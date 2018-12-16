Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh kapasiteli pille gelebilir

Samsung geçtiğimiz ay düzenlediği geliştirici konferansı sırasında merakla beklenen katlanabilir telefonunun prototipini göstermişti. Bunun dışında cihazın ekran boyutu, çözünürlüğü, yonga seti, fiyatı gibi diğer birçok özelliği henüz bilinmiyor. Ancak Koreli araştırma şirketi CGS-CIMB, telefonun pil kapasitesi ile ilgili bazı öngörülerde bulundu.

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Rapor doğruysa Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh'lik büyük bir pil ile donatılacak gibi görünüyor. Şirket muhtemelen iki ekrana güç vereceği için telefondaki pilin kapasitesini yüksek tutacak. Bu durum aynı zamanda daha uzun pil ömrü mü sağlayacak yoksa iki ekran söz konusu olduğu için değişen bir şey olmayacak mı bunu hep birlikte göreceğiz.

Fiyatı cep yakacak

Şimdiye kadar duyduğumuz kadarıyla telefon açık durumdayken 7.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Dıştaki OLED ekranın ise 4.58 inç boyutunda olduğu belirtiliyor. Ayrıca sınırlı sayıda üretileceği ve 2019'un ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğine yönelik söylentiler var.

Daha da önemlisi 1.800 dolar fiyat etiketi ile oldukça pahalı bir cihaz olacağının iddia edilmesi. Samsung'un katlanabilir telefonu hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://www.sammobile.com/2018/12/14/foldable-samsung-galaxy-phone-massive-battery/