"Steve Jobs, profesyonel ürünlerin satışını sonlandırmayı planlıyordu"

WWDC 2013’de çok kısa bir gösterimi yapılan ancak etkinliğine damga vuran ürünlerden olan Mac Pro, belki de Steve Jobs yaşasaydı karşımıza hiçbir zaman çıkmayabilirdi.

Ken Segall, Apple’ın pazarlama dünyasına damgasını vuran efsanevi Think Different kampanyasının arkasındaki isim. Apple’a uzun süre danışmanlık yapan bu isim, Steve Jobs’ın profesyonel ürünlere yaklaşımıyla ilgili önemli açıklamalarrda bulundu.

Segall’ın açıklamasına göre iMac’in dünya genelinde en çok satılan hepsi bir arada çözüm olduğu dönemde ajans ve Apple arasında yapılan toplantıda Steve Jobs, Pro ürünlerini sonlandırmak istediğini dile getirmiş. Ünlü tepe yöneticisinin bu kararının hareket noktası ise son tüketici pazarının firmalar için sonsuzken, pro ürünlerinin ise geliştirme çalışmalarında çok fazla kaynak ihtiyacı duyması ancak buna rağmen çok daha küçük bir pazara hitap etmesi.

Anlaşılan Mac Pro’nun yaklaşık 3 seneyi aşkın süre önemli bir revizyon geçirmemesi Steve Jobs’un bu bakış açısının bir sonucu. Fakat bugün Apple, yepyeni bir Mac Pro, daha gelişmiş Logic Pro X ve Final Cut Pro gibi yazılımlarla pro pazarına çözümler sunmayı sürdürüyor. Bu notkaya dikkat çeken Segall, Apple’ın şu anki hamleleriyle pro pazarını yeniden şekillendirmeye başladığını söylüyor. Segall’a göre Apple, artık çok daha güçlü pro yazılımlar yerine hem güçlü hem de kullanımı kolay pro yazılımlar ile pro pazarındaki anlayışı değiştirmeye başlayarak yeni bir yola girmiş durumda.

Apple’ın haziran ayında kısa lansmanını gerçekleştirdiği Mac Pro’nun bu yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor.