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Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh kapasiteli pille gelebilir

Kore merkezli bir araştırma firması Samsung'un kısa süre önce prototipini gösterdiği katlanabilir telefonunun 6.000 mAh kapasiteli büyük bir pille geleceğini öne sürdü.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçtiğimiz ay düzenlediği geliştirici konferansı sırasında merakla beklenen katlanabilir telefonunun prototipini göstermişti. Bunun dışında cihazın ekran boyutu, çözünürlüğü, yonga seti, fiyatı gibi diğer birçok özelliği henüz bilinmiyor. Ancak Koreli araştırma şirketi CGS-CIMB, telefonun pil kapasitesi ile ilgili bazı öngörülerde bulundu.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un yeni çentik tasarımları ortaya çıktı"
Rapor doğruysa Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh'lik büyük bir pil ile donatılacak gibi görünüyor. Şirket muhtemelen iki ekrana güç vereceği için telefondaki pilin kapasitesini yüksek tutacak. Bu durum aynı zamanda daha uzun pil ömrü mü sağlayacak yoksa iki ekran söz konusu olduğu için değişen bir şey olmayacak mı bunu hep birlikte göreceğiz.

Fiyatı cep yakacak

Şimdiye kadar duyduğumuz kadarıyla telefon açık durumdayken 7.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Dıştaki OLED ekranın ise 4.58 inç boyutunda olduğu belirtiliyor. Ayrıca sınırlı sayıda üretileceği ve 2019'un ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğine yönelik söylentiler var.
Daha da önemlisi 1.800 dolar fiyat etiketi ile oldukça pahalı bir cihaz olacağının iddia edilmesi. Samsung'un katlanabilir telefonu hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://www.sammobile.com/2018/12/14/foldable-samsung-galaxy-phone-massive-battery/ Yorum Yaz
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renega 5 ay en beğenilen
yeni note 7 ;) yakında patlar
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Umutcan 5 ay
Powerbankler ile 16000-20000mAh taşıyoruz zaten, 6000'den mi korkalım...
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KaanDE34 5 ay
Patladiginda kesin öldürsün diye.
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sis651 5 ay
Düz bataryayı yapamıyorlar, bir de yamulanını mı yapacaklar? Muhtemelen iki tane ya da bir tarafta çok kocaman bir tane yaparlar ki telefon düştüğünde ilk o kısım yer vurur ağırlıktan.
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Seyrim 5 ay
Vergilerle bize 2500 dolara gelse.. Çok para..
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Cute Hentai 5 ay
1800 dolara 6000Mah = Eh bi zahmet
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Xeqona 5 ay
Gelmeyede bilir
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renega 5 ay en beğenilen
yeni note 7 ;) yakında patlar
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Spider_hip 5 ay renega
6000mah. patlarsa artık nükleer etkisi yaratır herhalde :D
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