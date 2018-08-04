GTA 5'in satış rakamı 100 milyona yaklaştı

Teknoloji Editörü
Rockstar'ın fenomen video oyunu Grand Theft Auto 5, 2013 yılında piyasaya sürüldükten sadece 3 gün sonra yapımcılarına 1 milyar dolar kazandırmıştı. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen satışları azalmayan GTA 5 yeni bir rekora doğru koşuyor.
GTA 5'in rekor kırmasına az kaldı
Grand Theft Auto 5'in, satışa sunulmasının üzerinden neredeyse 5 yıl geçmesine rağmen takdire şayan bir performans sergileyerek 95 milyon kopya sattığı açıklandı. Bu da oyunun kısa bir süre sonra 100 milyon satış rakamına ulaşarak yeni bir rekora çok yakın olduğunu gösteriyor.GTA serisi çoğu zaman tek oyunculu bir oyun olmuştu ancak Rockstar, GTA 5 ile oyuncuların çevrimiçi oynamalarını sağlayan GTA Online'ı başlattı ve bu da oyunun başarısının katlanmasında önemli bir rol oynadı. Oyunun dağıtıcısı olan Take-Two Interactive ise GTA'nın her dönemde beklentilerini fazlasıyla karşıladığını belirtirken, gelecek GTA oyunlarında çok daha yenilikçi içerikler lanse edeceklerini açıkladı.
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minecraft 2
tetris 1
haberi okurken bazen burada ne diyorlar diye ikinci, üçüncü kez okumak zorunda kalıyorum. haberleri okumaktan soğutuyorsunuz.
Tek oyun bütçe açığı kapatır. Futbol kulüplerinin bu işi bilen gönüllü taraftarlarıyla ürün çıkarması lazım. Android , Apple v.s. Ama öyle dandrik oyun olmaz tabi.