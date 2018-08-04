GTA 5'in satış rakamı 100 milyona yaklaştı

Rockstar'ın fenomen video oyunu Grand Theft Auto 5, 2013 yılında piyasaya sürüldükten sadece 3 gün sonra yapımcılarına 1 milyar dolar kazandırmıştı. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen satışları azalmayan GTA 5 yeni bir rekora doğru koşuyor.

GTA 5'in rekor kırmasına az kaldı

Grand Theft Auto 5'in, satışa sunulmasının üzerinden neredeyse 5 yıl geçmesine rağmen takdire şayan bir performans sergileyerek 95 milyon kopya sattığı açıklandı. Bu da oyunun kısa bir süre sonra 100 milyon satış rakamına ulaşarak yeni bir rekora çok yakın olduğunu gösteriyor.

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GTA serisi çoğu zaman tek oyunculu bir oyun olmuştu ancak, GTA 5 ile oyuncularınsağlayan'ı başlattı ve bu da oyunun başarısının katlanmasındaoynadı. Oyunun dağıtıcısı olanise GTA'nın her dönemde beklentilerinibelirtirken, gelecek GTA oyunlarında çok dahalanse edeceklerini açıkladı.