Süper Lig’e kripto para damgası

Kısıtlı bir kitle ile başlayan ancak bugün çok geniş bir alana yayılan kripto para piyasası yavaş yavaş sponsorluk veya etkinlik gibi aktivitelerle öne çıkmaya çalışıyor. Süper Lig’de de ilk kez bir kripto para borsasının ismini göreceğiz.
BTC damgası
Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor takımının isim sponsoru BtcTurk kripto para borsası oldu. Bundan böyle kulübün yeni adını BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak göreceğiz. Sponsorluk anlaşması kapsamında Yeni Malatyaspor’un 5 milyon TL alacağı ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "Belirli Acer projeksiyonlarda yüzde 100 iade garantisi başladı"
Daha önce de alt liglerde kripto para ile futbolcu transferi haberlerine rastlamıştık ancak Süper Lig seviyesinde bir sponsorluk ilk kez oluyor. Bu tarz üst seviye aktivitelerle kripto para dünyasının daha fazla bilinir olacağına şüphe yok. Gelecek dönemlerde farklı spor branşlarında veya spor turnuvalarında bu tarz isim sponsorlukları görmek sürpriz olmayacaktır.
https://twitter.com/CeyhunKuburlu/status/1166247607066341378 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Futbol dünyası için az geldi, gerçi Malatya Spor nasıl bir takım o da önemli, nasıl takım bilmiyorum.
Mesela "DonanımHaber Spor" olsa birçok şehir takımından daha fazla destek görür nitekim her şehirden her yaşta üyesi olmakla beraber çoğu şehir nüfusundan daha fazla üye sayısına sahip. Ayrıca o şehir klüplerinin hiçbirinde göremeyeceğinden fazla muhabbet, destek ve yarar gördüğün bir platforma sahip. Ben böyle düşünüyorum.