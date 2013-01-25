Stok fotoğraf ajansı Alamy, artık mobil cihazlar ile çekilmiş fotoğrafları kabul edecek

Uzun zamandır stok fotoğraf işinde olan Alamy firması, yaptığı basın açıklaması ile bundan sonra mobil cihazlar ile çekilmiş fotoğrafları sitesine kabul edeceğini bildirdi.

Firma yaptığı basın açıklamasında, Live News ismini verdiği ve güncel konular hakkında fotoğrafların satıldığı servisinde, mobil cihazlar ile çekilmiş fotoğrafların kabul edeceğini bildirdi. Buna gerekçe olarak günümüz şartları gereği çok hızlı bir haber akışının olduğunu söyleyen firma, modern akıllı cihazların kameralarının oldukça kaliteli bir düzeye geldiğini belirtti. 8MP düzeyine gelmiş akıllı cihazlar ile çok güzel fotoğraflar elde edilebildiğini belirten firma, yollanan fotoğraflarda Instagram tarzı filtrelerin kullanılmamasını özellikle belirtti.

Günümüz şartları doğrultusunda yapılan bu gelişme oldukça mantıklı bir adım olarak değerlendiriliyor. Çoğu profesyonel fotoğrafçının anlık olarak fotoğraf geçmek için mobil cihazları kullanmaya başladığı günümüzde, bu tarz gelişmelerin artarak devam edeceği belirtiliyor.

http://www.alamy.com/pressrelease/releases/archive/2013/01/23/163.aspx

http://www.alamy.com/pressrelease/releases/archive/2013/01/23/163.aspx