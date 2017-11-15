Hitman oyun serisi dizi oluyor

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden Hitman, ekranlara geri dönüyor. Daha önce Hitman (2007) ve Agent 47 (2015) filmleri ile iki defa sinemaya uyarlanan popüler oyun serisi, bu kez de Hulu tarafından diziye dönüştürülüyor. Orijinal dizi sayısını hızla arttırmaya devam eden Hulu, IO Interactive'in sevilen oyun serisinden uyarlanan bir dizi için hazırlıklara başladı.

Hitman dizisinin senaryosunu, son yılların en başarılı aksiyon serilerinden John Wick'in yaratıcısı olan Derek Kolstad kaleme alacak. İlk iki John Wick filminin senaristi olan Kolstad, serinin 2019 yılında çıkacak üçüncü filminin de senaryosunu kaleme aldı.

Hulu ve Fox 21 tarafından hazırlanacak Hitman dizisinin yapımcıları arasında Charles Gordon (Die Hard) ve Adrian Askarieh (Hitman) da yer alıyor. Dizi henüz sürecinin başında olsa da Hulu'nun projeden oldukça umutlu olduğu ve zamanla amiral gemisi dizisi haline gelmesini umduğu söyleniyor.

2000 yılındaki çıkışından bu yana dünya genelinde 25 milyondan fazla kopya satan Hitman serisi; müthiş bir ölüm makinesi olarak yetiştirilen Agent 47'nin hikayesini anlatıyor.

http://deadline.com/2017/11/hitman-television-series-derek-kolstad-john-wick-creator-hulu-fox-21-pilot-script-1202206934/