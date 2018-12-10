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Su damlası çentikli Huawei Enjoy 9 resmen tanıtıldı

Huawei, Ekim ayında piyasaya sürülen Enjoy 9 Plus'ın özellikleri kırpılmış daha uygun fiyatlı bir modelini çıkardı. Enjoy 9 su damlası şeklinde bir çentik ve Snapdragon 450 yonga seti ile geldi.
5 ay
6,5b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei beklenildiği gibi Çin'de Enjoy 9 adlı akıllı telefonunu duyurdu. Giriş seviyesi cihaz aslına bakılırsa bir kaç ay önce piyasaya sürülen Enjoy 9 Plus'ın kırpılmış bir versiyonu.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın 2019 model iPhone'ları tasarım olarak aynı olacak"
Uygun fiyatı ile piyasada boy gösterecek telefonda 6.26 inç HD+ (1520 x 720 piksel) IPS LCD ekran yer alıyor. Ayrıca ekranın üst kısmında su damlası şeklinde küçük bir çentik var. Cihaz gücünü ise Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden alıyor.
Huawei Enjoy 9'un 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan iki farklı varyantı var. Telefonun hafızasını ise microSD kart desteği ile artırmak mümkün.

Çift arka kamera ile geliyor

Cihazda sırasıyla f/1.8 ve f/2.4 diyaframlı 13 megapiksel ve 2 megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Ön tarafında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel selfie kamerası var.
İhtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh pilinden alan telefon kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 yazılımı ile çıkıyor. Huawei Enjoy 9, 12 Aralık itibariyle Çin'de satışa sunulacak ancak fiyat etiketi henüz açıklanmadı.
Cihaz standart Siyah ile birlikte degrade (renk geçişli) Mavi, Kırmızı ve Mor olmak üzere toplam dört renk seçeneğine sahip.

https://www.bgr.in/news/huawei-enjoy-9-launched-qualcomm-snapdragon-450-3gb-4gb-ram-32gb-64gb-storage-dual-lens-rear-camera-system-android-oreo-emui-8-2-4000mah-battery/ Yorum Yaz
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nikony 5 ay en beğenilen
Altta kocaman çerçeve varsa üsten ekran kazanmak neden
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huseyincarnege 5 ay
sd450 dedin ben gittim .
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cleancoder 5 ay
Sevgili Huawei, Allah'ını seversen o ön cama markanı falan yazma, berbat oluyor...
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ALPARS 5 ay cleancoder
Çerçeve boş kalmasın diye yazıyorlardır.
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OverClocK1ng 5 ay
O alttaki çerçeveyi üste alıp çentiği kaldır veya kamerayı alta al. Aptal bunlar.
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yolyordam35 5 ay
snap 450 + 1440x720p ekran 3gb ram giris seviyesi icin gayet yeterli fakat fiyatinin 999tl yi gecmemesi sartiyla
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burinyo35 5 ay
Fiyatı bin lira altı olursa düşük bütçeli telefon arayanlar için alternatif olabilir.
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Tommy Shelby 5 ay burinyo35
1000 liradan fazla olur
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adnantuna88 5 ay
bunlarda iyice zamzunga benzemeye başladılar her gün ekmek gibi telefon çıkarıyorlar
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Jon SNOW 37 5 ay
Cöp oglu cop
Centik yerine Daha iyi islemci koysalardi dah fazla satarlardi
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nikony 5 ay en beğenilen
Altta kocaman çerçeve varsa üsten ekran kazanmak neden
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tugares 5 ay
Snapdragon Turbo lu model 😝
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