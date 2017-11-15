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Super Mario Bros beyaz perdeye geri dönüyor

Nintendo ve Illumination Entertainment, yeni bir Super Mario Bros filmi çekmek için hazırlıklara başladı. Filmi Despicable Me ve Minions'ın yapımcılığını üstlenen stüdyo hazırlıyor.
1 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en popüler serilerinden Super Mario Bros, beyaz perdeye geri dönüyor. Daha önce 1993 yılında canlı aksiyon bir film ile beyaz perdeye uyarlanan seri, bu kez de animasyon film ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Wall Street Journal'ın haberine göre Nintendo ve Illumination Entertainment, animasyon bir Super Mario Bros filmi çekmek için anlaşmaya vardı.
Universal Studious'un şemsiyesi altındaki yapım şirketlerinden biri olan Illumination Entertainment, bugüne kadar 330 milyondan fazla kopya satan Super Mario Bros'u animasyon filmine dönüştürmek için oldukça uygun bir şirket. Zira Illumination; Despicable Me, Minions ve The Secret Life of Pets gibi başarılı animasyon filmlerinin arkasındaki yapım şirketi.
Universal ve Nintendo, daha önce de Nintendo karakterlerini Universal tema parklarına eklemek için bir anlaşmaya imza atmıştı. Yani iki şirket halihazırda gayet başarılı bir ortaklığa sahip. Henüz iki taraftan da Super Mario Bros filmi ile ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da anlaşmaya varıldığının çok yakında duyurulması bekleniyor.
Wall Street Journal'ın haberine göre yeni Super Mario Bros filmi henüz yapım sürecinin başlarında ve filmin beyaz perdeye gelmesi birkaç yıl sürebilir.

http://variety.com/2017/film/news/super-mario-brothers-movie-illumination-1202614949/ Yorum Yaz
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Kartal Göz 1 yıl
93'teki live-action film kötüydü be, çocukluğumuzun hatrına izlemiştim ama objektif olacaksak film kötüydü. Animasyon olması iyi bir tercih olmuş. Ancak referans gösterilen animasyonların çok da başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. The Angry Birds Movie animasyonu ise şu ana kadar oyundan animasyon filme aktarılan en iyi yapım diyebilirim.
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Nightwing 1 yıl
Harika haber, çok sevdiğim bir filmdi bob hoskins li film..
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