullanan yada kullanmadan önce araştıran insan Androidin ne ram canavarı, ne cpu canavarı olduğunuda bilmeli bence. iOS a bak, obj-c ile yazılmış tam performans verebilen uygulamalara sahip. Keza meego öyle, winmo 7 öyle. Androide bak? Dalvik ile sanal makina içinde çalışan Java byte-code'u! Gülerler adama! Sonrada neden flash Blackberry playbook da tam performans çalışırken daha güçlü donanıma sahip Androidlerde rezalet diye düşünür durursunuz.

hangi android tablette flash kötü ? ( ha kötü olan varmı bilemicem nedense hep iyilerine denk geldim ama en azından flash var. bu da bişey değilmi? ;)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
muratremix

ÇÜNKÜ android kullanan bir adam iosu da symbianıda winmobile ıda okur araştırır. Android kullannanların %90 ı teknoloji konusunda bilinçli insanlardır.


Vay be. Aramızda ne linuxcüler varmışta haberimiz yokmuş! Android kullanan yada kullanmadan önce araştıran insan Androidin ne ram canavarı, ne cpu canavarı olduğunuda bilmeli bence. iOS a bak, obj-c ile yazılmış tam performans verebilen uygulamalara sahip. Keza meego öyle, winmo 7 öyle. Androide bak? Dalvik ile sanal makina içinde çalışan Java byte-code'u! Gülerler adama! Sonrada neden flash Blackberry playbook da tam performans çalışırken daha güçlü donanıma sahip Androidlerde rezalet diye düşünür durursunuz.

500 Tl lik telefonla iphone yimi kıyaslıyosun sen .Bana bi tane telefon ismi söyle iphone 4 değerinde ve flası ağır çalışan ? Sonucta sana 1.2 çift çekirdek işlemci ve gpusu yüksek cihazı iphone 4 den ucuz Satıyorsa Olay Bitmiştir. bunun tartışması bile olamaz
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hakanr 7 yıl
kmlknsr
ya arkadaş android kullananlar %90 teknoloji bilinçlidir falan ... :D:D:Devet evet doğru .. herkez hatırlar lisede uni de inek diye tabir ettiğimiz öğrenciler vardı .. bilinç super yane cidden fizikten 5 alır ama hayatında sosyal anlamda bi fizikle alakası yoktur :D .. androidler vardı eskiden amerikan filmlerinde .. robot güclü falan ama embesil gibi yavas hareket ediyolardı :D öyle bişeyler işte ... yorumlarınız bunu gösteriyor :D:D

Bu yorumunda hani zeka kategorileri vardırya, sen bilmezsin bunu. Çünkü lisede biz ders çalıştığımız için, sen haylazlık, serserilik yaparken konuyu kaçırmışsındır, anlatayım dedim. İdiyot diyeceğim ama allahtan yazabiliyorsun o yüzdern moronlukta karar kıldım. Android kullanıyorum ve çoğumuz kullanıyor yaptığın yoruma dikkat et koçum!!!!
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tunlab 7 yıl
turkiyedeki butun android kullanicilari burda, haaa sadce sözde bilincli olanlari bunlar, bir tanidigim gecen htc almis androidli adam mesaj yazamiyo telefonda karma karisik bisey ama almis ismi hosuna gimis herhalde ''android'' bugun yarin buyuk zarar ederek elinden cikaracak, ama burda halen ya şu söyle bu boyle konusanlar var haftaya sali eminim sizde izleyeceksiniz apple'in etkinligini haa izlemezsenizde gorun bakalim ne kadar stream edildigini dunyanin izledigini goreceksiniz hemde gecen yillara nazaran 2 ye katlayacakdir, apple artik ne siz ne samsung nede droidlerin ugrasabilecegi bisey degil, bunu anlayipda kabullenememek belkide en zor olani:)
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