Süper Lig maçlarının yayını sırasında Periscope'a erişim engeli gelecek

Spor Toto Süper Lig maçlarının yayın haklarının sahibi olan Digitürk'ün talebi ile, Twitter'a ait popüler canlı yayın platformu Periscope'a erişim engeli geliyor. Bu yasağın nedeni ise Spor Toto Süper Lig maçlarının korsan olarak yayınlaması.

Erişim yasağı maç saatlerinde olacak

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Digitürk'ün müracaatını haklı bularak, Spor Toto Süper Lig maçlarının yayın saatlerinde Periscope platformuna erişim engeli getirilmesine karar verdi. Karar da yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi."

Yeni sezondan itibaren geçerli olacak bu erişim engeli ile maç yayınları sırasında Periscope'a erişilemeyecek ve maçın bitiş düdüğü ile birlikte tekrar erişim sağlanacak. Ayrıca bu yasağın, maç yayını yapan diğer şirketlere de emsal karar oluşturacağı belirtiliyor.