"Steve Jobs, davalardan önce Samsung ile görüşerek sorunları çözmeye çalıştı."

Apple'ın kurucusu ve Ağustos ayı içerisinde icra kurulu başkanlığı görevini Tim Cook'a devreden Steve Jobs'un son yıllara damgasını vuran Apple ve Samsung arasındaki patent davaları 4 kıtada başlamadan önce Samsung ile sorunların çözümü için görüşmeler başlattığı ortaya çıktı.

Dünyanın önde gelen yayın organlarından Bloomberg'in haberine göre, iki firma arasında Avustralya'da sürmekte olan davada söz alan Apple'ın kıdemli yöneticisi ve firmanın fikri haklardan sorumlu baş avukatı Richard Lutton, Steve Jobs'un Haziran 2010'da aralarındaki patent sorunlarının çözümü için görüşmeler başlattığını ancak Jobs'un görüşmelerden yeterince başarılı sonuç alamadığını belirterken; yapılan bu girişimi "Samsung, derin ilişkilerimiz bulunan önemli bir tedarikçimiz. Onlara doğruyu yapmaları için bir şans vermek istemiştik." diyerek açıkladı. Samsung cephesinden basın sözcüsü James Chung ise Lutton'un mahkemede dile getirdiği bu sözlerle ilgili yorum yapmayı ise reddetti.

Apple ile Samsung'un 4 kıtaya yayılan patent davalarının Avustralya'daki ayağında, Apple patent sorunlarının giderilmesine kadar ilgili ülkede Galaxy 10.1'in satışının yasaklanmasını talep etmiş; Samsung ise bu kararı verecek olan mahkeme heyetinin kararına kadar Galaxy Tab 10.1'in bu ülkede satışına başlamamayı kabul etmişti. Mahkeme başkanı Annabelle Bennett'in ifadesine göre, Apple'ın talebinin gelecek hafta içerisinde karara bağlanması olası görünüyor.