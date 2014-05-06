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SunJack projesi tüketicilere kişisel güneş enerjili şarj istasyonları sağlamayı planlıyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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SunJack projesi tüketicilere kişisel güneş enerjili şarj istasyonları sağlamayı planlıyor

Mobil cihazlarından vazgeçemeyen insanlar için artık taşınabilir enerji kaynakları olmazsa olmazlar arasına girmeye başladı. Firmaların ve girişimlerin buna yönelik pek çok çözümü mevcut. 

Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan SunJack de, güneş enerjisi yoluyla tüketicilere taşınabilir bir şarj istasyonu sunmayı planlıyor. Proje içerisinde dahili bir batarya ve güneş enerjisi panelleri yer alıyor. Güneş enerjisi panelleri ile batarya kısa sürede şarj ediliyor ve sonrasında batarya ile de cihazlarınız şarj ediliyor.

Genelde küçük boyutlu güneş enerjisi istasyonları ihtiyaç olan miktarda enerjiyi daha uzun sürelerde topluyor ve standart şarj istasyonları bu konuda öne çıkıyor. Ancak SunJack projesi daha hızlı bir şarj etme teknolojisi geliştirmiş ve prizden şarj edercesine hızlı olduğu iddiasında.

SunJack içerisinde versiyona göre bir veya iki adet 8000mAh gücünde Li-Ion batarya ve USB çıkışı yer alıyor. Ayrıca entegre bir fener ile de kamp zamanlarında kullanıcılara yardımcı olma amacı güdülmüş. 

SunJack iki versiyon olarak üretilecek. 14Watt'lık versiyon güneş altında 5 saatte şarj oluyor ve 4 iPhone cihazını şarj edebiliyor. 20Watt'lık versiyon ise yine 5 saat güneş altında şarj oluyor ve 8 adet iPhone'a kadar enerji sağlayabiliyor.

SunJack projesi tamamlanmak üzere ve 45$ üzeri bağış yapanlar 14Watt'lık sete sahip olabiliyor. Proje Haziran ayında nihai satışa başlayacak. 

http://www.ubergizmo.com/2014/05/the-sunjack-is-a-portable-solar-charger-for-your-gadgets Yorum Yaz
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SirrealsQ 5 yıl en beğenilen
Çöllerde seyhat ediyorsam işe yarıyabilir ama Metrobüslerde pek kullanışlı durmuyor.
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01myavuz 5 yıl
Güneş paneli, pil, elektrikli araç treni geçiyor. Ülke olarak ne olacağımıza karar vermek bize kalmış, devletin bu tür fırsatları görmesi lazım.
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halitozbasli 5 yıl
Camp, caravan yada tekne gibi enerjinin sınırlı olduğu yerlerde yeri gelir hayat kurtarır. Bu sistemlerin en büyük sorunu güneş hücrelerinin katlanmaya, burulmaya ve basılmaya karsı dayanıksız olması.
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oledudi 5 yıl
bulunsun
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Akasha_Ether 5 yıl
sahilde güneşlenirken kullanılabilir.
hatta biraz daha büyük yaparlarsa şezlong yerine bunu kullanabiliriz :)
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keskin53 5 yıl
kaç kilo oldugu bilinmiyor
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cengizhan72 5 yıl
Yandaki telefonsa eğer bu devasa birşey...
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SteveMeade 5 yıl
Fikir güzelde, bunun sürtünmeden ya da vücut ısısından enerji elde edenini yapsalar çok daha fazla ilgi görür destek alırdı
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Blood Money 5 yıl
Karanlıktan enerji çeken panel isterük.
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matmuhendisi 5 yıl
Aynı proje vardı aklımda birebir aynısı ..
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SirrealsQ 5 yıl en beğenilen
Çöllerde seyhat ediyorsam işe yarıyabilir ama Metrobüslerde pek kullanışlı durmuyor.
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