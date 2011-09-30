"Steve Jobs, davalardan önce Samsung ile görüşerek sorunları çözmeye çalıştı."

Apple'ın kurucusu ve Ağustos ayı içerisinde icra kurulu başkanlığı görevini Tim Cook'a devreden Steve Jobs'un son yıllara damgasını vuran Apple ve Samsung arasındaki patent davaları 4 kıtada başlamadan önce Samsung ile sorunların çözümü için görüşmeler başlattığı ortaya çıktı.
Dünyanın önde gelen yayın organlarından Bloomberg'in haberine göre, iki firma arasında Avustralya'da sürmekte olan davada söz alan Apple'ın kıdemli yöneticisi ve firmanın fikri haklardan sorumlu baş avukatı Richard Lutton, Steve Jobs'un Haziran 2010'da aralarındaki patent sorunlarının çözümü için görüşmeler başlattığını ancak Jobs'un görüşmelerden yeterince başarılı sonuç alamadığını belirterken; yapılan bu girişimi "Samsung, derin ilişkilerimiz bulunan önemli bir tedarikçimiz. Onlara doğruyu yapmaları için bir şans vermek istemiştik." diyerek açıkladı. Samsung cephesinden basın sözcüsü James Chung ise Lutton'un mahkemede dile getirdiği bu sözlerle ilgili yorum yapmayı ise reddetti.
Apple ile Samsung'un 4 kıtaya yayılan patent davalarının Avustralya'daki ayağında, Apple patent sorunlarının giderilmesine kadar ilgili ülkede Galaxy 10.1'in satışının yasaklanmasını talep etmiş; Samsung ise bu kararı verecek olan mahkeme heyetinin kararına kadar Galaxy Tab 10.1'in bu ülkede satışına başlamamayı kabul etmişti. Mahkeme başkanı Annabelle Bennett'in ifadesine göre, Apple'ın talebinin gelecek hafta içerisinde karara bağlanması olası görünüyor.
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ifan ukalalığında bir söz öbeği...
Ha birde steve "hayatımı yazsam roman olur" demiş, onu haber yapmamışsınız, çok üzüldüm.
Edit : Gözden kaçırmışım.
"Sorunları çözmeye çalıştı" ne kadar iyimser, hümanist ve güzel bir tabir... Oysa ben içimdeki büyük art niyetle Steve Samsung'u "tehdit etti" sanmıştım.
Biraz daha düşünerek şu at gözlüklerini çıkararak bakın etrafa. Samsungçu dediğin adam androidli üst düzey telefonun iphone dan daha iyi olduğunu savunur. Bunun 100den fazla nedeni vardır.senin bi bilgin yok çünkü ne bir galaxy s2 kullandın nede girip forumlara portallara neler yapılabildiğini gördün.
O okuma konusuna gelince; Normal. NEDEN ?
ÇÜNKÜ android kullanan bir adam iosu da symbianıda winmobile ıda okur araştırır. Android kullannanların %90 ı teknoloji konusunda bilinçli insanlardır.
ama bir iphonecu adam mesela android ice cream çıkacakmış aman o neymiş neyi varmış demez.Bak gidipde iOSçu demiyorum çünkü iphone kullanıcılarının %90 ı elma amblemi için alıyor. sırf elması görünsün diye telefonu masanın üstüne ters koyan tipler tanıyorum.
Iphone kötü bir telefon değil hatta çok iyi bence yalnız bu şekilde triplere girmeyin. GALAXY S2 varken 4 ekime kadar susmayı bilin.
not: iphone ,4 ipad 1 ,waves8500 ,galaxy s 'e sahibim. saygılar.
Şu söz yeterince açıklıyor olayın boyutlarını.
1. cümle ile donanım sizde 2. cümle para bizde.