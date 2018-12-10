Su damlası çentikli Huawei Enjoy 9 resmen tanıtıldı

Huawei beklenildiği gibi Çin'de Enjoy 9 adlı akıllı telefonunu duyurdu. Giriş seviyesi cihaz aslına bakılırsa bir kaç ay önce piyasaya sürülen Enjoy 9 Plus'ın kırpılmış bir versiyonu.

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Uygun fiyatı ile piyasada boy gösterecek telefonda 6.26 inç HD+ (1520 x 720 piksel) IPS LCD ekran yer alıyor. Ayrıca ekranın üst kısmında su damlası şeklinde küçük bir çentik var. Cihaz gücünü ise Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden alıyor.

Huawei Enjoy 9'un 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan iki farklı varyantı var. Telefonun hafızasını ise microSD kart desteği ile artırmak mümkün.

Çift arka kamera ile geliyor

Cihazda sırasıyla f/1.8 ve f/2.4 diyaframlı 13 megapiksel ve 2 megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Ön tarafında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel selfie kamerası var.

İhtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh pilinden alan telefon kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 yazılımı ile çıkıyor. Huawei Enjoy 9, 12 Aralık itibariyle Çin'de satışa sunulacak ancak fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

Cihaz standart Siyah ile birlikte degrade (renk geçişli) Mavi, Kırmızı ve Mor olmak üzere toplam dört renk seçeneğine sahip.

https://www.bgr.in/news/huawei-enjoy-9-launched-qualcomm-snapdragon-450-3gb-4gb-ram-32gb-64gb-storage-dual-lens-rear-camera-system-android-oreo-emui-8-2-4000mah-battery/