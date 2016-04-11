Suicide Squad'ın yeni fragmanı yayınlandı

DC Comics'in sevilen kahramanlarını ortak bir evrende buluşturacak olan DC sinematik evreninin temelleri, geçtiğimiz ay vizyona giren Batman v Superman: Adaletin Şafağı ile atıldı. DC'nin en popüler iki kahramanını karşı karşıya getiren film sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanmış olsa da, filmin aldığı kötü eleştiriler gişe performansının beklentilerin altında kalmasına neden oldu. Batman v Superman hakkında en sık dile getirilen eleştiri, filmin fazla karanlık olmasıydı.

Bu eleştirilerin yaz aylarında vizyona girecek yeni DC Comics uyarlaması Suicide Squad'ı etkilememesini isteyen Warner Bros, Suicide Squad'ın Batman v Superman kadar karanlık bir tona sahip olmayacağını göstermek için çalışmalara başladı. Filmin bugün yayınlanan yeni fragmanı, DC Comics uyarlamalarının da eğlenceli olabileceğini kanıtlar nitelikte.

DC evreninin kötü adamlarını bir araya getiren film, A.R.G.U.S. adlı gizli bir hükümet ajansının, son derece tehlikeli görevleri yerine getirmesi için kötü adamlardan kurulu bir ekip oluşturmasını anlatıyor. Tehlikeli Takip ve Fury gibi başarılı filmlerle adını duyuran David Ayer'in yöneteceği filmin başrollerinde; Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Cara Delevingne ve Viola Davis yer alıyor. Ben Affleck'in de Batman rolü ile kısaca görüleceği Suicide Squad, 12 Ağustos'ta vizyona girecek.