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Süper Lig’e kripto para damgası

Ülkemizin en önemli kripto para borsalarından birisi olan BtcTurk, Süper Lig takımlarından Yeni Mlatyaspor’a isim sponsoru oldu. Anlaşma karşılığında 5 milyon TL ödeme yapılacak.
3 sa.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısıtlı bir kitle ile başlayan ancak bugün çok geniş bir alana yayılan kripto para piyasası yavaş yavaş sponsorluk veya etkinlik gibi aktivitelerle öne çıkmaya çalışıyor. Süper Lig’de de ilk kez bir kripto para borsasının ismini göreceğiz.

BTC damgası

Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor takımının isim sponsoru BtcTurk kripto para borsası oldu. Bundan böyle kulübün yeni adını BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak göreceğiz. Sponsorluk anlaşması kapsamında Yeni Malatyaspor’un 5 milyon TL alacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Belirli Acer projeksiyonlarda yüzde 100 iade garantisi başladı"

Daha önce de alt liglerde kripto para ile futbolcu transferi haberlerine rastlamıştık ancak Süper Lig seviyesinde bir sponsorluk ilk kez oluyor. Bu tarz üst seviye aktivitelerle kripto para dünyasının daha fazla bilinir olacağına şüphe yok. Gelecek dönemlerde farklı spor branşlarında veya spor turnuvalarında bu tarz isim sponsorlukları görmek sürpriz olmayacaktır.

 


https://twitter.com/CeyhunKuburlu/status/1166247607066341378 Yorum Yaz
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YOURMOVE 3 sa. en beğenilen
Kulüpler zaten futbolda başarılı olmak için uğraşmıyorlar. Ligimizde futbolun yerini para almış.
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fuckulteli 2 sa.
Sezonluk bir isim sponsorluğu için 5 milyon TL az değil mi?
Futbol dünyası için az geldi, gerçi Malatya Spor nasıl bir takım o da önemli, nasıl takım bilmiyorum.
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LLithya 2 sa.
Eskiden bir ruh vardı. Spor değil ekonomi haberleri gibi artık. Büyüdükçe hiçbirşeyin tadı kalmamaya başladı
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V4LKyR 2 sa.
Futbol bir endüstridir, para odaklı bir endüstri. Spor falan değil yani artık.
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Darktowertr 2 sa.
Şu küçük kulüplerin takım adını değiştirerek reklam yapması konusunda bir yasa lazım. O kadar kötü bir görüntü oluyor ki. Formadaki reklam neyinize yetmiyor be markalar. Ben şahsen şöyle reklamları aşırı itici buluyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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Haplo 1 sa. Darktowertr
Ben olsam şehrin adını bile kaldırırım. 81 İlde FB, GS, BJK takımlarını tutan adam bulabilirsin ama 81 ilin 81'inde de Malatyalı olmayıp Malatyaspor'u tutan, Elazığlı olmayıp Elazığspor'u tutan adam bulman imkansıza yakın. He, anca nasıl bulursun; GS-Malatyaspor maçı olur, gider Malatyasporlulara ayrılmış tribününde takımı desteklerim; olur molur da GS gol yediğinde sevinç gösterirsem yok yere tribün dayağı yemeyelim; dayakla kalsa yine iyi, adam öldürecek holiganlar var oralarda. Yine de bu Malatyasporlu olduğum anlamına gelmez.
Mesela "DonanımHaber Spor" olsa birçok şehir takımından daha fazla destek görür nitekim her şehirden her yaşta üyesi olmakla beraber çoğu şehir nüfusundan daha fazla üye sayısına sahip. Ayrıca o şehir klüplerinin hiçbirinde göremeyeceğinden fazla muhabbet, destek ve yarar gördüğün bir platforma sahip. Ben böyle düşünüyorum.
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Eueklekdidjsnsnshdh 2 sa. yeni yorumcu
ALLAH Devletten razı olsun.
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smart1978 3 sa.
Devlet gerekli yasal duzenlemeler yapmadan bu sekilde propoganda misali reklam yapilmasi ve ilerde magdurlar olustugunda kabak gibi ortada kalacaklar icin tam bir rezalet fiyaskodur .
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YOURMOVE 3 sa. en beğenilen
Kulüpler zaten futbolda başarılı olmak için uğraşmıyorlar. Ligimizde futbolun yerini para almış.
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