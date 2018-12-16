Steve Jobs'ın kartviziti açık artırmada 6.259 dolara satıldı

Haber Editörü
Ünlü isimlerden hatıra kalan eşyalar genellikle yüksek meblağlara satılır. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir açık artırma bunu bir kez daha kanıtladı. Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın kartviziti tam 6.259 dolar karşılığında alıcı buldu.Ayrıca Bkz. "Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh kapasiteli pille gelebilir"
Kartvizitin 500 dolar civarında bir para getireceği tahmin ediliyordu ancak çok daha yüksek bir fiyata satıldı. Söz konusu kartvizitin bayağı eski olduğunu belirtmek gerek. Zira Apple'ın rengarenk gökkuşağı logosunun kullanıldığı dönemden kaldığını görüyoruz.
Macworld dergisi de yüksek fiyata satılmıştı
Açık artırmada satılan ilk Steve Jobs hatırası bu kartvizit değil. Daha önce kapağında Jobs'un yer aldığı, Macworld dergisinin Şubat 1984 tarihli kopyası da tam 50.000 dolar karşılığında satılmıştı.
Steve Jobs tarafından 2006 yılında Apple'ın New York'taki Fifth Avenue mağazasının açılışında imzalanan derginin yaklaşık 10.000 dolara satılacağı düşünülüyordu. Ancak üzerine Jobs'ın el yazısı ile ""to Matt, steven jobs" yazdığı dergi beş kat fazla fiyata alıcı bulmayı başardı.
https://www.macrumors.com/2018/12/14/steve-jobs-business-card-sells-for-6200/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
youtube.com/...
Insanoğlu Dünya'ya bir kere geliyor. Kendisinden sonraki nesillere ev , araba , para bırakmak yerine manevi olarak özel şeyler bırakmalıdır diye düşünüyorum.
Bu tür şeylerin eşi ve benzerinin olmayışı , onu değerli kılan şeylerdir. Bir nevi koleksiyoncu , antikacılık gibi düşünebiliriz.
Bunu Steve Jobs'un kartviziti için demiyorum , değerli sayılabilecek bir çok farklı şey için de söylüyorum.
böyle kartvizitti şuydu buydu şeylere gereğinden fazla anlam yüklemeyin.
böyle oturduk, çok da güzel böyle ortamımız var.
bi arkadaş dedi ki, geldi dedi ki, "çok güzel keyfimiz var"
aeeğg tam kapı çaldıı.
nişantaşındayız biliyo musun? böyle çok da böyle göbek bi yerdeyiz. evdeyiz, şekiliz böyle. heığ tabii.
ondan sonra kapının birisi çaldı.
grand tuvalet böyle, böyle beyefendi gayet.
biz şimdi şeyiz ya biraz paçozuz falan.
herkes böyle ayağa kalktı.
ben de misafirim ehueuğuu...
herkes böyle tabi eyvallah dedik. önümüzü kapattık falan.
adam kalktı, geldi. oturdu.
şeylerimizi içtik. bi daha içtik.
adam bize dedi ki "ya" dedi, "bunlari mi içiyosunuz?" dedi ya.
aynen bak.
"siz bunları mı içiyosunuz?" dedi.
"ben" dedi "bekleyin" dedi. "atın bunları" dedi ya. "gerek yok" dedi. biliyon mu? "gerek yok gerek yok" dedi.
"ben" dedi "biraz sonra size gelicem" dedi.
biz de kafamız da güzel. nası güzel.
o kadar güzel ki,
o kadar güzel ki,
nasıl böyle.
adam çıktı gitti.
biz de bekliyoruz ki adam nasıl gelcek?
ama bizim kafamız nasıl güzel biliyo musun? o biçim o kadar güzel. bak o kada...
başkan bi dinlesenee! eagğgggg, bak bak bak bak bak!
bizim de kafamız nasıl güzel biliyon mu? adam da dedi ki...
yağğğ adam bize...
çıktı gitti mi? çıktı gitti.
biz de dedik ki ulan dedik bu adam dedik ne içiyo acaba?
çünkü bizim kafamız çünkü çok güzel biliyo musun?
biz bekliyoruz hala, adam gelicek.
dedi ki: ben size güzelliği getiricek falan diye.
aradan yarım saat geçti.
kapının zili çaldı mı? çaldı.
zınnkkk.
adam kapıyı açtı. biz zili açtık.
biz de bekliyoruz adam getirecek.
güzel bişeyler getirsin diye.
adam ne dese bize?
"ayakkabılarımı burda unutmuşum" dedi.
yarım saat yalın ayak gezmiş.
biz de bekliyoz yani kamili.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8848 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve