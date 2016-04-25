Surface Phone için iddialı özellikler

Microsoft’un adeta mit haline gelen akıllı telefonu Surface Phone için halen net bir bilgi mevcut değil. Yıllardır telefonun çıkış tarihi sürekli ertelendi ve donanımı da zaman içerisinde değişti. Şimdi iddialar daha güçlü bir konfigürasyona işaret ediyor.

Windows 10 mobil destekli işlemciler listesinde, Qualcomm MSM 8998 şeklinde yeni bir yonga setine yer verilmesi, iddiaları yeniden alevlendirdi. Bazı kaynaklar, yıl sonunda piyasaya çıkacak Snapdragon 823 yonga setinin bu şekilde isimlendirileceğini ifade ederken, bazı kaynaklar da Snapdragon 830 yonga seti konusunda ısrarcı.

Snapdragon 830 yonga setinin, gelecek yıl piyasaya çıkacağı ve 4+4 şeklinde 8 özelleştirilmiş çekirdekli bir yapıya sahip olacağı düşünülüyor. Yonga setinin 8GB RAM belleğe destek verecek olması, Surface Phone için de çizgileri az çok belirliyor.

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Kaynaklar, gelecek yıl itibariyle Snapdragon 830 yonga setinden güç alan ve 8GB RAM bellek barındıran bir Surface Phone modeli görebileceğimize inanıyor. Windows 10 mobil tarafının en güçlüsü olacak Surface Phone, bu gücünü avantaj olarak kullanmaya çalışacak.

Gelecek yıl, Microsoft’un monitörlere görüntü aktarımı yapabilen Continuum özelliğinde önemli yenilikler olması bekleniyor. Dokunmatik ekranlara destek, daha yüksek çözünürlükler, çoklu görevlerde akıcılığın artması gibi yenilikler için elbette donanım tarafında da iyileşmeler olması bekleniyor. Bu bakımdan Surface Phone, Continuum için daha akıcı bir tecrübe ortaya koyacaktır. Kaynaklar ayrıca, daha düşük özelliklere sahip iki Surface Phone versiyonu daha olacağını iddia ediyor.