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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Steve Jobs, profesyonel ürünlerin satışını sonlandırmayı planlıyordu"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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WWDC 2013’de çok kısa bir gösterimi yapılan ancak etkinliğine damga vuran ürünlerden olan Mac Pro, belki de Steve Jobs yaşasaydı karşımıza hiçbir zaman çıkmayabilirdi.

Ken Segall, Apple’ın pazarlama dünyasına damgasını vuran efsanevi Think Different kampanyasının arkasındaki isim. Apple’a uzun süre danışmanlık yapan bu isim, Steve Jobs’ın profesyonel ürünlere yaklaşımıyla ilgili önemli açıklamalarrda bulundu.

Segall’ın açıklamasına göre iMac’in dünya genelinde en çok satılan hepsi bir arada çözüm olduğu dönemde ajans ve Apple arasında yapılan toplantıda Steve Jobs, Pro ürünlerini sonlandırmak istediğini dile getirmiş. Ünlü tepe yöneticisinin bu kararının hareket noktası ise son tüketici pazarının firmalar için sonsuzken, pro ürünlerinin ise geliştirme çalışmalarında çok fazla kaynak ihtiyacı duyması ancak buna rağmen çok daha küçük bir pazara hitap etmesi.

Anlaşılan Mac Pro’nun yaklaşık 3 seneyi aşkın süre önemli bir revizyon geçirmemesi Steve Jobs’un bu bakış açısının bir sonucu. Fakat bugün Apple, yepyeni bir Mac Pro, daha gelişmiş Logic Pro X ve Final Cut Pro gibi yazılımlarla pro pazarına çözümler sunmayı sürdürüyor. Bu notkaya dikkat çeken Segall, Apple’ın şu anki hamleleriyle pro pazarını yeniden şekillendirmeye başladığını söylüyor. Segall’a göre Apple, artık çok daha güçlü pro yazılımlar yerine hem güçlü hem de kullanımı kolay pro yazılımlar ile pro pazarındaki anlayışı değiştirmeye başlayarak yeni bir yola girmiş durumda.

Apple’ın haziran ayında kısa lansmanını gerçekleştirdiği Mac Pro’nun bu yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor.


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SaB0 6 yıl
Yeni tasarımıyla her ne kadar boyutu küçültülmüş olursa olsun, fiyatı sebebiyle piyasası ve kâr getirisi macbook pro, imac vb. nazarında devede kulak kalıyor (eski modellerinde), bu modeldede öyle kalıcaktır. Steve'in bu cihazın üretimini durdukmak istemesini ben mantıklı bulanlardanım, ki zaten şuanda üretimi durdurmamış olsalarda üretim merkezini USA'ya taşıyıp nakliyesine harcanan parayı kâr'a çevirme peşine gittiler.
Macpro bu modelle son kozunu oynuyor gibi sanki.
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THESTER 6 yıl
Çok az satsa bile Pro ürünler olmak zorunda bence çünkü Apple bu ürünlerle bi yandanda güç gösterisi yapıyor. Tim Cook yeni Mac Pro yu harika yaptı bu konuda helal olsun ona
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DubSteq 6 yıl
Bence resimdeki Mac Pro'nun adını Mac Turbine yada Mac Turbine Pro yapsınlar(uçağa taksan uçar o biçim).
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nicki büyük 6 yıl
windows candir! mac os patlican! saka bi yana bunu söyleyen adam bana atiyormus gibi geliyor.Keza Steve jobs ileri teknoloji adamiydi.Böyle bi adamin böyle birsey söylemesi bana inandirici gelmedi.
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neo01470 6 yıl
La olmuş adamın arkasından konuşmayın !
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Steve Paul Jobs 6 yıl neo01470
neo01470

La olmuş adamın arkasından konuşmayın !

insanlarda hiç saygı kalmadı
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JoeyBane 6 yıl
Büyük kitlelere hitap etmediği konusuna katılıyorum. Fakat satılan ürünlerin kar marjı da gayet yüksek. Satılıyor mu satılıyor. Bence Steve ürünleri kaldırmayı düşündüyse ebatları yüzünden düşünmüştür. Bu sorun şuanda çözülmüş görülüyor. Yeni nesil harika.
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