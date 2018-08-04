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Süper Lig maçlarının yayını sırasında Periscope'a erişim engeli gelecek

Spor Toto Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk'ün talebiyle, canlı yayın patformu Periscope'a maç saatlerinde erişim yasağı geliyor. Detaylar haberimizde...
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Spor Toto Süper Lig maçlarının yayın haklarının sahibi olan Digitürk'ün talebi ile, Twitter'a ait popüler canlı yayın platformu Periscope'a erişim engeli geliyor. Bu yasağın nedeni ise Spor Toto Süper Lig maçlarının korsan olarak yayınlaması.

Erişim yasağı maç saatlerinde olacak

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Digitürk'ün müracaatını haklı bularak, Spor Toto Süper Lig maçlarının yayın saatlerinde Periscope platformuna erişim engeli getirilmesine karar verdi. Karar da yer alan ifadeler ise şu şekilde:
"Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi."
Yeni sezondan itibaren geçerli olacak bu erişim engeli ile maç yayınları sırasında Periscope'a erişilemeyecek ve maçın bitiş düdüğü ile birlikte tekrar erişim sağlanacak. Ayrıca bu yasağın, maç yayını yapan diğer şirketlere de emsal karar oluşturacağı belirtiliyor.

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mylord92 9 ay en beğenilen
Elektriği kessinler maç saati :) Böyle saçma şey mi olur yahu?
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akbirkurt 9 ay
Haberin hemen altında İran’ın Instagram’ı yasaklayacağına dair haber var.Maalesef aynı yolun yolcusuyuz.Bu kafayla ne ekonomi düzelir ne paramız değer kazanır.Sen serbest piyasa ekonomisine müdahale edersen yok olmaya mecbursun.Kan emici şirketiniz de şaibeli liginiz de umrumda değil.Ben belki o saatte başka bir şey izleyecem kardeşim olamaz mı? Bu zorba zihniyetten kurtulmadıkça bir halt olmaz bizden.
Haberin hemen altında İran’ın Instagram’ı yasaklayacağına dair haber var.Maalesef aynı yolun yolcusuyuz.Bu kafayla ne ekonomi düzelir ne paramız değer kazanır.S...
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frostburn 9 ay
anayasa diye birşey vardı?
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Alpha Centauri 9 ay
bunlar engel değil.yine yolunu bulur izlerler
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JESKO 9 ay
Haklı bir engelleme çünkü korsan yayın yapıyor herkes. O kadar kişi ile ilgilenemeyecekleri için komple o saatler de scope’a erişime kapatmaları gerekiyor. İşsizler ordusu da o saatler de yayın yapmasın bir zahmet karar doğrudur.
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Tmp341 9 ay
Ligi izlemeyi bırakalı yıllar oldu.
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24062018 9 ay
böyle saçmalıklar sadece türkiye de olur. saçmalığa bak. parası olan adam alır evinde izler olmayan adam nasıl alacak. adam gibi fiyata sat sende bunlarla uğraşacağına.
digitürkü çarptım biraz zaten çok güzel oldu. ilerleyen aylarda yine çarpacağım, çarpmaya devam.
digitürk alsan bile bütün maçları vermiyor. bu ülkede digitürk gibi bir sürü şirket var. UEFA sı ayrı, Şampiyonlar ligi ayrı, Ligi ayrı hepsine özel satın alma yapacağız her halde
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Holy Templar 9 ay
yasak getirene kadar fiyatları düzgün olacak şekilde düzeltseler,herkes alıp izler.habire fiyat artışı olursa millet almaz tabi,paket paket al nereye kadar para versinler.
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mavizaman 9 ay
katarlılarda da karamehmet zihniyeti dvam ediyo anlaşılan.
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Tommy Shelby 9 ay
Acestream akar
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Fztemreaksoy 9 ay
Vpn. Ni var kodisi var periscopetan kaçak yayın izleyen adam her türlü izlemeye devam eder engelleyemezsin ??
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mecay_54 9 ay
Bu durumda internet suçlarının önüne geçmek için bütün internet süresiz kapatılsın. Telefon dolandırıcılığının önüne geçmek için gsm operatörlerinin faliyetlerine son verilsin. Hatta gasp, soygun ve adam yaralama suçlarının önüne geçmek için bıçak üreten imalathaneler kapatılsın. Yahu elinde bir teknoloji varsa iyi yönde kullanmak için çocuklara ve vatandaşlarına eğitim ver (Avrupa ülkelerinde olduğu gibi) İran ve çin gibi olmamız yakındır.
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nevrans 9 ay
Arkadaşlar yakın zamanda VPN engellenicek onunda çalışması yapılıyor dns kapanıyor vpn kapanıyor internetide komple kapatsınlar herkes kurtulsun.
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