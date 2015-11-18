Super Touch telefonunuzu hızlandırdığı iddiasında





Android akıllı telefonlar için geliştirilen Super Touch, cihazınızın dokunmatik özellikleri başta olmak üzere kaydırma, yakınlaştırma, yazma gibi pek çok işlemin daha hızlı ve daha akıcı bir şekilde yapılmasını sağladığını iddia ediyor. Uygulama kurulduktan sonra birkaç dakika gerekli optimizasyonları yapıyor ve arka planda çalışmaya başlıyor.





Ekran kalibrasyonu ve grafik birimi desteğiyle çalışan uygulama; kullanıcı arayüzü ve çekirdek uygulamalarda hissedilir derecede hızlanma sağlıyor ancak üçüncü taraf uygulamaların pek çoğunda herhangi bir farklılık gösteremiyor. Gözlemlerimize göre uygulama bataryaya çok fazla yük de bindirmiyor.





Uygulama, Nexus 5X veya Xperia Z3 gibi akıcı arayüzlere sahip cihazlardan ziyade örneğin Android 5.0 güncellemesi almış ancak bunu kaldıramayan eski cihazlara hitap ediyor. Hassasiyet seviyesinin ayarlanabildiği uygulama ekran kilidi ve şarj esnasında pasif hale geçiyor. Uygulamada ayrıca güç tasarruf modu da bulunuyor.







