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Surface Phone için iddialı özellikler

Microsoft’un Surface tabletini piyasaya sürmesi ile başlayan akıllı telefon iddiaları halen devam ediyor. Yeni iddialar, 2017 yılını beklememiz gerektiğini gösteriyor.
3 yıl
4,2b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un adeta mit haline gelen akıllı telefonu Surface Phone için halen net bir bilgi mevcut değil. Yıllardır telefonun çıkış tarihi sürekli ertelendi ve donanımı da zaman içerisinde değişti. Şimdi iddialar daha güçlü bir konfigürasyona işaret ediyor.

Windows 10 mobil destekli işlemciler listesinde, Qualcomm MSM 8998 şeklinde yeni bir yonga setine yer verilmesi, iddiaları yeniden alevlendirdi. Bazı kaynaklar, yıl sonunda piyasaya çıkacak Snapdragon 823 yonga setinin bu şekilde isimlendirileceğini ifade ederken, bazı kaynaklar da Snapdragon 830 yonga seti konusunda ısrarcı.

Snapdragon 830 yonga setinin, gelecek yıl piyasaya çıkacağı ve 4+4 şeklinde 8 özelleştirilmiş çekirdekli bir yapıya sahip olacağı düşünülüyor. Yonga setinin 8GB RAM belleğe destek verecek olması, Surface Phone için de çizgileri az çok belirliyor.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en küçük akıllı telefonu ile tanışın"

Kaynaklar, gelecek yıl itibariyle Snapdragon 830 yonga setinden güç alan ve 8GB RAM bellek barındıran bir Surface Phone modeli görebileceğimize inanıyor. Windows 10 mobil tarafının en güçlüsü olacak Surface Phone, bu gücünü avantaj olarak kullanmaya çalışacak.

Gelecek yıl, Microsoft’un monitörlere görüntü aktarımı yapabilen Continuum özelliğinde önemli yenilikler olması bekleniyor. Dokunmatik ekranlara destek, daha yüksek çözünürlükler, çoklu görevlerde akıcılığın artması gibi yenilikler için elbette donanım tarafında da iyileşmeler olması bekleniyor. Bu bakımdan Surface Phone, Continuum için daha akıcı bir tecrübe ortaya koyacaktır. Kaynaklar ayrıca, daha düşük özelliklere sahip iki Surface Phone versiyonu daha olacağını iddia ediyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Will-the-Surface-Phone-be-powered-by-the-Snapdragon-830-chipset-and-feature-8GB-of-RAM_id80472 Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Market boş olduktan sonra.. İsterse çift 823 işlemci koysa neye yarar?

Ferrari alıp araca koyacak benzinin olmadıktan sonra ;)
Yanıtla +34
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zurrani 3 yıl
Şu blog yazısının üzerine yazacak şok bişey yok aslında:

enpedi.com/...

Microsoft %2'lerdeki pazar payını nasıl %0.7'ye düşürdü, onu araştırsın önce.

Kime satacak? ellerinde bir pazar pastası olsa satsınlar.
Windows 7 kullanıcılarını harcadılar, windows 8 kullanıcılarını harcadılar, W10 kullanıcılarını da harcarlar :)

Windows anca 500 liralık android telefonlarla yarışıyordu, bundan sonra onu dahi yapması zor görünüyor.

Reklamı bile bıraktılar. Adamlar telefon yapmak istemiyor, telefon satmak istemiyor, kullanıcı nasıl alsın?
Şu blog yazısının üzerine yazacak şok bişey yok aslında:enpedi.com/...Microsoft %2'lerdeki pazar payını nasıl %0.7'ye düş...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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mkyb 3 yıl
Windows Phone gelişecek !
Gelişmedi...


Windows Mobile gelişecek !
Gelişmedi...


Surface Phone gelsin gelişecek !
(1 sene sonra) Gelişmedi...
Windows Phone gelişecek !Gelişmedi...Windows Mobile gelişecek !Gelişmedi...Surface ...
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Ömürcan 2 yıl
uygulama geliştiricilerine para vermeyip store'u dolduramadıkca bi mok olmaz.
Yanıtla +1
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babasayfa 3 yıl
Uygulaması olan firmaların reklamlarına bakıyorum. Windows store yazan yok. Senin temelin windows store ile dolu olacak, uygulama ile dolu olacak ki millet rağbet etsin. Boş işlerle uğraşmayın almayın. 1 yıllık 735e 100₺ dedi telefoncu. Uygulama yok bunlarda dedi. Adam haklı o da satamıcak. 75 yaşındaki adam bile Facebook WhatsApp Messenger kullanıyor. Yerel uygulama kullanmak istiyor.
Windows Phonelar yarım akıllı telefonlardır.net
Yanıtla +3
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mkyb 3 yıl
Windows Phone gelişecek !
Gelişmedi...


Windows Mobile gelişecek !
Gelişmedi...


Surface Phone gelsin gelişecek !
(1 sene sonra) Gelişmedi...
Yanıtla +8
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Guest-1BAA53B3C 3 yıl
çöppppppp
Yanıtla +1
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zbahadir 3 yıl
Microsoft onu piyasaya sürene kadar iki yıl geçer Qualcomm 830 demode olur. Çok tembel adamlar. Anca tatil yaparlar sanki çok iş yapmışlar gibi. Bu arada güzelim Nokia markasını da yok ettiler.
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DH Misafiri 3 yıl
Yine mapushane duvarı gibi kutucuklar. Tarzan halatı gibi in in bitmeyen uygulama sırası. Boş ve beta dolu store. Kısacası tüketiciyi takmayan bir surface phone ekibi yine sahneye çıkarsa wp gibi. Yazık ki ne yazık harcanan zamana ve paraya. Microsoft para uğruna play store den çıkmıyor iosa dalıyor. Güzelim kendi sistemini üvey evlat yaptı. Yaw arkadaş bir sistem 7 yılda beta mı olur. 2003 Wm daha işlevli idi 6.5 sürümüne kadar 7 ile zırt oldu. Elop casus siyo yada ceo nokia başına koydular nokia pert. 2017 ye kadar su bile yasakladılar nokia ya. Ah para ah nelere sebep olur.
Yanıtla +1
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zurrani 3 yıl
Şu blog yazısının üzerine yazacak şok bişey yok aslında:

enpedi.com/...

Microsoft %2'lerdeki pazar payını nasıl %0.7'ye düşürdü, onu araştırsın önce.

Kime satacak? ellerinde bir pazar pastası olsa satsınlar.
Windows 7 kullanıcılarını harcadılar, windows 8 kullanıcılarını harcadılar, W10 kullanıcılarını da harcarlar :)

Windows anca 500 liralık android telefonlarla yarışıyordu, bundan sonra onu dahi yapması zor görünüyor.

Reklamı bile bıraktılar. Adamlar telefon yapmak istemiyor, telefon satmak istemiyor, kullanıcı nasıl alsın?
1 Yanıt Yanıtla +8
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Guest-5E274E432 3 yıl
Tensi

Kime satacaklarsa artik.


Microsoft aşıklarına
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Master_Evil 3 yıl
donanım isterse zirve olsun işletim sistemi yaramaz
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lapatid 3 yıl
valla içine 64 bit masaustu windows surumu koymadiktan sonra 5960x koysan yine yapilacak is whatsapp,candy crush
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Tensi 3 yıl
Kime satacaklarsa artik.
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DraGonS 3 yıl
surface phone olayı ancak x86 işlemciyle işe yarar. Bu evrensel app'lar ile bir halta yaramaz. Marketin rezilliği ortada.
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DH Misafiri 3 yıl
GTA5 kaldırır mı ?
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kadirirdem 3 yıl
wp ile ne kadar iddaalı olursa olsun yaş...
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