Steve Jobs'un hayatı şimdi de opera oluyor

Apple'ın kurucusu ve teknoloji dünyasının en önemli dehalarından biri olan Steve Jobs'un hayatı yakında opera sahnelerine de taşınacak. ABD'de bulunan Santa Fe Operası, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak Jobs'un hayatını anlatan bir opera üzerinde çalıştıklarını duyurdu.



Libretto yazarı Mark Campbell ve ünlü besteci Mason Bates tarafından hazırlanacak olan opera "The (R)evolution of Steve Jobs" adını taşıyacak ve 2017 yılında seyircilerle buluşacak. Jobs'un hem iş hayatına hem de karmaşık özel hayatına odaklanacak olan bu operanın karakterleri arasında Jobs'un babası, eşi ve kızı da yer alacak. Santa Fe Operası, Berkeley Üniversitesi ve San Francisco Müzik Konservatuarı ortaklığında hazırlanacak olan The (R)evolution of Steve Jobs, Eylül ayında provalara başlayacak.



Amerika'nın en ünlü orkestra şefleri arasında yer alan ve orkestraya elektronik müzik aletlerini dahil etmesi başta olmak üzere birçok yenilikçi fikirle adını duyuran Mason Bates, Jobs'un hayatını anlatacak bu yeni operayla da adından söz ettirecek gibi görünüyor.



2011 yılındaki ölümünden bu yana birçok kitap, belgesel ve filme konu olan Steve Jobs'un hayatını anlatacak bir diğer proje de Sosyal Ağ'ın Oscar ödüllü senaristi Aaron Sorkin tarafından kaleme alınan Steve Jobs adlı film olacak. Jobs'u ünlü oyuncu Michael Fassbender'ın canlandıracağı film 30 Ekim'de vizyona girecek.



