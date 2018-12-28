Su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor

Samsung'un çentikli ekran fikrine sıcak bakmadığı geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Galaxy A8s modeliyle bir kez daha kendini belli etmişti. Güney Koreli şirketin yeni telefonu, ekranında ön kamerayı barındıran bir delikle geldi. Infinity-O olarak adlandırılan bu yeni ekran tasarımının önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Galaxy S10'a da uygulanabileceği söyleniyor.

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Bununla birlikte Samsung tüm telefonlarında aynı tasarımı kullanmayacak gibi görünüyor. AndroidPure adlı internet sitesi yakında tanıtılması beklenen Galaxy M20 modeline ait bir ekran koruyucuyunun fotoğrafını ele geçirmeyi başardığını iddia ediyor. Yayınlanan görsele bakılırsa telefon ekranının üst kısmında su damlası şeklinde bir çentikle gelecek.

Galaxy M yeni orta sınıf telefon serisi olacak

Su damlası çentik diğer telefonlarda gördüğümüz normal çentikten oldukça küçük olduğu için daha kabul edilebilir gibi görünüyor. Samsung'un telefonlarında aynı tasarım dilini kullanmaması aslına bakılırsa pek de şaşırtıcı değil. Şirket elbette ki piyasaya sürdüğü telefonlar arasında ayırt edici bir faktör olmasını istiyor. Delikli ekranın maliyeti daha pahalı da olabilir.

Galaxy M20 hakkında henüz resmi detaylar ortaya çıkmadığı için bu bilgilerin doğruluğu hakkında kesin konuşmak zor. Duyduğumuz kadarı ile Galaxy M şirketin yeni orta sınıf akıllı telefon serisi olacak. Önümüzdeki günlerde yeni seri altında piyasaya sürülecek telefonlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.androidpure.com/samsung-galaxy-m20-waterdrop-display/