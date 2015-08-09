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Steve Jobs'un hayatı şimdi de opera oluyor

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Steve Jobs'un hayatı şimdi de opera oluyor
 Apple'ın kurucusu ve teknoloji dünyasının en önemli dehalarından biri olan Steve Jobs'un hayatı yakında opera sahnelerine de taşınacak. ABD'de bulunan Santa Fe Operası, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak Jobs'un hayatını anlatan bir opera üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
 Libretto yazarı Mark Campbell ve ünlü besteci Mason Bates tarafından hazırlanacak olan opera "The (R)evolution of Steve Jobs" adını taşıyacak ve 2017 yılında seyircilerle buluşacak. Jobs'un hem iş hayatına hem de karmaşık özel hayatına odaklanacak olan bu operanın karakterleri arasında Jobs'un babası, eşi ve kızı da yer alacak. Santa Fe Operası, Berkeley Üniversitesi ve San Francisco Müzik Konservatuarı ortaklığında hazırlanacak olan The (R)evolution of Steve Jobs, Eylül ayında provalara başlayacak.
 Amerika'nın en ünlü orkestra şefleri arasında yer alan ve orkestraya elektronik müzik aletlerini dahil etmesi başta olmak üzere birçok yenilikçi fikirle adını duyuran Mason Bates, Jobs'un hayatını anlatacak bu yeni operayla da adından söz ettirecek gibi görünüyor.
 
Steve Jobs'un hayatı şimdi de opera oluyor

 2011 yılındaki ölümünden bu yana birçok kitap, belgesel ve filme konu olan Steve Jobs'un hayatını anlatacak bir diğer proje de Sosyal Ağ'ın Oscar ödüllü senaristi Aaron Sorkin tarafından kaleme alınan Steve Jobs adlı film olacak. Jobs'u ünlü oyuncu Michael Fassbender'ın canlandıracağı film 30 Ekim'de vizyona girecek.

http://www.macrumors.com/2015/08/06/the-revolution-of-steve-jobs-opera/ Yorum Yaz
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Mr xXx 3 yıl en beğenilen
Şu adamı bu kadar da abartmayın be kardeşim.. Apple fanboylar eksiler artık
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bafbaf 3 yıl
İphonelara melodi yapıp özel sürüm olarak satarlar.
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ET 7 3 yıl
adina pramitte yapar bunlar...
iyice sapittilar.
adam hirs manyagi kapitalistin biriymis, ondeki filmdede dikta ve acimasiz bir kisiligi olduguda saklanamaz bir sekildeydi...
milleti salak yerine koyuyorlar baska bisey degil bu
adina pramitte yapar bunlar...iyice sapittilar.adam hirs manyagi kapitalistin biriymis, ondeki filmdede dikta ve acimasiz bir kisiligi olduguda saklana...
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BekirTemel 3 yıl
Yakışır..

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Kartal Göz 3 yıl
Ticarî kâr olayında kantarın topuzunu aya çıkarmışlar. Çok fazla sırıtıyor.
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THUGGER 3 yıl
Vay be adam dunyada ne mutlu.
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2K 3 yıl
Gerçekten çok abarttılar, tamam teknoloji konusunda bir deha belki olmasa akıl telefonlar bu hale gelmeyecekti ama bu kadar abartılacak bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta Çinli insanları intihara sürükleyen, onları hayatından bezdiren işlerin temelini atan bir adam. Steve Jobs olmasa dediğim gibi belki iPhone olmazdı belki akıllı telefonlar bu hale gelmezdi ama Dennis Ritchie olmasa Apple, Microsoft hiç biri olmazdı ama adını bile bilen yok.
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justbejust 3 yıl
Pornosunu da yaparlar hatefuck tarzı.
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Umutcan 3 yıl
İyi güzel de biraz fazla abartılmıyor mu ? Neredeyse ilah yapacaklar adamı, kitabı filmi bile abartıydı.
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arel.gr 3 yıl
sakiz curumeden hemmen sicagisicagina sahnelensinki ilerinde unutulur,noolur noolmaz hatirlardayken,iyi satiyorken, kimdi neydi,tanitimiydi,reklamdi falan filan masraf yazmasin.
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Pipe Hammer 3 yıl
Adamı ilah yapmaya ne gerek vardı.
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wolfestein 3 yıl
Çok da önemliydi sanki.
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kadirirdem 3 yıl
şu adamı yere göğe sığdıramadınız yazık Size Be....
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Crashlone 3 yıl
3 yıl sonrası için gelen edit...
Steve Jobs'un hayatı şimdi de oyun oluyor
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