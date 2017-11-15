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Hitman oyun serisi dizi oluyor

IO Interactive'in popüler oyun serisi Hitman, dizi oluyor. Hulu'nun hazırladığı Hitman dizisinin senaryosunu John Wick serisinin yaratıcısı olan Derek Kolstad kaleme alacak.
1 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en sevilen serilerinden Hitman, ekranlara geri dönüyor. Daha önce Hitman (2007) ve Agent 47 (2015) filmleri ile iki defa sinemaya uyarlanan popüler oyun serisi, bu kez de Hulu tarafından diziye dönüştürülüyor. Orijinal dizi sayısını hızla arttırmaya devam eden Hulu, IO Interactive'in sevilen oyun serisinden uyarlanan bir dizi için hazırlıklara başladı.
Hitman dizisinin senaryosunu, son yılların en başarılı aksiyon serilerinden John Wick'in yaratıcısı olan Derek Kolstad kaleme alacak. İlk iki John Wick filminin senaristi olan Kolstad, serinin 2019 yılında çıkacak üçüncü filminin de senaryosunu kaleme aldı.
Hulu ve Fox 21 tarafından hazırlanacak Hitman dizisinin yapımcıları arasında Charles Gordon (Die Hard) ve Adrian Askarieh (Hitman) da yer alıyor. Dizi henüz sürecinin başında olsa da Hulu'nun projeden oldukça umutlu olduğu ve zamanla amiral gemisi dizisi haline gelmesini umduğu söyleniyor.
2000 yılındaki çıkışından bu yana dünya genelinde 25 milyondan fazla kopya satan Hitman serisi; müthiş bir ölüm makinesi olarak yetiştirilen Agent 47'nin hikayesini anlatıyor.

http://deadline.com/2017/11/hitman-television-series-derek-kolstad-john-wick-creator-hulu-fox-21-pilot-script-1202206934/ Yorum Yaz
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Python 1 yıl en beğenilen
Filmler ile heba edildi. Umarım dizisi ile toparlanır, çok güzel bir karakterdir. Agent 47'nin hikayesi dizi formatında iyi yapılabilir. Eski oyunlarını oynamamış nesil yetişiyor hikayesi aslında çok güzeldir. Aynı şekilde aslında max payne'de iyi olabilir. Belki planlanmıştır tabi kim bilir ?
Filmler ile heba edildi. Umarım dizisi ile toparlanır, çok güzel bir karakterdir. Agent 47'nin hikayesi dizi formatında iyi yapılabilir. Eski oyunlarını oynamam...
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Python 1 yıl en beğenilen
Filmler ile heba edildi. Umarım dizisi ile toparlanır, çok güzel bir karakterdir. Agent 47'nin hikayesi dizi formatında iyi yapılabilir. Eski oyunlarını oynamamış nesil yetişiyor hikayesi aslında çok güzeldir. Aynı şekilde aslında max payne'de iyi olabilir. Belki planlanmıştır tabi kim bilir ?
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IbolarKisilikBozuklugu 1 yıl
Herşeyin dizisini yapıyorlar,yakında agar.io nun dizisini görürsek şaşırmam.
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