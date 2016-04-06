Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Flash filminde Cyborg da yer alacak

2018 yılında vizyona girecek Flash filmi hakkında konuşan Deborah Snyder, Justice League ekibinin önemli bir üyesi olan Cyborg'un da filmde yer alacağını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DC Comics çizgi romanlarının en popüler iki kahramanını karşı karşıya getiren Batman v Superman: Adaletin Şafağı, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. DC sinematik evreninin temellerini atan film, sadece bu iki karakterin hikayesini anlatmakla kalmadı ve bunun yanı sıra birçok sevilen kahramanı da izleyicilere tanıtmış oldu. Filmde kısaca görünen bu kahramanlardan biri de Flash'tı.
DC Comics'in en sevilen kahramanlarından biri olan ve hali hazırda son derece sevilen bir dizisi bulunan Flash, ilk olarak önümüzdeki yıl vizyona girecek Justice League: Bölüm 1'de yer aldıktan sonra, 2018 yılında da kendi filmine kavuşacak. Sevilen kahramanı Ezra Miller'ın canlandıracağı bu bireysel film hakkında şimdilik pek bir şey bilinmiyor olsa da, ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı.
DC filmlerinin başındaki isimlerden biri olan Deborah Snyder, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında Flash filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek DC filmlerinin ton olarak birbirlerinden oldukça farklı olacağını vurgulayan Snyder, bu sırada film hakkında önemli bir detayı ağzından kaçırdı. Snyder'in açıklamalarına bakılacak olursa, Justice League'in üyelerinden biri olan Cyborg, The Flash filminde de önemli bir role sahip olacak.
 
The Flash filminde Cyborg da yer alacak
İlk Avengers filmine kadar kahramanlarını büyük ölçüde ayrı tutan Marvel'in aksine Warner Bros, DC'nin sevilen kahramanlarını bireysel filmlerde de bir arada tutmayı tercih ediyor. Marvel için Avengers filmleri sonrası ortaya çıkan en önemli sorunlardan birinin, kahramanların neden birbirlerine daha çok yardım etmediği sorusu olduğu göz önüne alındığında, Warner Bros'un bu tercihi yerinde bir karar olarak değerlendiriliyor.
Karanlık Gölgeler, Vampir Avcısı: Abraham Lincoln ve Aşk & Gurur & Zombiler gibi filmlerin yazarı olan Seth Grahame-Smith'in yazıp yöneteceği The Flash, 16 Mart 2018'de vizyona girecek.

http://www.forbes.com/forbes/welcome/#386ed7bc1c5d Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tom Waits 3 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng
Bence geç kalmadan, 2025 yılında vizyona girecek filmler hakkında da konuşmaya başlayalım. Kimler yer alacak vs. falan derken hem sizin haber kotasını doldurmuş oluruz, hem de temcit pilavı gibi aynı şeyin yıllarca haberini alacağımız için çıktığı zaman haberimiz de olmuş olur. Yıl 2016, filmin çıkmasına 2 sene var. "DonanımHaber" bu tip haberleri yapmasın demiyorum tabi ki ama 2 sene sonra çıkacak, donanım ile alakası olmayan bir "FİLM" in haberini taaa bugünden yapmak, ölüyoruz bitiyoruz haber yapmak için havası veriyor. Hedef 2023 gibi...

Ne kadar eleltirş manyağı bir toplum oldu böyle. Her şeyi eleştir, hiçbir şeyden memnun olma, her şeyden olumsuzluk çıkar. Yahu kardrşim ismi donanımhaber diye illa donanım üzerine mi olması gerek? Facebook bir arkadaşlık programı ama milyonlarca kişi oyun oynuyor? Bunu diyen onlarca kişi gördüm ve cidden komik. İstemiyorsan okuma kardrşim, zorla oku mu diyor adamlar. Sinema ve dizi bölümü en aktif birkaç forumdan birisi belki de en aktifş burası. İnsanların böyle bir talebi varken bunları yapmak zorunda. Ulan bir işi de bilmeyin, bir işi de eleştirmeyin.
OverClocK1ngBence geç kalmadan, 2025 yılında vizyona girecek filmler hakkında da konuşmaya başlayalım. Kimler yer alacak vs. falan derken hem ...
Devamını Gör
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinmeister 3 yıl
Flashpoint Paradox'ta Flash sonra en çok gözüken karakter kimdi?
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahsur kalan adam 3 yıl
ezra miller denen şopardan Flash olmamış ne yazık ki
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Aléister Crowley 3 yıl
Su film gelsede duzgun bir flash izlesek dizideki çöp flashtan gına geldi geri dc neden Flashi dizi yapti merak ediyorum madem yapiyorsun Netflixe felan yaptir Cw nedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeanWinchester. 3 yıl
Dizisinin aksiyon sahneleri bile süper filmini coşturmaları lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bcan402 3 yıl
superman returns filmi çıktığında smallville'de herhangi bir değişiklik olmamıştı.

şimdi de dizi ve film birbirini alakadar etmeyecektir. ama garip olacak. flashin en azılı düşmanlarını zaten dizide gördük, tanıdık.

filme yeni kötü karakter mi yaratacaklar acaba.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HayalineMahkumum 3 yıl
Cartoon Networks'de Teen Titans Go diye çizgi filme bir kaç kere rastlamıştım orda Batman'in yardımcısı robin vardıda bunu ilk defa gördüm :D şaşırdım diğer karakterleride araştırıcammm :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matraxzalim 3 yıl
Düşünüyorum ama ezra miller seçiminin mantığını bulamıyorum , uzakdoğu insanlarının ilgisini çekme mantığı kalıyor son çare.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Son dönemlerde çizgi roman filmi işini abarttılar sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
Resimdeki Flash dizideki cöpten cok daha iyi gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
dilerim marvel i rakipsiz bırakmazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
Ezra Miller nasıl oynayacak merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Bu filmin sonundada Flash ölür kesin neyse dizi ile oyuncuları farklı tutup senaryonun çok değişik olması bana saçma geliyor, zaten dizisi film gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 3 yıl
Tom Waits

OverClocK1ngBence geç kalmadan, 2025 yılında vizyona girecek filmler hakkında da konuşmaya başlayalım. Kimler yer alacak vs. falan derken hem sizin haber kotasını doldurmuş oluruz, hem de temcit pilavı gibi aynı şeyin yıllarca haberini alacağımız için çıktığı zaman haberimiz de olmuş olur. Yıl 2016, filmin çıkmasına 2 sene var. DonanımHaber bu tip haberleri yapmasın demiyorum tabi ki ama 2 sene sonra çıkacak, donanım ile alakası olmayan bir FİLM in haberini taaa bugünden yapmak, ölüyoruz bitiyoruz haber yapmak için havası veriyor. Hedef 2023 gibi...
Ne kadar eleltirş manyağı bir toplum oldu böyle. Her şeyi eleştir, hiçbir şeyden memnun olma, her şeyden olumsuzluk çıkar. Yahu kardrşim ismi donanımhaber diye illa donanım üzerine mi olması gerek? Facebook bir arkadaşlık programı ama milyonlarca kişi oyun oynuyor? Bunu diyen onlarca kişi gördüm ve cidden komik. İstemiyorsan okuma kardrşim, zorla oku mu diyor adamlar. Sinema ve dizi bölümü en aktif birkaç forumdan birisi belki de en aktifş burası. İnsanların böyle bir talebi varken bunları yapmak zorunda. Ulan bir işi de bilmeyin, bir işi de eleştirmeyin.


Eleştiri aslında pek haksız sayılmaz sitenin bir dönemki durumunu da düşünürsek. Fazlasıyla donanımdan uzaklaşıldığı dönemde cidden bunlar daha da üzücü ve sıkıcı oluyordu. Son zamanlarda donanıma eğilim yine yükselmeye başladı ama o eski tat tam olarak yerinde olmadığından dolayı hak verebilirim. Elbette böyle haberleri de takip etmek keyif veriyor. Keza bilim haberleri de benim burada en çok zevk alarak okuduğum haberlerden. Adeta başka kaynağa gerek yok ama donanım kısmının atlanmamasını da dilemek geliyor zira bu sitenin en öncelikli olması gereken, eski tadını veren kısımlardan. 10 senedir takip ediyorum ve üyeliğimde 9 senelik, kesinlikle isteyeceğim öncelikli olay donanım haberleri bu sitede.

Dipnot: yargılamak için değil ama OverClocK1ng'in üyeliğinin 2004'te olması bile zaten o zamanlardan gelen ve uzun süre alışmış olduğu yapıdaki eksikliklerin farkına daha kolay varmasını sağlıyor.

edit: Habere yönelik yorum yapmamışım, açıkçası filmde ne performans gösterir Ezra bilemem ama Grant Gustin oynasa daha hoşuma giderdi. Keşke film ve dizilerdeki karakterler aynı olabilse. Agents of SHIELD da nasıl Coulson ya da Fury aynıysa burada da aynı olaydı keşke.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tom Waits 3 yıl St Batuhan
Beklentinizin o yönde olmasına karışamam tabii ki. Herkesin tercihi farklı. Eğer bu yönde talep olursa bence daha fazla donanımla ilgili inceleme, öneri, haber içerikleri olsun.
Ama sinema ne burası donanımhaber demek mantıklı değil. Dediğim gibi, en aktif dizi ve sinema forumlarından birisi. Derdim bu tepkiye hocam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4775 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
the flash, cyborg ve
7 etiket daha DC Comics sinema çizgi roman Batman v Superman Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Android Direct Boot ile şifreli cihazlarda bildirim ve alarm kaçırma son buluyor 3 yıl Avrupa’nın elektrikli araç cenneti Fransa’dan Tesla’ya davet 3 yıl Sony Pictures Television, Türkiye’de 4 TV kanalını satın aldı 3 yıl Huawei P9 kamerası ile çektiğimiz ilk fotoğraflar 3 yıl Microsoft Surface Phone 2017'de üç farklı modelle piyasada olabilir 3 yıl iOS zayıf iPhone 6S satışları nedeniyle Android'le savaşını kaybediyor 3 yıl Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı 3 yıl Metal kasalı Meizu M3 Note duyuruldu 3 yıl Samsung'dan dünyanın ilk 10nm sınıfı 8 gigabit DDR4 DRAM yongası 3 yıl Mercedes-Benz'in otonom TIRları Avrupa'yı dolaşıyor 3 yıl HP, 4.366 dolarlık yeni VR odaklı Z serisi iş istasyonlarını tanıttı 3 yıl Google, drone destekli tıbbi yardımın patentini aldı 3 yıl Milli Tankımız "Altay" Armored Warfare'e Ekleniyor 3 yıl Fransa’dan Apple’a kanun ihlali suçlaması 3 yıl FBI: 2011'den beri devlet destekli hackerlar bilgilerimizi çalıyor 3 yıl Güncel Android kullanım oranları açıklandı 3 yıl IKEA sanal gerçekliği mutfakları gezmekte kullanacak 3 yıl DOTA 2'ye sanal gerçeklik desteği geliyor 3 yıl Intel’deki yeniden yapılanma, geleceğe dair önemli ipuçları veriyor 3 yıl Nvidia’dan yapay zekaya en süper destek: DGX-1 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN The Flash filminde Cyborg da yer alacak Sonraki HTC 10, ses konusunda da iddialı olacak 3 yıl Karşınızda ilk Pascal tabanlı ekran kartı: Tesla P100 3 yıl OPPO selfie odaklı F1 Plus modelini uluslararası pazarlara getiriyor 3 yıl Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları 3 yıl Tübitak'tan gençlere 150 Bin TL Destek! "BİGG Detaylar videomuzda" 3 yıl Sony'nin büyük PlayStation 4 firmware güncellemesi yarın yayınlanıyor 3 yıl Facebook görme engellilere yardımcı olacak yeni özelliğini kullanıma açtı 3 yıl AMD Bristol Ridge APU ailesi duyuruldu 3 yıl HP Spectre 13: Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı 3 yıl Bu cihaz ile iPhone şifreleri kolayca kırılabiliyor 3 yıl Samsung, brainBAND ile beyin sarsıntısına kafa tutacak 3 yıl Siri'deki açık iPhone'lardaki verilere erişim imkanı sağlıyor 3 yıl İTÜRO 2016, robotik meraklılarını bir araya getiriyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge su altında 16 saat dayandı 3 yıl Google'a komşu olan ilk Türk SEO ajansı 3 yıl Huawei P9 için Kirin 955 sesleri 3 yıl Microsoft aylık 3.99 dolar ödemeli Outlook Premium aboneliğini test ediyor 3 yıl BioPen: Ameliyat sırasında doku yazan 3D yazıcı 3 yıl Nexus cihazları için Nisan ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı 3 yıl iPhone 7 bile düşüş eğilimde olan iPhone satışlarını kurtaramayabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim