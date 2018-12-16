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Steve Jobs'ın kartviziti açık artırmada 6.259 dolara satıldı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'tan hatıra kalan bir kartvizit açık artırmaya çıkarıldı. Apple'ın rengarenk gökkuşağı logosunun kullanıldığı dönemden kalma kartvizit 6.259 dolara alıcı buldu.
5 ay
8,8b
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iPhone
Onur Seven
Haber Editörü
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Ünlü isimlerden hatıra kalan eşyalar genellikle yüksek meblağlara satılır. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir açık artırma bunu bir kez daha kanıtladı. Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın kartviziti tam 6.259 dolar karşılığında alıcı buldu.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh kapasiteli pille gelebilir"
Kartvizitin 500 dolar civarında bir para getireceği tahmin ediliyordu ancak çok daha yüksek bir fiyata satıldı. Söz konusu kartvizitin bayağı eski olduğunu belirtmek gerek. Zira Apple'ın rengarenk gökkuşağı logosunun kullanıldığı dönemden kaldığını görüyoruz.

Macworld dergisi de yüksek fiyata satılmıştı

Açık artırmada satılan ilk Steve Jobs hatırası bu kartvizit değil. Daha önce kapağında Jobs'un yer aldığı, Macworld dergisinin Şubat 1984 tarihli kopyası da tam 50.000 dolar karşılığında satılmıştı.
Steve Jobs tarafından 2006 yılında Apple'ın New York'taki Fifth Avenue mağazasının açılışında imzalanan derginin yaklaşık 10.000 dolara satılacağı düşünülüyordu. Ancak üzerine Jobs'ın el yazısı ile ""to Matt, steven jobs" yazdığı dergi beş kat fazla fiyata alıcı bulmayı başardı.

https://www.macrumors.com/2018/12/14/steve-jobs-business-card-sells-for-6200/ Yorum Yaz
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nightdrive 5 ay en beğenilen Whippoorwill
neden minnettar olmalıyız? farklı olarak ne kattı dünyaya yada sektöre?
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Whippoorwill 5 ay
Şimdi gelir Jobs ve Apple'a sırf düşmanlık yapmak için yorum yapanlar. Apple bir yana da şu Jobs'a minnettar olmalıyız.
3 Yanıt Yanıtla +14
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fthkn 5 ay Whippoorwill
Niye? Ne Yaptı? Yer çekimi ile kuantumu mu birleştirdi? O yapmasaydı bunu birileri illa ki yapacaktı. Jobs iyi bir yöneticiydi ama Einstein gibi yeni bir din icat etmedi. Minnettar olacaksan Einstein'a ol. Yeni bir çağı o başlattı fizikte. Jobs ise gereken parçaları toparladı ve iyi yöneterek Apple'ı yeniden doğurdu. Bu kurumsal bir başarıdır bir icat yeni bir yol yaratmak değildir. Jobs'un bütün hayatını okudum. Genel anlamıyla tarihte görülmüş en girişimci ve cesur adamlardan biriydi. Bu bir kariyer başarısıydı bir insanlık başarısı değildi. Fanboyluğu bırakın. Apple'ı din Jobs'u da peygamber yaptınız.
Niye? Ne Yaptı? Yer çekimi ile kuantumu mu birleştirdi? O yapmasaydı bunu birileri illa ki yapacaktı. Jobs iyi bir yöneticiydi ama Einstein gibi yeni bir din ic...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 2 ay
dokunmatik ekran , taşınabilir bilgisayar ,mp3,touch pad,ilk kişisel bilgisayarlardan biri,akıllı telefon,ilk tablet daha sayalım mı?
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DH Misafiri 2 ay
ama ilk o akıl etti bakarsan çoğu tüketici elektroniğinin atası apple
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DH Misafiri 5 ay
Çok boş gördüm seni izle
youtube.com/...
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Physicist_Emre 5 ay
Ölmüş gitmiş adama atıp tutanlar ilk iPhone’un tanıtımını izlesin youtube dan. İnovasyonun direkt olarak günlük hayattaki karşılığıdır.
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Azkin 5 ay
Steve jobs olmasa bilgisayar kullanımı daha geç yaygınlaşırdı. Burda atıp tutanlara bakmayın.
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TheMarjinaLs 5 ay
Bir Müteahhit , Galerici , Kuyumcu , Avukat , Doktor veya Pilot vb. bir mesleğim olsaydı kesinlikle alırdım.
Insanoğlu Dünya'ya bir kere geliyor. Kendisinden sonraki nesillere ev , araba , para bırakmak yerine manevi olarak özel şeyler bırakmalıdır diye düşünüyorum.
Bu tür şeylerin eşi ve benzerinin olmayışı , onu değerli kılan şeylerdir. Bir nevi koleksiyoncu , antikacılık gibi düşünebiliriz.
Bunu Steve Jobs'un kartviziti için demiyorum , değerli sayılabilecek bir çok farklı şey için de söylüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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fthkn 5 ay TheMarjinaLs
Para gerçekten de önemli değil. Eğer gereksinimlerini karşılamışsan böyle anlamlı nesnelere para vermek kötü değil. Ama abarttıkları da bir gerçek. 50 bin dolar etmezdi o dergi. Bir kart vizit de o para etmez. Bir kağıt parçasına böyle bir ekonomik değer yüklenmez. Sonra niye yoksulluk enflasyon var diyoruz. Koleksiyoncula demek ki bir etki yaratıyor bu konuda. Bunu anlamak için enflasyon nedir kavramak gerek.
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Fenomenon 5 ay
millet manyak cidden
böyle kartvizitti şuydu buydu şeylere gereğinden fazla anlam yüklemeyin.
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mhrUca 5 ay
Ucuza gitmis cidden
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Seyrim 5 ay
İlk kullandığım bilgisayarlardan.. Efsaneydi.. Prince Of Persiya oynardık..
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Whippoorwill 5 ay
Şimdi gelir Jobs ve Apple'a sırf düşmanlık yapmak için yorum yapanlar. Apple bir yana da şu Jobs'a minnettar olmalıyız.
3 Yanıt Yanıtla +14
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nightdrive 5 ay Whippoorwill
neden minnettar olmalıyız? farklı olarak ne kattı dünyaya yada sektöre?
5 Yanıt Yanıtla +24
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fthkn 5 ay Whippoorwill
Niye? Ne Yaptı? Yer çekimi ile kuantumu mu birleştirdi? O yapmasaydı bunu birileri illa ki yapacaktı. Jobs iyi bir yöneticiydi ama Einstein gibi yeni bir din icat etmedi. Minnettar olacaksan Einstein'a ol. Yeni bir çağı o başlattı fizikte. Jobs ise gereken parçaları toparladı ve iyi yöneterek Apple'ı yeniden doğurdu. Bu kurumsal bir başarıdır bir icat yeni bir yol yaratmak değildir. Jobs'un bütün hayatını okudum. Genel anlamıyla tarihte görülmüş en girişimci ve cesur adamlardan biriydi. Bu bir kariyer başarısıydı bir insanlık başarısı değildi. Fanboyluğu bırakın. Apple'ı din Jobs'u da peygamber yaptınız.
1 Yanıt Yanıtla +8
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V2 5 ay Whippoorwill
nasıldı biliyo musun?
böyle oturduk, çok da güzel böyle ortamımız var.
bi arkadaş dedi ki, geldi dedi ki, "çok güzel keyfimiz var"
aeeğg tam kapı çaldıı.
nişantaşındayız biliyo musun? böyle çok da böyle göbek bi yerdeyiz. evdeyiz, şekiliz böyle. heığ tabii.
ondan sonra kapının birisi çaldı.
grand tuvalet böyle, böyle beyefendi gayet.
biz şimdi şeyiz ya biraz paçozuz falan.
herkes böyle ayağa kalktı.
ben de misafirim ehueuğuu...
herkes böyle tabi eyvallah dedik. önümüzü kapattık falan.
adam kalktı, geldi. oturdu.
şeylerimizi içtik. bi daha içtik.
adam bize dedi ki "ya" dedi, "bunlari mi içiyosunuz?" dedi ya.
aynen bak.
"siz bunları mı içiyosunuz?" dedi.
"ben" dedi "bekleyin" dedi. "atın bunları" dedi ya. "gerek yok" dedi. biliyon mu? "gerek yok gerek yok" dedi.
"ben" dedi "biraz sonra size gelicem" dedi.
biz de kafamız da güzel. nası güzel.
o kadar güzel ki,
o kadar güzel ki,
nasıl böyle.
adam çıktı gitti.
biz de bekliyoruz ki adam nasıl gelcek?
ama bizim kafamız nasıl güzel biliyo musun? o biçim o kadar güzel. bak o kada...
başkan bi dinlesenee! eagğgggg, bak bak bak bak bak!
bizim de kafamız nasıl güzel biliyon mu? adam da dedi ki...
yağğğ adam bize...
çıktı gitti mi? çıktı gitti.
biz de dedik ki ulan dedik bu adam dedik ne içiyo acaba?
çünkü bizim kafamız çünkü çok güzel biliyo musun?
biz bekliyoruz hala, adam gelicek.
dedi ki: ben size güzelliği getiricek falan diye.
aradan yarım saat geçti.
kapının zili çaldı mı? çaldı.
zınnkkk.
adam kapıyı açtı. biz zili açtık.
biz de bekliyoruz adam getirecek.
güzel bişeyler getirsin diye.
adam ne dese bize?
"ayakkabılarımı burda unutmuşum" dedi.
yarım saat yalın ayak gezmiş.
biz de bekliyoz yani kamili.
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