The Flash filminde Cyborg da yer alacak

DC Comics çizgi romanlarının en popüler iki kahramanını karşı karşıya getiren Batman v Superman: Adaletin Şafağı, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. DC sinematik evreninin temellerini atan film, sadece bu iki karakterin hikayesini anlatmakla kalmadı ve bunun yanı sıra birçok sevilen kahramanı da izleyicilere tanıtmış oldu. Filmde kısaca görünen bu kahramanlardan biri de Flash'tı.

DC Comics'in en sevilen kahramanlarından biri olan ve hali hazırda son derece sevilen bir dizisi bulunan Flash, ilk olarak önümüzdeki yıl vizyona girecek Justice League: Bölüm 1'de yer aldıktan sonra, 2018 yılında da kendi filmine kavuşacak. Sevilen kahramanı Ezra Miller'ın canlandıracağı bu bireysel film hakkında şimdilik pek bir şey bilinmiyor olsa da, ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı.

DC filmlerinin başındaki isimlerden biri olan Deborah Snyder, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında Flash filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek DC filmlerinin ton olarak birbirlerinden oldukça farklı olacağını vurgulayan Snyder, bu sırada film hakkında önemli bir detayı ağzından kaçırdı. Snyder'in açıklamalarına bakılacak olursa, Justice League'in üyelerinden biri olan Cyborg, The Flash filminde de önemli bir role sahip olacak.

İlk Avengers filmine kadar kahramanlarını büyük ölçüde ayrı tutan Marvel'in aksine Warner Bros, DC'nin sevilen kahramanlarını bireysel filmlerde de bir arada tutmayı tercih ediyor. Marvel için Avengers filmleri sonrası ortaya çıkan en önemli sorunlardan birinin, kahramanların neden birbirlerine daha çok yardım etmediği sorusu olduğu göz önüne alındığında, Warner Bros'un bu tercihi yerinde bir karar olarak değerlendiriliyor.

Karanlık Gölgeler, Vampir Avcısı: Abraham Lincoln ve Aşk & Gurur & Zombiler gibi filmlerin yazarı olan Seth Grahame-Smith'in yazıp yöneteceği The Flash, 16 Mart 2018'de vizyona girecek.

http://www.forbes.com/forbes/welcome/#386ed7bc1c5d