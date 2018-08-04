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GTA 5'in satış rakamı 100 milyona yaklaştı

Rockstar North tarafından geliştirilen açık uçlu aksiyon ve macera oyunu Grand Theft Auto 5, rekor kırmaya çok yakın. Fenomen oyunun satış rakamı 100 milyona dayanmış durumda.
9 ay
8,8b
1
9
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Rockstar'ın fenomen video oyunu Grand Theft Auto 5, 2013 yılında piyasaya sürüldükten sadece 3 gün sonra yapımcılarına 1 milyar dolar kazandırmıştı. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen satışları azalmayan GTA 5 yeni bir rekora doğru koşuyor.

GTA 5'in rekor kırmasına az kaldı

Grand Theft Auto 5'in, satışa sunulmasının üzerinden neredeyse 5 yıl geçmesine rağmen takdire şayan bir performans sergileyerek 95 milyon kopya sattığı açıklandı. Bu da oyunun kısa bir süre sonra 100 milyon satış rakamına ulaşarak yeni bir rekora çok yakın olduğunu gösteriyor.
GTA serisi çoğu zaman tek oyunculu bir oyun olmuştu ancak Rockstar, GTA 5 ile oyuncuların çevrimiçi oynamalarını sağlayan GTA Online'ı başlattı ve bu da oyunun başarısının katlanmasında önemli bir rol oynadı. Oyunun dağıtıcısı olan Take-Two Interactive ise GTA'nın her dönemde beklentilerini fazlasıyla karşıladığını belirtirken, gelecek GTA oyunlarında çok daha yenilikçi içerikler lanse edeceklerini açıkladı.

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selcuksert38 9 ay en beğenilen
100 milyon x 100 tl (ortalama fiyat ) = hesap makinesi kitlendi...
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WmGMD 9 ay
6. oyunu da yeni nesil arasında getirip bir kişiye birden fazla kopya satarlar yine. Rockstar bu işi iyi beceriyor.
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mcake± 9 ay
En yüksek satış rakamı hangi oyunda?
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olağan_şüpheli 9 ay mcake±
cnnturk.com/...
minecraft 2
tetris 1
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Adoring 9 ay
Para basıyor....................Bizim merkez bankasından fazla..
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maxmania 9 ay
açık uçlu ne? sınav mı açık uçlu olan. ona açık dünya aksiyon oyunu deniyor. en azından oyun terimlerine aşina bir arkadaşa danışsaydınız.
haberi okurken bazen burada ne diyorlar diye ikinci, üçüncü kez okumak zorunda kalıyorum. haberleri okumaktan soğutuyorsunuz.
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Moving On 9 ay
Çıkalı 5 yıl olmasına rağmen hala çok yüksek satış rakamları var, sıradaki GTA oyunu ne rekorlar kıracak acaba.
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bwhiteshark 9 ay

Tek oyun bütçe açığı kapatır. Futbol kulüplerinin bu işi bilen gönüllü taraftarlarıyla ürün çıkarması lazım. Android , Apple v.s. Ama öyle dandrik oyun olmaz tabi.

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WmGMD 9 ay
6. oyunu da yeni nesil arasında getirip bir kişiye birden fazla kopya satarlar yine. Rockstar bu işi iyi beceriyor.
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selcuksert38 9 ay en beğenilen
100 milyon x 100 tl (ortalama fiyat ) = hesap makinesi kitlendi...
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Virinom 9 ay selcuksert38
100 TL mi? Tüm indirimler ile birlikte ortalama fiyat 40 dolardan aşağı değildir. Milyonlarca insan ilk çıktığı zamanlarda 60 dolardan satın aldı oyunu. Yeni yeni fiyatı düşmeye başladı.
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