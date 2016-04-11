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Suicide Squad'ın yeni fragmanı yayınlandı

DC çizgi romanlarının kötü adamlarını bir araya getiren Suicide Squad'ın yeni fragmanı yayınlandı. Yeni fragman filmin Batman v Superman'den çok daha farklı bir tona sahip olacağını gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics'in sevilen kahramanlarını ortak bir evrende buluşturacak olan DC sinematik evreninin temelleri, geçtiğimiz ay vizyona giren Batman v Superman: Adaletin Şafağı ile atıldı. DC'nin en popüler iki kahramanını karşı karşıya getiren film sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanmış olsa da, filmin aldığı kötü eleştiriler gişe performansının beklentilerin altında kalmasına neden oldu. Batman v Superman hakkında en sık dile getirilen eleştiri, filmin fazla karanlık olmasıydı.
Bu eleştirilerin yaz aylarında vizyona girecek yeni DC Comics uyarlaması Suicide Squad'ı etkilememesini isteyen Warner Bros, Suicide Squad'ın Batman v Superman kadar karanlık bir tona sahip olmayacağını göstermek için çalışmalara başladı. Filmin bugün yayınlanan yeni fragmanı, DC Comics uyarlamalarının da eğlenceli olabileceğini kanıtlar nitelikte.
DC evreninin kötü adamlarını bir araya getiren film, A.R.G.U.S. adlı gizli bir hükümet ajansının, son derece tehlikeli görevleri yerine getirmesi için kötü adamlardan kurulu bir ekip oluşturmasını anlatıyor. Tehlikeli Takip ve Fury gibi başarılı filmlerle adını duyuran David Ayer'in yöneteceği filmin başrollerinde; Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Cara Delevingne ve Viola Davis yer alıyor. Ben Affleck'in de Batman rolü ile kısaca görüleceği Suicide Squad, 12 Ağustos'ta vizyona girecek.

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absamet 3 yıl en beğenilen
Sinemalara gelene kadar artık 20 fragman ile filmin yarısını izleriz, son zamanlarda çok abarttılar bu fragman vs. işlerini
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Húrin 3 yıl
Herkes Joker'i, Nolan'ın yaptığı gibi sanıyor sanırım. İyi olur kötü olur onu film çıkmadan bilemeyiz ama Jokerin orjinaline benzemiş, daha çocuksu ve daha renkli.
Herkes Joker'i, Nolan'ın yaptığı gibi sanıyor sanırım. İyi olur kötü olur onu film çıkmadan bilemeyiz ama Jokerin orjinaline benzemiş, daha çocuksu ve daha ren...
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DeanWinchester. 3 yıl
film çok iyi durmuyor harley queen çok tatlı hatun ama
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HayalineMahkumum 3 yıl
DC bu aralar Marvel'ın eteklerini tutuşturmaya çalışıyor sanki ard arda birde ne hikmetse aynı zamanda çıkıyor fark ettiyseniz :D
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Hubalahubhub 3 yıl
will smith varsa film güzeldir arkadaş
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halitozbasli 3 yıl
Will Smith varmış ekipte. Bu filimin tırt çıkma imkanı yok. Takibe aldım
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jubeii 3 yıl
umarım klişelerden sıyrılmış bir film izleriz. holywood hala insanı işleyemiyor.
bu onların kanser gibi kurtulamadıklrı bir hastalık.
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N. Chomsky 3 yıl

BvS'de de olduğu gibi trailerlarla filmin özetini vermeyi planlıyorlar sanırım. Bu Joker de iticiliğin zirvesi olmuş. Heath Ledger'in tırnağı olamaz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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canguler917 3 yıl
bir yığın parayı yakan jokerden altın dişli jokere.baya bir değişim var.bakalım başarılı olacak mı?heath ledger dan sonra biraz zor ama cristian bale in batman inden çok daha iyisi olabiliyorsa jokerinde daha iyisi olur
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Húrin 3 yıl
Herkes Joker'i, Nolan'ın yaptığı gibi sanıyor sanırım. İyi olur kötü olur onu film çıkmadan bilemeyiz ama Jokerin orjinaline benzemiş, daha çocuksu ve daha renkli.
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crazywinner3 3 yıl
Film güzele benzemiyor. Harley'li sahneleri keser izlerim :)
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Tom Waits 3 yıl crazywinner3
Zeka küpü
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a_y_k_u_t 3 yıl
Batman kilo vermiş :d
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absamet 3 yıl en beğenilen
Sinemalara gelene kadar artık 20 fragman ile filmin yarısını izleriz, son zamanlarda çok abarttılar bu fragman vs. işlerini
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kımyasal 3 yıl
Joker süslü parlak zımbırtılarla rezil edilmez umarım.
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sinema, fragman ve
7 etiket daha çizgi roman DC Comics Batman v Superman suicide squad Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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