Oyun dünyasının en popüler serilerinden Super Mario Bros, beyaz perdeye geri dönüyor. Daha önce 1993 yılında canlı aksiyon bir film ile beyaz perdeye uyarlanan seri, bu kez de animasyon film ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Wall Street Journal'ın haberine göre Nintendo ve Illumination Entertainment, animasyon bir Super Mario Bros filmi çekmek için anlaşmaya vardı.

Universal Studious'un şemsiyesi altındaki yapım şirketlerinden biri olan Illumination Entertainment, bugüne kadar 330 milyondan fazla kopya satan Super Mario Bros'u animasyon filmine dönüştürmek için oldukça uygun bir şirket. Zira Illumination; Despicable Me, Minions ve The Secret Life of Pets gibi başarılı animasyon filmlerinin arkasındaki yapım şirketi.

Universal ve Nintendo, daha önce de Nintendo karakterlerini Universal tema parklarına eklemek için bir anlaşmaya imza atmıştı. Yani iki şirket halihazırda gayet başarılı bir ortaklığa sahip. Henüz iki taraftan da Super Mario Bros filmi ile ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da anlaşmaya varıldığının çok yakında duyurulması bekleniyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre yeni Super Mario Bros filmi henüz yapım sürecinin başlarında ve filmin beyaz perdeye gelmesi birkaç yıl sürebilir.

http://variety.com/2017/film/news/super-mario-brothers-movie-illumination-1202614949/