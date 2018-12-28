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Su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor

Samsung'un Galaxy M serisi altında piyasaya süreceği telefonların detayları netleşiyor. Galaxy M20'ye ait ekran koruyucusu, cihazın su damlası şeklinde bir çentikle geleceğini ortaya çıkardı.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un çentikli ekran fikrine sıcak bakmadığı geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Galaxy A8s modeliyle bir kez daha kendini belli etmişti. Güney Koreli şirketin yeni telefonu, ekranında ön kamerayı barındıran bir delikle geldi. Infinity-O olarak adlandırılan bu yeni ekran tasarımının önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Galaxy S10'a da uygulanabileceği söyleniyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10'un selfie kamerası parıldayacak"
Bununla birlikte Samsung tüm telefonlarında aynı tasarımı kullanmayacak gibi görünüyor. AndroidPure adlı internet sitesi yakında tanıtılması beklenen Galaxy M20 modeline ait bir ekran koruyucuyunun fotoğrafını ele geçirmeyi başardığını iddia ediyor. Yayınlanan görsele bakılırsa telefon ekranının üst kısmında su damlası şeklinde bir çentikle gelecek.

Galaxy M yeni orta sınıf telefon serisi olacak

Su damlası çentik diğer telefonlarda gördüğümüz normal çentikten oldukça küçük olduğu için daha kabul edilebilir gibi görünüyor. Samsung'un telefonlarında aynı tasarım dilini kullanmaması aslına bakılırsa pek de şaşırtıcı değil. Şirket  elbette ki piyasaya sürdüğü telefonlar arasında ayırt edici bir faktör olmasını istiyor. Delikli ekranın maliyeti daha pahalı da olabilir.
Galaxy M20 hakkında henüz resmi detaylar ortaya çıkmadığı için bu bilgilerin doğruluğu hakkında kesin konuşmak zor. Duyduğumuz kadarı ile Galaxy M şirketin yeni orta sınıf akıllı telefon serisi olacak. Önümüzdeki günlerde yeni seri altında piyasaya sürülecek telefonlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.androidpure.com/samsung-galaxy-m20-waterdrop-display/ Yorum Yaz
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cumur 4 ay
samsung knox bile tek başına bir tercih sebebi
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expressimo 4 ay
Samsung dilerim liderliğe devam eder çinlilerin altımdaki donuma kadar bilgi almasını istemem Abd zaten milletin çtığı tuvalete kadar biliyor.Samsung a başarılarının devamını dilerim.
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Sliskelion 4 ay
Bütün markaların cihazları bir birine benziyor... Ben böyle tüketicinin de...
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ozansirinn 4 ay
Çok güzel olmuş orta seviye modeli Samsung ekran kasa oranını çok iyi ayarlıyor çentikli model telefon isine girmemesi güzel ama a serisi 2018 model telefonlarında alt üst boşluklar çöktü 2019 da artık boşluklu telefondan ziyade Samsung da alt ve orta sekment telefonlarda tam ekran göreceğiz belli üst modellerini düşünemiyorum :-)
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leocorte 4 ay
Bu tasarım benim biraz daha hoşuma gitti. Noktalı olanları hiç beğenmedim.
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Bloodin 4 ay
5000 mah batarya, büyük ekran, ucuz cihaz, Uzakdoğu ve Hindistan pazarında Xiaomi gibi markalar yüzünden işleri kötüye giden Samsung'un Xiaomi Redmi Note 5 gibi cihazlara cevabı gibi duruyor, ya değişen dünyaya ayak uyduracak Samsung, ya da liderliği kaybedecek...
Lenovo da çok güçlü ataklar yapmaya hazırlanıyor, Snapdragon 855, Amoled ekran, güçlü kameralar, 6 Ram 128 Hafızalı kızaklı tasarımlı Lenovo Z5 Pro GT sadece 390 dolara satışa sunulacak, artık dünyanın en güçlü cihazları 700 dolardan yukarıda tutunamayacaklar, Samsung, Apple, Huawei ya indirimler yaparak amiral gemilerini 500 doların altına sunmaya mecbur olacak ya da alınmayacaklar bu kadar basit, Lenovo'nun saldırısı en güçlü cihaza 400 doların bile altında sahip olabileceğimizi gösterdi, burada Lenovo'nun yapması gereken şey bu telefonu hunharca, devasa miktarlarda üretmek, yoksa stok problemi 2 haftadan uzun devam ederse yarattığı heyecanı kaybeder...
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Whippoorwill 4 ay
Samsung bozdu iyice.
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mhrUca 4 ay
Bosa tasarimciya para bosa reklam samsung bitti
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Darknesia 4 ay mhrUca
Hocam nece konuşuyorsun? Ya da hangi şartlar altında yazıyorsun bu mesajı merak ettim :D
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