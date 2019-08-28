Süper Lig’e kripto para damgası

Kısıtlı bir kitle ile başlayan ancak bugün çok geniş bir alana yayılan kripto para piyasası yavaş yavaş sponsorluk veya etkinlik gibi aktivitelerle öne çıkmaya çalışıyor. Süper Lig’de de ilk kez bir kripto para borsasının ismini göreceğiz.

BTC damgası

Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor takımının isim sponsoru BtcTurk kripto para borsası oldu. Bundan böyle kulübün yeni adını BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak göreceğiz. Sponsorluk anlaşması kapsamında Yeni Malatyaspor’un 5 milyon TL alacağı ifade ediliyor.

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Daha önce de alt liglerde kripto para ile futbolcu transferi haberlerine rastlamıştık ancak Süper Lig seviyesinde bir sponsorluk ilk kez oluyor. Bu tarz üst seviye aktivitelerle kripto para dünyasının daha fazla bilinir olacağına şüphe yok. Gelecek dönemlerde farklı spor branşlarında veya spor turnuvalarında bu tarz isim sponsorlukları görmek sürpriz olmayacaktır.